Трамп введет против Индии пошлины и штрафы за покупку нефти и оружия в РФ
Пошлина на индийские товары составит 25% с 1 августа. Об этом объявил президент США Дональд Трамп.
«За эти годы мы делали относительно мало бизнеса с ними [Индией], потому что их тарифы слишком высокие, одни из самых высоких в мире. Также у них самые строгие и мерзкие неторговые барьеры из всех стран», – написал он в Truth Social.
Помимо этого, Нью-Дели сотрудничает с Москвой в военно-технической сфере и является крупнейшим покупателем энергоносителей из России. В связи с этим, по словам американского лидера, Индия будет платить помимо тарифов еще и штрафы. Их размер он не назвал. Ранее Трамп угрожал для покупателей российской нефти пошлинами в 100%.
30 июля Трамп объявил, что Вашингтон не будет продлевать отсрочку по тарифам на товары с 1 августа. Мера была установлена с апреля для заключения торговых соглашений с США. Базовая тарифная ставка будет увеличена до 15–20%.
Американский лидер до этого заявил, что Вашингтон готов продолжить переговоры с Нью-Дели. По его словам, сторонам следует провести еще несколько раундов переговоров по этому вопросу, чтобы «понять, насколько они амбициозны».