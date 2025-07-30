Трамп пообещал не откладывать введение торговых пошлин на товары 14 стран
Вашингтон не будет откладывать введение торговых пошлин в отношении товаров 14 стран, они вступят в силу 1 августа. Об этом объявил президент США Дональд Трамп.
«Крайний срок 1 августа неизменен и продлеваться не будет», – написал он в Truth Social.
Американские власти установили 1 августа крайним сроком для заключения торгового соглашения с США. Если соглашения не будут достигнуты, ставки вернутся к уровням, объявленным Трампом в апреле. Трамп при этом заявил, что базовые ставки могут быть увеличены до 15–20%.
За период отсрочки США заключили ряд торговых соглашений со странами-партнерами. 22 июля президент США объявил о торговом соглашении с Индонезией, 23 июля – с Японией. Главной сделкой стало торговое соглашение с ЕС – Брюссель согласился закупить у США энергоносители на сумму $750 млрд.
Вместе с тем 29 июля Китай и США продлили перемирие в тарифном конфликте.