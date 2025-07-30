Трамп пообещал не откладывать введение торговых пошлин на товары 14 стран

Американские власти установили 1 августа крайним сроком для заключения торгового соглашения с США. Если соглашения не будут достигнуты, ставки вернутся к уровням, объявленным Трампом в апреле. Трамп при этом заявил, что базовые ставки могут быть увеличены до 15–20%.