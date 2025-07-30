Зачем США и Китай продлили торговое перемирие

Высокопоставленные представители США и Китая 28 и 29 июля провели третий раунд торговых переговоров в шведском Стокгольме. Они увенчались продлением нынешнего 90-дневного перемирия в тарифном конфликте, развязанном весной 2025 г. президентом США Дональдом Трампом. Об этом по итогам переговоров заявил официальный представитель Китая на международных торговых переговорах, замминистра коммерции Ли Чэнган. Стороны пока не конкретизируют, на какой срок продлевают перемирие, которое изначально должно было завершиться 12 августа. Ли подчеркнул, что команды КНР и США «продолжат поддерживать тесные контакты и оперативно обмениваться мнениями по торгово-экономическим вопросам» (цитата по «Синьхуа»).