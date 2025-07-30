Зачем США и Китай продлили торговое перемирие

Зачем США и Китай продлили торговое перемириеПредставители стран могли обсуждать и напрямую касающийся КНР ультиматум России
Высокопоставленные представители США и Китая 28 и 29 июля провели третий раунд торговых переговоров в шведском Стокгольме. Они увенчались продлением нынешнего 90-дневного перемирия в тарифном конфликте, развязанном весной 2025 г. президентом США Дональдом Трампом. Об этом по итогам переговоров заявил официальный представитель Китая на международных торговых переговорах, замминистра коммерции Ли Чэнган. Стороны пока не конкретизируют, на какой срок продлевают перемирие, которое изначально должно было завершиться 12 августа. Ли подчеркнул, что команды КНР и США «продолжат поддерживать тесные контакты и оперативно обмениваться мнениями по торгово-экономическим вопросам» (цитата по «Синьхуа»).
Таким образом, Вашингтон оставит в силе таможенный тариф для товаров из КНР в 30%, а эта страна для американских товаров – на уровне 10%. Зазор сохраняется из-за того, что Пекин не отвечал симметрично на введение 20%-ных тарифов за, как уверены в Белом доме, недостаточные действия Китая в борьбе с фентанилом.