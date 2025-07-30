Трамп назвал Моди другом после введения 25%-ных пошлин на индийские товары

«Торговая проблема [с Индией] – это дефицит. У нас был огромный торговый дефицит. Как вы знаете, премьер-министр Моди – мой друг, но Индия не особо ведет с нами бизнес. Они много продают нам, а мы у них почти ничего не покупаем. Знаете почему? Потому что у них очень высокие тарифы, – сказал Трамп в Белом доме. – Сейчас они готовы значительно их снизить. Но посмотрим, что будет. Мы ведем переговоры с Индией, и увидим, к чему это приведет».