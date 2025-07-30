Трамп назвал Моди другом после введения 25%-ных пошлин на индийские товары
Президент США Дональд Трамп назвал премьер-министра Индии Нарендру Моди своим другом после того, как ранее ввел 25%-ные пошлины на индийские товары, и отметил, что Индия не особо активна в торговле с США.
«Торговая проблема [с Индией] – это дефицит. У нас был огромный торговый дефицит. Как вы знаете, премьер-министр Моди – мой друг, но Индия не особо ведет с нами бизнес. Они много продают нам, а мы у них почти ничего не покупаем. Знаете почему? Потому что у них очень высокие тарифы, – сказал Трамп в Белом доме. – Сейчас они готовы значительно их снизить. Но посмотрим, что будет. Мы ведем переговоры с Индией, и увидим, к чему это приведет».
30 июля Трамп объявил о введении пошлин на индийские товары с 1 августа.
Трамп отметил, что США вели с Индией ограниченную торговлю из-за высоких тарифов и жестких неторговых барьеров, назвав их одними из самых суровых в мире. Он также добавил, что из-за сотрудничества Нью-Дели с Москвой в оборонной сфере и закупок российских энергоносителей Индии грозят не только пошлины, но и дополнительные штрафы, размеры которых он не уточнил.
30 июля Трамп объявил, что Вашингтон не будет продлевать отсрочку по тарифам на товары с 1 августа. Мера была установлена с апреля для заключения торговых соглашений с США. Базовая тарифная ставка будет увеличена до 15–20%.
Американский лидер до этого заявил, что Вашингтон готов продолжить переговоры с Нью-Дели. По его словам, сторонам следует провести еще несколько раундов переговоров по этому вопросу, чтобы «понять, насколько они амбициозны».
30 июля глава индийской экспортной федерации Аджай Сахай заявил, что решение Трампа ввести 25%-ные пошлины разочаровывает и осложняет ситуацию. Он добавил, что меры временные и в будущем возможна торговая сделка с США, а детали штрафов в заявлении Трампа остались неясными.