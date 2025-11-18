Состоится повторный конкурс на пост уволенного самарским губернатором чиновника

Состоится повторный конкурс на пост уволенного самарским губернатором чиновникаНа должность главы Кинельского района теперь претендуют девять человек
Новый конкурс на должность главы Кинельского района Самарской области пришлось объявлять 23 октября депутатам муниципального собрания представителей, в связи с тем что первый, назначенный месяцем ранее, был признан несостоявшимся. 16 ноября завершился прием заявок, всего их было подано девять, сообщила «Ведомостям» представитель пресс-службы правительства Самарской области. Собеседник в администрации Кинельского района уточнил, что среди претендентов Владимир Чихирев, которого 6 ноября назначил временно исполняющим полномочия главы муниципалитета губернатор Вячеслав Федорищев. «Конкурс точно состоится», – заверил источник. «Ведомости» направили запросы в администрацию и собрание представителей Кинельского района.
Итоговое заседание конкурсной комиссии планируется на 20 ноября, добавила представитель пресс-службы правительства региона. На нем будет принято решение о допуске или недопуске кандидатов к участию в конкурсе. В конкурсную комиссию входит восемь человек: половина из них назначаются губернатором, половина – легислатурой. В соответствии с положением о проведении конкурса на должность главы Кинельского района несостоявшимся он может быть признан, если был допущен к участию только один кандидат или если ни один из претендентов на должность главы района не отвечал установленным требованиям.
Предыдущий глава муниципалитета Юрий Жидков, которому Федорищев в середине октября с использованием ненормативной лексики объявил под камерами об увольнении, подал в отставку после выхода с больничного, который он взял после скандального инцидента. Собрание представителей удовлетворило его заявление об увольнении по собственному желанию 5 ноября. Жидков в итоге проработал даже чуть дольше своего пятилетнего срока, который должен был завершиться 29 октября. Его полномочия были автоматически продлены, в связи с тем что новый глава Кинельского района не был своевременно избран.
Большое количество заявок на повторный конкурс на должность главы Кинельского района может быть связано с тем, что власти «озаботились проблемой и дали команду показать активность», говорит политолог Александр Кынев. «Как показывает опыт, просто так люди в безнадежных мероприятиях по доброй воле участвуют редко. Все понимают, что без согласования такие вещи не решаются. Массовое участие связано с политическими интересами [региональных властей]», – сказал эксперт «Ведомостям».
После появления в Telegram-каналах 14 октября видео, на котором 36-летний губернатор Самарской области (Федорищев – самый молодой представитель губернаторского корпуса) во время посещения Кинельского района говорит 60-летнему Жидкову: «Уволен!» – после чего нецензурно ругается и толкает чиновника, члены местного отделения «Единой России» написали в партийную комиссию по этике жалобу на главу региона. Об этом «Ведомости» сообщали 23 октября.
Видео с участием Федорищева и Жидкова выглядит как досадный момент, от которого никто не выиграл, говорил «Ведомостям» президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.