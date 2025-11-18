Состоится повторный конкурс на пост уволенного самарским губернатором чиновника

Итоговое заседание конкурсной комиссии планируется на 20 ноября, добавила представитель пресс-службы правительства региона. На нем будет принято решение о допуске или недопуске кандидатов к участию в конкурсе. В конкурсную комиссию входит восемь человек: половина из них назначаются губернатором, половина – легислатурой. В соответствии с положением о проведении конкурса на должность главы Кинельского района несостоявшимся он может быть признан, если был допущен к участию только один кандидат или если ни один из претендентов на должность главы района не отвечал установленным требованиям.