Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Состоится повторный конкурс на пост уволенного самарским губернатором чиновника

На должность главы Кинельского района теперь претендуют девять человек
Александр Тихонов
Самый молодой губернатор в нецензурной форме уволил 60-летнего главу района
Самый молодой губернатор в нецензурной форме уволил 60-летнего главу района / Валерий Шарифулин / ТАСС / Автор /Ведомости

Новый конкурс на должность главы Кинельского района Самарской области пришлось объявлять 23 октября депутатам муниципального собрания представителей, в связи с тем что первый, назначенный месяцем ранее, был признан несостоявшимся. 16 ноября завершился прием заявок, всего их было подано девять, сообщила «Ведомостям» представитель пресс-службы правительства Самарской области. Собеседник в администрации Кинельского района уточнил, что среди претендентов Владимир Чихирев, которого 6 ноября назначил временно исполняющим полномочия главы муниципалитета губернатор Вячеслав Федорищев. «Конкурс точно состоится», – заверил источник. «Ведомости» направили запросы в администрацию и собрание представителей Кинельского района.

Итоговое заседание конкурсной комиссии планируется на 20 ноября, добавила представитель пресс-службы правительства региона. На нем будет принято решение о допуске или недопуске кандидатов к участию в конкурсе. В конкурсную комиссию входит восемь человек: половина из них назначаются губернатором, половина – легислатурой. В соответствии с положением о проведении конкурса на должность главы Кинельского района несостоявшимся он может быть признан, если был допущен к участию только один кандидат или если ни один из претендентов на должность главы района не отвечал установленным требованиям.

Предыдущий глава муниципалитета Юрий Жидков, которому Федорищев в середине октября с использованием ненормативной лексики объявил под камерами об увольнении, подал в отставку после выхода с больничного, который он взял после скандального инцидента. Собрание представителей удовлетворило его заявление об увольнении по собственному желанию 5 ноября. Жидков в итоге проработал даже чуть дольше своего пятилетнего срока, который должен был завершиться 29 октября. Его полномочия были автоматически продлены, в связи с тем что новый глава Кинельского района не был своевременно избран.

Самарские депутаты приняли отставку главы Кинельского района Юрия Жидкова

Политика / Власть

Большое количество заявок на повторный конкурс на должность главы Кинельского района может быть связано с тем, что власти «озаботились проблемой и дали команду показать активность», говорит политолог Александр Кынев. «Как показывает опыт, просто так люди в безнадежных мероприятиях по доброй воле участвуют редко. Все понимают, что без согласования такие вещи не решаются. Массовое участие связано с политическими интересами [региональных властей]», – сказал эксперт «Ведомостям».

После появления в Telegram-каналах 14 октября видео, на котором 36-летний губернатор Самарской области (Федорищев – самый молодой представитель губернаторского корпуса) во время посещения Кинельского района говорит 60-летнему Жидкову: «Уволен!» – после чего нецензурно ругается и толкает чиновника, члены местного отделения «Единой России» написали в партийную комиссию по этике жалобу на главу региона. Об этом «Ведомости» сообщали 23 октября.

Видео с участием Федорищева и Жидкова выглядит как досадный момент, от которого никто не выиграл, говорил «Ведомостям» президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь