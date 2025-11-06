Самарские депутаты приняли отставку главы Кинельского района Юрия Жидкова
Депутаты Самарской области приняли отставку главы Кинельского района Юрия Жидкова, которому губернатор региона Вячеслав Федорищев предложил уволиться в грубой форме. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на соответствующие документы.
15 октября стало известно, что Федорищев уволил Жидкова после того, как последний назвал камень с разбитой мемориальной табличкой «просто камнем».
Позже Жидков сообщил, что сам хочет написать заявление об увольнении. Глава района заявил, что на своем посту действовал по утвержденному плану и работал над развитием муниципалитета. «Принятое [Федорищевым] решение стало для меня неожиданным и, скажу честно, эмоционально тяжелым», – заявил Жидков и подтвердил, что проходит лечение в больнице.