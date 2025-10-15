Самарский глава района после скандала с Федорищевым решил уволиться сам
Попавший в больницу глава Кинельского района Самарской области Юрий Жидков после выздоровления хочет написать заявление об увольнении. Об этом этом он сообщил в своем Telegram-канале. 14 октября губернатор Вячеслав Федорищев в грубой форме предложил Жидкову уволиться после того, как последний назвал камень с разбитой мемориальной табличкой «просто камнем».
Глава района заявил, что на своем посту действовал по утвержденному плану и работал над развитием муниципалитета. «Принятое [Федорищевым] решение стало для меня неожиданным и, скажу честно, эмоционально тяжелым», – заявил Жидков и подтвердил, что проходит лечение в больнице. После выздоровления он намерен написать заявление об уходе по собственному желанию.
Чиновник пояснил, что часть объектов, состояние которых раскритиковал Федорищев, должны были пройти реконструкцию в 2027 г. Камень с табличкой был установлен в 2018 г. на месте будущего обелиска памяти участников Великой Отечественной войны. Сам мемориал открыли в 2022 г. Камень на его месте после этого перенесли на территорию школы, о чем сам Жидков узнал во время обхода губернатора. Чиновник подчеркнул, что с уважением относится к исторической памяти и уважает ветеранов.
14 октября Федорищев потребовал отставки главы Кинельского района и подчеркнул важность уважения памяти героев войны и объявил о планах установить на месте камня обелиск участникам Великой Отечественной войны. Вскоре после увольнения Жидков попал в больницу с гипертоническим кризом. Он занимает должность главы района с 2020 г., а до этого пять лет проработал первым заместителем главы.