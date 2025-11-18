ФНПР хочет распространить трудовые отношения на цифровые платформы

ФНПР хочет распространить трудовые отношения на цифровые платформыОб этом новый руководитель федерации сообщил на первой встрече с президентом
Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) подготовила изменения в Трудовой кодекс в части регулирования платформенной занятости. Об этом председатель ФНПР Сергей Черногаев доложил президенту Владимиру Путину на встрече 17 ноября. Они встретились впервые после назначения главы ФНПР. «Вы знаете, что принят закон о платформенной экономике, и, конечно же, необходимо урегулировать и трудовые отношения в этом плане. Если будут приняты эти изменения, это затронет порядка 9,5 млн работающих человек», – уточнил он.
Черногаев сообщил «Ведомостям», что ФНПР разработала проект федерального закона «О внесении изменений в Трудовой кодекс», которым предлагается новая глава – «Особенности регулирования труда платформенных работников». «Основная идея законопроекта заключается в установлении презумпции трудовых отношений и распространении на платформенных работников всех гарантий и льгот, предусмотренных трудовым законодательством», – сказал он. По словам главы ФНПР, количество человек, работающих посредством цифровых платформ, с каждым годом увеличивается, но правовой статус таких работников не определен, из-за чего они лишены социальных гарантий.
Правда, в федеральном законе «Об отдельных вопросах регулирования платформенной экономики» прописано, что платформы не являются работодателями. Например, в п. 5 ст. 2 уточняется, что партнер-продавец заключает гражданско-правовой договор (а не трудовой) с оператором цифровой платформы, осуществляющей деятельность, направленную на продажу товаров пользователям-покупателям.
На это обращает внимание и директор центра регуляторной политики ЦСР Екатерина Папченкова: «В случае одобрения инициативы необходимо будет урегулировать возможные коллизии с принятым законом о платформенной экономике, где установлена презумпция гражданских отношений на платформе при соблюдении определенных критериев». Также важно сохранить гибкость и учитывать разную природу занятости на платформах, ведь не для всех исполнителей актуальны трудовые отношения с платформой (кто-то просто подрабатывает, и у него есть постоянная трудовая занятость, кто-то работает как предприниматель и принимает заказы как онлайн, так и офлайн), пояснила она.
Изначально, еще в 2023 г., появился проект закона «О занятости населения» (вступил в силу в декабре 2023 г.). В рамках его подготовки ко второму чтению был разработан, в частности, «закон-спутник», регулирующий платформенную занятость. И с тех пор ведутся споры, как именно стоит урегулировать эту сферу.
Закон о цифровых платформах
Тогда «Ведомости» писали, что стороны (депутаты, Минтруд, работодатели и профсоюзы) не пришли к консенсусу по вопросу регулирования платформенной занятости. «[Стороны] спорят о том, кто кому и что должен по большому счету. Платформы считают, что они выступают просто в виде коммуникатора, который связывает клиента с человеком, который предоставляет услуги, – с мастером, водителем, курьером и т. д. Работники и профсоюзы ставят вопрос по поводу гарантий дохода и гарантий для соответствующих условий труда, охраны труда, социальных гарантий», – говорил «Ведомостям» по итогам первого чтения проекта в 2023 г. зампредседателя ФНПР Александр Шершуков.
Директор Института социальной политики НИУ ВШЭ Лилия Овчарова считает, что социальное обеспечение должно определяться наличием обязанности по уплате страховых взносов – это может делать самозанятый, а может взять на себя эту обязанность государство при определенных условиях.
В подготовке материала участвовали Дарья Мосолкина и Анастасия Бойко