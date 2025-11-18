ФНПР хочет распространить трудовые отношения на цифровые платформы

Закон о цифровых платформах

Закон, регулирующий деятельность цифровых платформ, президент подписал 31 июля 2025 г. Он вступит в силу с 1 октября 2026 г. Документ ввел более строгие требования к прозрачности операций, защите данных и ответственности за качество товаров и услуг. В частности, появится обязательная идентификация продавцов через ЕСИА или госреестры, потребуется уведомление продавцов о введении в их отношении санкций за три дня и добровольное согласие на скидки, возникнет система досудебного разрешения споров (жалоба рассматривается до 15 дней, при обоснованности – отмена решения за 48 часов). Также вступит в силу запрет искажения пользовательской сортировки товаров со стороны платформ в рамках продвижения конкретных позиций. Закон утвердит право покупателя на возврат товара через ПВЗ и введет обязанность платформ обеспечивать связь покупателя с продавцом по вопросам возврата некачественных товаров.