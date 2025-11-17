Газета
Изменения в ТК о платформенной занятости могут затронуть 9,5 млн человек

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) разработала поправки к Трудовому кодексу (ТК), касающиеся платформенной занятости. Инициатива может затронуть около 9,5 млн человек. Об этом сообщил председатель федерации Сергей Черногаев в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным, передает Кремль.

По словам Черногаева, после принятия закона о платформенной экономике важно урегулировать трудовые отношения в этой сфере.

8 октября Совет Федерации рекомендовал правительству внести в закон «Об отдельных вопросах регулирования платформенной экономики в РФ» поправки, которые обеспечат равные условия доступа к посредническим цифровым платформам для всех продавцов и покупателей. В документе указано, что новые нормы должны исключить возможность предоставления преимуществ аффилированным с владельцем платформы компаниям.

Кроме того, сенаторы предлагают закрепить принцип единой цены на товары, работы и услуги независимо от того, какое электронное средство платежа выбирает оператор платформы. Таким образом, способ оплаты не должен влиять на конечную стоимость для пользователей.

