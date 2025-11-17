Изменения в ТК о платформенной занятости могут затронуть 9,5 млн человек

8 октября Совет Федерации рекомендовал правительству внести в закон «Об отдельных вопросах регулирования платформенной экономики в РФ» поправки, которые обеспечат равные условия доступа к посредническим цифровым платформам для всех продавцов и покупателей. В документе указано, что новые нормы должны исключить возможность предоставления преимуществ аффилированным с владельцем платформы компаниям.