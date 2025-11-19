О чем говорят первые переговоры Владимира Зеленского со Стивом Уиткоффом

О чем говорят первые переговоры Владимира Зеленского со Стивом УиткоффомВ Москве знают, что они пройдут на фоне скандала и нестабильности в Киеве
Президент Украины Владимир Зеленский 19 ноября проведет раунд переговоров в Турции, где, вероятнее всего, в этот день будет находиться спецпосланник США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Ранее они встречались только в рамках многосторонних встреч. Первым новые переговоры анонсировал в своем Telegram-канале сам Зеленский, не раскрывая своих визави. «Завтра – встречи в Турции. Готовим активизацию переговоров, и у нас есть наработанные решения, которые предложим партнерам. Всеми силами приближать окончание войны – это первый приоритет Украины», – сказал Зеленский. Вскоре о том, что в Турцию 19 ноября для переговоров с ним прибудет и Уиткофф, написал в соцсети X корреспондент Reuters на Ближнем Востоке Ахмед Рашид со ссылкой на турецкий источник.
Конкретный город для проведения переговоров (официально без участия России) – Стамбул – назвал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков: «Пока никакой информации из Киева не получали. По всей видимости, Зеленский имел в виду те контакты, которые будут проходить завтра в Стамбуле. Это контакты Зеленского с нашими турецкими друзьями, вероятно, присоединится и г-н Уиткофф. Будем ждать результаты этих переговоров. Россия продолжает оставаться открытой для переговорного процесса, наша позиция хорошо известна». На вопрос, запланированы ли затем контакты у президента России Владимира Путина с Уиткоффом или турками, Песков заявил, что если кто-то из них захочет, то «президент Путин будет открыт для разговора».
Ранее, 17 ноября, Песков сказал, что в Турции «по обмену пленными действительно на экспертном уровне контакты есть», но «конкретику я сейчас не буду давать». Так он ответил на заявления находившегося с 11 ноября в Турции секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустема Умерова о том, что «стороны согласились активировать стамбульские договоренности» при посредничестве партнеров «в Турции и ОАЭ». Это, по его словам, может привести к обмену 1200 украинцев (последний обмен состоялся 2 октября).
В тот же день президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел со своим правительством обсуждение инициатив по Украине, сообщало агентство «РИА Новости» со ссылкой на источник. А глава МИД Турции Хакан Фидан 16 ноября сказал, что конфликт на Украине «сейчас ближе всего к тому, чтобы завершиться». При этом 12 ноября замминистра иностранных дел Украины Сергей Кислица заявил, что стороны полностью отказались от мирных переговоров в 2025 г.
У Зеленского с Уиткоффом весьма натянутые отношения – в отличие от спецпосланника США по Украине Кита Келлога. Например, украинский лидер в апреле 2025 г. открыто обвинил Уиткоффа «в распространении российских нарративов» из-за стремления того заключить мирное соглашение с учетом позиции России по ее новым регионам. И до сих пор отдельных двусторонних встреч, судя по открытым данным, у Зеленского и Уиткоффа не было. А накануне издание Politico со ссылкой на высокопоставленного европейского чиновника сообщило, что в Европейском союзе «потрясены непониманием» Уиткоффом «всех тонкостей» украинского конфликта.
Противоположное мнение сложилось о двух посланниках Дональда Трампа в Москве. 15 октября министр иностранных дел России Сергей Лавров говорил газете «Коммерсантъ», что если Келлог призывает «законопатить» конфликт на Украине, то Уиткофф – его «полная противоположность». Глава МИД России назвал Уиткоффа «разумным человеком», и Москва будет рада, если он покажет свои таланты на Украине, что ранее продемонстрировал на Ближнем Востоке. Сконцентрироваться на Украине после достижения прекращения огня в Газе публично поручал Уиткоффу и Трамп 13 октября.
Влияние скандала
18 ноября Зеленский посещал с визитом Испанию, а 17 ноября – Францию, где подписал с французским коллегой Эмманюэлем Макроном меморандум о намерении приобрести 100 французских истребителей Rafale. 20 ноября же украинский президент анонсировал заседание ставки верховного главнокомандующего и встречу с руководством Верховной рады и депутатами фракции его партии «Слуга народа». «Готовлю несколько необходимых законодательных инициатив и принципиальные быстрые решения, необходимые нашему государству», – написал Зеленский. Вероятно, они связаны с разгоревшимся на Украине громким скандалом со сбежавшим из страны совладельцем студии «Квартал-95», соратником президента Тимуром Миндичем, которого подозревают в крупных коррупционных преступлениях. Депутат из партии «Голос» Ярослав Железняк сообщил, что, по его данным, готовится отставка вице-премьера по восстановлению Украины Алексея Кулебы (однофамилец бывшего министра иностранных дел).
Одновременно издание «Украинская правда» 18 ноября сообщило, что и в окружении Зеленского, «не сговариваясь», выступают за увольнение главы его офиса Андрея Ермака. По словам анонимного высокопоставленного представителя «Слуги народа», в Раде сейчас легче сосчитать людей, которые бы не просили отставки Ермака. В партии Зеленского даже сформировалась своеобразная «коалиция решительных», которая угрожает выйти из фракции в парламенте, если Ермака оставят на посту. Оппозиция «Слугам» ставит вопрос и о правительстве «народного единства» со своим участием, но без крупного раскола правящей фракции не может набрать большинство в Раде.
Возобновить переговорный процесс с Россией Украине при желании очень просто: Киеву достаточно ответить на предложение Москвы о создании рабочих групп по тематикам переговоров, назначить свою делегацию и начать работать, отмечает ведущий научный сотрудник ИМИ МГИМО Николай Силаев. При этом слова Зеленского в нынешней ситуации скорее стоит считать попыткой отвлечь внимание от внутриукраинского кризиса, полагает эксперт. Кроме того, за счет активизации переговоров украинский президент пытается понять, чего сейчас от него хочет администрация Трампа и не она ли стоит за западными требованиями к Киеву. Москва же может подключиться к переговорному процессу в любой момент, когда Украина будет готова рассмотреть предложения, которые ей Россия сделала в Стамбуле.
Заявление Зеленского о готовности к активизации переговоров – это реакция на скандал с Миндичем и отчасти попытка переключить внимание, уверен заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов. При этом администрация Трампа пользуется этим скандалом и сейчас оказывает давление на Зеленского. И его примером будет встреча украинского президента с Уиткоффом, который занимает в окружении Трампа самую жесткую позицию в отношении Киева и ранее давил на Зеленского с целью добиться от него территориальных уступок.
Таким образом, продолжает Суслов, скандал в Киеве лишь добавляет администрации США аргументов продолжать давление, вынуждая украинцев сесть за стол переговоров. Одновременно с этим администрация Зеленского испытывает и проблемы на фронте, но его уступки России все же не так вероятны, считает Суслов. И объясняется это позицией европейских лидеров, которые склоняют Зеленского не идти на поводу у Трампа, объясняет эксперт.