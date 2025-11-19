О чем говорят первые переговоры Владимира Зеленского со Стивом Уиткоффом

Президент Украины Владимир Зеленский 19 ноября проведет раунд переговоров в Турции, где, вероятнее всего, в этот день будет находиться спецпосланник США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Ранее они встречались только в рамках многосторонних встреч. Первым новые переговоры анонсировал в своем Telegram-канале сам Зеленский, не раскрывая своих визави. «Завтра – встречи в Турции. Готовим активизацию переговоров, и у нас есть наработанные решения, которые предложим партнерам. Всеми силами приближать окончание войны – это первый приоритет Украины», – сказал Зеленский. Вскоре о том, что в Турцию 19 ноября для переговоров с ним прибудет и Уиткофф, написал в соцсети X корреспондент Reuters на Ближнем Востоке Ахмед Рашид со ссылкой на турецкий источник.