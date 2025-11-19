Губернатор Запорожской области обосновал прокурору увольнение главы избиркома

Губернатор Запорожской области обосновал прокурору увольнение главы избиркомаЕвгений Балицкий готов «к дальнейшему рассмотрению вопроса», вызвавшего возмущение ЦИК
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в ответ на редакционный запрос «Ведомостей» сообщил, что рассмотрел протест прокуратуры на свой указ об отставке председателя регионального избиркома Галины Катющенко «в установленный законодательством срок» с участием прокурора субъекта. «По результатам рассмотрения протеста прокурору области предоставлено мотивированное обоснование позиции губернатора Запорожской области. Считаем свою позицию мотивированной, законной и готовы к дальнейшему рассмотрению вопроса», – говорится в ответе Балицкого.
Прокуратура опротестовала указ Балицкого от 23 октября, после того как председатель Центризбиркома (ЦИК) Элла Памфилова обрушилась с резкой критикой на губернатора. Она обвинила главу региона в злоупотреблении правом и превышении служебных полномочий и сделала предположение о «глубоком правовом невежестве» его самого и его подчиненных, рождающих подобные правовые «шедевры». ЦИК тогда же направил в Генпрокуратуру обращение с просьбой опротестовать «акт очередного самоуправства г-на Балицкого». Ранее Памфилова критиковала губернатора Запорожской области за внесенный в заксобрание законопроект о праве главы субъекта и регионального парламента распускать областную избирательную комиссию. Документ в итоге был принят в согласованной с ЦИК редакции.
Катющенко ранее сообщала «Ведомостям», что продолжает работать вопреки указу Балицкого о своей отставке. Собеседник, близкий к Генпрокуратуре, отмечал, что причиной такого решения губернатора стало то, что он не учел положения избирательного законодательства. Дело в том, что член избиркома субъекта, назначенный по предложению ЦИК, может быть освобожден от указанных обязанностей до истечения срока своих полномочий на основании мотивированного представления ЦИК России. Соответствующее предложение не вносилось. 7 ноября в Мелитопольский межрайонный суд Запорожской области поступил иск от прокуратуры с просьбой признать незаконным указ Балицкого об увольнении главы избиркома.
Ответ губернатора на прокурорский протест логичен и предсказуем, конструктивен, хотя и ориентирован на развитие спорной ситуации, говорит электоральный юрист Гарегин Митин. По его словам, органы прокуратуры будут отстаивать свою позицию в суде. «Про последствия [иска] я пока могу сказать только, что ему [Балицкому] придется исполнять решение суда», – сказал Митин «Ведомостям».
Комитет по политическим технологиям Российской ассоциации по связям с общественностью номинировал Балицкого на политическую премию «Гамбургский счет» в номинации «Провал года» и сделал это «абсолютно обоснованно», сказал «Ведомостям» президент ассоциации, глава «Минченко консалтинга» Евгений Минченко. «Мне кажется, это абсолютная потеря коммуникативной компетенции и понимания места региональной власти в российской системе власти в целом», – отметил эксперт. Объявление победителей и торжественная церемония награждения состоятся 21 ноября.