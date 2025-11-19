Губернатор Запорожской области обосновал прокурору увольнение главы избиркома

Прокуратура опротестовала указ Балицкого от 23 октября, после того как председатель Центризбиркома (ЦИК) Элла Памфилова обрушилась с резкой критикой на губернатора. Она обвинила главу региона в злоупотреблении правом и превышении служебных полномочий и сделала предположение о «глубоком правовом невежестве» его самого и его подчиненных, рождающих подобные правовые «шедевры». ЦИК тогда же направил в Генпрокуратуру обращение с просьбой опротестовать «акт очередного самоуправства г-на Балицкого». Ранее Памфилова критиковала губернатора Запорожской области за внесенный в заксобрание законопроект о праве главы субъекта и регионального парламента распускать областную избирательную комиссию. Документ в итоге был принят в согласованной с ЦИК редакции.