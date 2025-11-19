Коммунисты в регионах столкнулись с арестами перед избирательной кампанией

Там, где у коммунистов сильные региональные отделения, у членов партии, как правило, сложные отношения с местными властями: это Алтайский и Пермский край, Липецкая область, Республика Коми, говорит политолог Александр Кынев. Задача такого «прессинга» – деморализация регионального актива, разъясняет он. При этом поддержка избирателей, обращает внимание Кынев, не падает, электорат, наоборот, с сочувствием относится к подобным гонениям. По его словам, не факт, что аресты активизируются именно перед выборами в Госдуму, поскольку обычно «решить» вопросы с недопуском к выборам стараются на этапе подготовки к ним, в ходе самой кампании такие действия выглядят «излишне», констатировал политолог.