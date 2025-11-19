Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Коммунисты в регионах столкнулись с арестами перед избирательной кампанией

В партии ожидают усиления давления накануне 2026 года
Юлия Малева
Эксперты называют Алтайский крайком КПРФ одним из самых сильных в стране
Эксперты называют Алтайский крайком КПРФ одним из самых сильных в стране / Андрей Гордеев / Ведомости / Автор /Ведомости

Алтайское краевое отделение КПРФ расценивает уголовное преследование Светланы Кербер – помощника депутата фракции КПРФ в региональном заксобрании Людмилы Клюшниковой – как политическое давление на депутата из-за ее «оппозиционной деятельности и активной борьбы за интересы жителей города». Такое заявление опубликовал крайком в своем Telegram-канале 18 ноября.

15 ноября Октябрьский районный суд Барнаула отправил Кербер под арест на два месяца. До этого в ее доме сотрудники правоохранительных органов провели обыск и предъявили обвинение в мошенничестве. По их версии, она якобы фиктивно трудоустроилась в краевой парламент, реально не выполняя никакой работы. «Светлана Кербер официально трудоустроена помощником Людмилы Клюшниковой, получала заработную плату на законных основаниях. Никаких претензий к ее работе со стороны Людмилы Клюшниковой никогда не было», – настаивают алтайские коммунисты.

Суд принял решение о содержании в СИЗО женщины и матери несовершеннолетнего ребенка в связи с невыполнением обязанности помощника депутата, при этом самого депутата никто не спросил – Клюшникову даже не пустили на заседание, возмущается депутат Госдумы от КПРФ, представляющая в парламенте Алтайский край, Мария Прусакова. «В отношении других наших депутатов ведется такая же деятельность. Мы будем бороться, потому что сейчас [правоохранители] пытаются создать прецедент, на основании которого попытаются под копирку действовать в отношении любого неугодного депутата», – сказала она «Ведомостям».

С чем КПРФ пойдет на выборы в Госдуму в 2026 году

Политика / Демократия

Прусакова уверена, что такие действия в отношении коммунистов продолжатся, особенно в преддверии думской кампании 2026 г. «Это фактически такой старт избирательной кампании. Но могу сказать, что для жителей Алтайского края абсолютно очевидно и понятно, что такие действия еще больше добавляют поддержки [коммунистам]», – подчеркнула она.

Днем ранее, 14 ноября, был арестован на два месяца член фракции КПРФ в Законодательном собрании Приморья Артавазд Оганесян. Он обвиняется в попытке продажи 50 кг ядовитого вещества, ртути, за $350 000 (ч. 3 ст. 234 УК РФ – незаконный сбыт ядовитых веществ организованной группой), сообщила прокуратура Приморского края. В сообщении надзорного ведомства не указывается ФИО фигуранта дела, но публикация сопровождается видео, где депутат идет в сопровождении конвоира. По этой статье грозит до 8 лет лишения свободы. Местные СМИ указывают, что Оганесян является одним из спонсоров региональной ячейки.

Традиционные обыски

Это не первый случай, когда в преддверии выборов правоохранители к коммунистам проявляют более пристальное внимание, чем обычно. Об этой тенденции «Ведомости» писали перед Единым днем голосования (ЕДГ) 2025 г.: тогда, в августе, сотрудники центра «Э» (подразделение по борьбе с экстремизмом) регионального УМВД России провели обыск в липецком обкоме компартии, а в июле Сосновоборский городской суд Ленобласти признал главу партийной фракции в Законодательном собрании Ленинградской области Ивана Апостолевского виновным в распространении экстремистской информации (ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ).

Секретарь ЦК КПРФ по выборам Сергей Обухов также заявил «Ведомостям», что такие аресты – это одна из форм административного давления на КПРФ. «Партия во Владивостоке организовала резонансные митинги против утильсбора. А в Алтайском крае коммунисты чуть ли не каждую неделю проводят разного рода протестные акции. Как говорится, совпадение? Не думаю», – высказался он.

Там, где у коммунистов сильные региональные отделения, у членов партии, как правило, сложные отношения с местными властями: это Алтайский и Пермский край, Липецкая область, Республика Коми, говорит политолог Александр Кынев. Задача такого «прессинга» – деморализация регионального актива, разъясняет он. При этом поддержка избирателей, обращает внимание Кынев, не падает, электорат, наоборот, с сочувствием относится к подобным гонениям. По его словам, не факт, что аресты активизируются именно перед выборами в Госдуму, поскольку обычно «решить» вопросы с недопуском к выборам стараются на этапе подготовки к ним, в ходе самой кампании такие действия выглядят «излишне», констатировал политолог.

В Приморье, по словам политолога Константина Калачева, власти никак не могут забыть выборы губернатора 2018 г., когда кандидат от КПРФ Андрей Ищенко едва не выиграл. «И хотя много лет прошло, травма, очевидно, осталась», – сказал он в беседе с «Ведомостями».

Коммунистка без округа

В ходе перенарезки избирательных округов перед выборами в Госдуму в Алтайском крае осталось три округа вместо четырех. Территория Рубцовского округа, от которого Мария Прусакова избиралась в 2021 г., распределяется между Барнаульским, Бийским и Славгородским округами. В ЦИК это объясняли уменьшением количества избирателей: сейчас в регионе зарегистрировано 1,7 млн человек – на 9,2% меньше, чем в 2015 г. (было 1,9 млн). Сама Прусакова тогда назвала это решением, лишенным логики.

Тогда выборы прошли в два тура, последний из которых был признан недействительным. Врио губернатора Андрей Тарасенко («Единая Россия») во втором туре набрал 49,55% голосов, а Ищенко – 48,06%, хотя коммунист до последнего лидировал. Глава ЦИК Элла Памфилова признала, что на некоторых участках результаты голосования были сфальсифицированы. В ходе повторной кампании принимал участие уже не Тарасенко, а Олег Кожемяко («Единая Россия»), назначенный президентом врио губернатора, – он перешел с поста главы Сахалинской области. Ищенко тоже выбыл из гонки – его не зарегистрировали как кандидата из-за муниципального фильтра. В результате единоросс набрал 61,88%.

Кроме того, в 2024 г. бюро приморского крайкома КПРФ исключило из партии сразу 16 человек, напомнил Калачев. Эти коммунисты обвинили региональных функционеров в попытке превратить местное отделение в «партию соглашателей». «Возможно, борьба за региональное отделение продолжается. Связаны ли с этим проблемы Оганесяна, которого считают партийным спонсором? Может, прямой связи тут нет, но он не первый из реготделения КПРФ, кто попадает под следствие», – оценил эксперт.

Что касается Алтайского края, то там у коммунистов «очень боевая организация», хотя и тут имеет место быть «сугубо региональный конфликт». На федеральном уровне, напротив, создается впечатление, что КПРФ получила «режим благоприятствования», добавил Калачев. Но можно ожидать, что ситуаций, в которых отделения КПРФ на местах столкнутся с давлением перед думской кампанией, будет больше, предположил политолог.

«Я бы точно не говорил о системном давлении по всей стране. Такие задержания могут дать скорее обратный эффект и усилить позиции партии, поддержав ее образ единственной оппозиции», – говорит политолог Дмитрий Еловский. При правильной медиараскрутке со стороны КПРФ такие уголовные дела вполне могут дать дополнительный рейтинг партии перед выборами в Госдуму, ведь протестно настроенный избиратель никуда не делся, обратил внимание он.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её