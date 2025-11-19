Коммунисты в регионах столкнулись с арестами перед избирательной кампанией

Коммунисты в регионах столкнулись с арестами перед избирательной кампаниейВ партии ожидают усиления давления накануне 2026 года
Алтайское краевое отделение КПРФ расценивает уголовное преследование Светланы Кербер – помощника депутата фракции КПРФ в региональном заксобрании Людмилы Клюшниковой – как политическое давление на депутата из-за ее «оппозиционной деятельности и активной борьбы за интересы жителей города». Такое заявление опубликовал крайком в своем Telegram-канале 18 ноября.
15 ноября Октябрьский районный суд Барнаула отправил Кербер под арест на два месяца. До этого в ее доме сотрудники правоохранительных органов провели обыск и предъявили обвинение в мошенничестве. По их версии, она якобы фиктивно трудоустроилась в краевой парламент, реально не выполняя никакой работы. «Светлана Кербер официально трудоустроена помощником Людмилы Клюшниковой, получала заработную плату на законных основаниях. Никаких претензий к ее работе со стороны Людмилы Клюшниковой никогда не было», – настаивают алтайские коммунисты.
Суд принял решение о содержании в СИЗО женщины и матери несовершеннолетнего ребенка в связи с невыполнением обязанности помощника депутата, при этом самого депутата никто не спросил – Клюшникову даже не пустили на заседание, возмущается депутат Госдумы от КПРФ, представляющая в парламенте Алтайский край, Мария Прусакова. «В отношении других наших депутатов ведется такая же деятельность. Мы будем бороться, потому что сейчас [правоохранители] пытаются создать прецедент, на основании которого попытаются под копирку действовать в отношении любого неугодного депутата», – сказала она «Ведомостям».
Прусакова уверена, что такие действия в отношении коммунистов продолжатся, особенно в преддверии думской кампании 2026 г. «Это фактически такой старт избирательной кампании. Но могу сказать, что для жителей Алтайского края абсолютно очевидно и понятно, что такие действия еще больше добавляют поддержки [коммунистам]», – подчеркнула она.
Днем ранее, 14 ноября, был арестован на два месяца член фракции КПРФ в Законодательном собрании Приморья Артавазд Оганесян. Он обвиняется в попытке продажи 50 кг ядовитого вещества, ртути, за $350 000 (ч. 3 ст. 234 УК РФ – незаконный сбыт ядовитых веществ организованной группой), сообщила прокуратура Приморского края. В сообщении надзорного ведомства не указывается ФИО фигуранта дела, но публикация сопровождается видео, где депутат идет в сопровождении конвоира. По этой статье грозит до 8 лет лишения свободы. Местные СМИ указывают, что Оганесян является одним из спонсоров региональной ячейки.
Традиционные обыски
Секретарь ЦК КПРФ по выборам Сергей Обухов также заявил «Ведомостям», что такие аресты – это одна из форм административного давления на КПРФ. «Партия во Владивостоке организовала резонансные митинги против утильсбора. А в Алтайском крае коммунисты чуть ли не каждую неделю проводят разного рода протестные акции. Как говорится, совпадение? Не думаю», – высказался он.
Там, где у коммунистов сильные региональные отделения, у членов партии, как правило, сложные отношения с местными властями: это Алтайский и Пермский край, Липецкая область, Республика Коми, говорит политолог Александр Кынев. Задача такого «прессинга» – деморализация регионального актива, разъясняет он. При этом поддержка избирателей, обращает внимание Кынев, не падает, электорат, наоборот, с сочувствием относится к подобным гонениям. По его словам, не факт, что аресты активизируются именно перед выборами в Госдуму, поскольку обычно «решить» вопросы с недопуском к выборам стараются на этапе подготовки к ним, в ходе самой кампании такие действия выглядят «излишне», констатировал политолог.
В Приморье, по словам политолога Константина Калачева, власти никак не могут забыть выборы губернатора 2018 г., когда кандидат от КПРФ Андрей Ищенко едва не выиграл. «И хотя много лет прошло, травма, очевидно, осталась», – сказал он в беседе с «Ведомостями».
Коммунистка без округа
Тогда выборы прошли в два тура, последний из которых был признан недействительным. Врио губернатора Андрей Тарасенко («Единая Россия») во втором туре набрал 49,55% голосов, а Ищенко – 48,06%, хотя коммунист до последнего лидировал. Глава ЦИК Элла Памфилова признала, что на некоторых участках результаты голосования были сфальсифицированы. В ходе повторной кампании принимал участие уже не Тарасенко, а Олег Кожемяко («Единая Россия»), назначенный президентом врио губернатора, – он перешел с поста главы Сахалинской области. Ищенко тоже выбыл из гонки – его не зарегистрировали как кандидата из-за муниципального фильтра. В результате единоросс набрал 61,88%.
Кроме того, в 2024 г. бюро приморского крайкома КПРФ исключило из партии сразу 16 человек, напомнил Калачев. Эти коммунисты обвинили региональных функционеров в попытке превратить местное отделение в «партию соглашателей». «Возможно, борьба за региональное отделение продолжается. Связаны ли с этим проблемы Оганесяна, которого считают партийным спонсором? Может, прямой связи тут нет, но он не первый из реготделения КПРФ, кто попадает под следствие», – оценил эксперт.
Что касается Алтайского края, то там у коммунистов «очень боевая организация», хотя и тут имеет место быть «сугубо региональный конфликт». На федеральном уровне, напротив, создается впечатление, что КПРФ получила «режим благоприятствования», добавил Калачев. Но можно ожидать, что ситуаций, в которых отделения КПРФ на местах столкнутся с давлением перед думской кампанией, будет больше, предположил политолог.
«Я бы точно не говорил о системном давлении по всей стране. Такие задержания могут дать скорее обратный эффект и усилить позиции партии, поддержав ее образ единственной оппозиции», – говорит политолог Дмитрий Еловский. При правильной медиараскрутке со стороны КПРФ такие уголовные дела вполне могут дать дополнительный рейтинг партии перед выборами в Госдуму, ведь протестно настроенный избиратель никуда не делся, обратил внимание он.