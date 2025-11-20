Зачем Владимир Путин встречался с лидером Того

Зачем Владимир Путин встречался с лидером ТогоРоссия планирует открыть там посольство и наладить военное сотрудничество
Президент России Владимир Путин 19 ноября провел в Кремле переговоры с председателем совета министров Того – государства на западе Африканского континента – Фором Гнассингбе. Известно, что среди обсуждавшихся тем были как сугубо политические, так и торгово-экономические.
В день встречи с Гнассингбе Путин разрешил МИД России подписать соглашение об основах отношений с Того. А незадолго до того, 15 ноября, Россия завершила ратификацию соглашения о военном сотрудничестве с этой африканской страной, которое весной 2025 г. подписал министр обороны Андрей Белоусов. Согласно ему стороны будут обмениваться информацией, координировать усилия в борьбе с террористической и пиратской угрозами, сотрудничать в вопросах комплектования вооруженных сил и вместе заниматься подготовкой личного состава войск. Тоголезская и российская армии смогут проводить совместные учения и заходить в военные порты друг друга (Того имеет выход к Гвинейскому заливу Атлантического океана).
Кроме того, правительство России в июне 2025 г. утвердило решение вернуть посольство в Того. Российское диппредставительство в столице Того Ломе было закрыто в 1992 г., а посольство Того в Москве не работает с 1999 г.
59-летний Фор Гнассингбе находится у власти в Того при поддержке армии 20 лет. Он сын другого бессменного лидера страны, Гнассингбе Эйадемы, который удерживал власть 38 лет до своей смерти в 2005 г. В мае 2025 г. в Того вступила в силу новая конституция, согласно которой страна формально перешла с президентской на парламентскую форму правления, но лидер от этого не сменился – Гнассингбе занял и новый ключевой пост. Его националистическая партия «Союз за республику» официально по итогам парламентских выборов 2024 г. получила в свое распоряжение 108 из 113 мест в парламенте.
В июне 2025 г. в Ломе вспыхнули крупные протесты против не ограниченного больше никакими сроками правления Гнассингбе. Недовольных было много среди молодежи, они блокировали дороги и возводили баррикады. Полиция быстро и жестко подавила протесты, писала Al Jazeera.
При этом после протестов было отменено решение о повышении цен на электроэнергию на 12,5% и отпущен на свободу известный в стране рэпер-активист Аамрон. А в сентябре была задержана бывшая министр обороны Того Маргеритт Гнакаде за подстрекательство военных к мятежу (при этом она была женой покойного сводного брата лидера Того).
Того – одна из беднейших стран мира, по данным Всемирного банка, в 2024 г. ее ВВП по ППС на душу населения находился на 184-м месте из 203 с показателем $3239 в год (у России было 54-е место с $47 405). Население этой африканской страны, по оценке ООН, превышает 9 млн человек, а 60% жителей моложе 25 лет. Того – бывшая французская колония, и с этой европейской страной она по-прежнему поддерживает тесные связи. А сам лидер страны учился в Сорбонне, военной академии Сен-Сир, Университете Париж-Дофин, а также в американском Университете Джорджа Вашингтона.
В числе способов взаимодействия российской и тоголезской армий соглашение предполагает возможность совместных учений, консультаций и, что очень важно, захода в порты военных кораблей и перелетов военной авиации, отмечает председатель правления ассоциации «Стратегическое агентство по развитию отношений со странами Африки» Любовь Демидова. Такое соглашение говорит о весьма конструктивных отношениях России и Того.
Важность Гвинейского залива, у которого находится Того, заключается в его стратегическом расположении на пересечении ключевых морских путей, соединяющих Африку, Европу и Америку.
Демидова поясняет, что российско-тоголезские отношения стремительно развиваются. Страна заинтересована в сотрудничестве с Россией в энергетическом секторе, в том числе в сфере возобновляемой энергетики. Также рассматриваются совместные программы в сфере сельского хозяйства, инфраструктуры и транспорта, подготовки кадров, и, что самое главное, обсуждается возможность трансфера российских технологий, что крайне важно для Тоголезской Республики. При умелом подходе сотрудничество двух стран может выйти на качественно новый уровень стратегического партнерства, резюмирует эксперт.