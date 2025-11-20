Зачем Владимир Путин встречался с лидером Того

59-летний Фор Гнассингбе находится у власти в Того при поддержке армии 20 лет. Он сын другого бессменного лидера страны, Гнассингбе Эйадемы, который удерживал власть 38 лет до своей смерти в 2005 г. В мае 2025 г. в Того вступила в силу новая конституция, согласно которой страна формально перешла с президентской на парламентскую форму правления, но лидер от этого не сменился – Гнассингбе занял и новый ключевой пост. Его националистическая партия «Союз за республику» официально по итогам парламентских выборов 2024 г. получила в свое распоряжение 108 из 113 мест в парламенте.