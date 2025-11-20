The Telegraph: в мирном плане США есть схема с «арендной платой» за Донбасс

Администрация президента США Дональда Трампа разработала мирный план из 28 пунктов, который призывает Украину пойти на крупные территориальные уступки России и отказаться от требований о размещении миротворческих сил для сдерживания будущих атак со стороны Москвы. Предполагается, что план, разработанный госсекретарем Марко Рубио, спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером в консультации со спецпредставителем президента РФ Кириллом Дмитриевым, «вероятно, столкнется с решительным противодействием в Киеве и со стороны европейских правительств».