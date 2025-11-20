The Telegraph: в мирном плане США есть схема с «арендной платой» за Донбасс

The Telegraph: в мирном плане США есть схема с «арендной платой» за ДонбассСделка состоит из 28 пунктов
В новом плане США по урегулированию украинского конфликта есть схема, которая предполагает, что Россия будет выплачивать «арендную плату» за фактический контроль над восточной частью Донбасса. При этом территория юридически останется частью Украины. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на источники, знакомые с вопросом.
Предполагается, что Москва будет выплачивать Украине средства, чтобы компенсировать Киеву финансовые убытки, которые он понесет в связи с потерей доступа к землям.
Как пишет The Telegraph, для принятия такого решения власти Украины должны провести голосование, которое, скорее всего, закончится отказом от данного предложения.
Кроме того, американский план предполагает, что Киев сократит часть своих военных вдвое, а также откажется от права пользования ракетами большой дальности.
Сделка также включает в себя запрет на развертывание иностранных войск на территории Украины, установление русского языка в стране как официального, а также предоставление официального статуса Русской православной церкви (РПЦ) на территориях, которые перешли РФ в ходе спецоперации.
Администрация президента США Дональда Трампа разработала мирный план из 28 пунктов, который призывает Украину пойти на крупные территориальные уступки России и отказаться от требований о размещении миротворческих сил для сдерживания будущих атак со стороны Москвы. Предполагается, что план, разработанный госсекретарем Марко Рубио, спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером в консультации со спецпредставителем президента РФ Кириллом Дмитриевым, «вероятно, столкнется с решительным противодействием в Киеве и со стороны европейских правительств».
The Wall Street Journal пишет, что элементы предложения Трампа по мирному урегулированию на Украине соответствуют инициативам президента РФ Владимира Путина, озвученным во время августовских встреч с Уиткоффом и на саммите с Трампом на Аляске.