Верховный суд ликвидировал Партию роста по требованию Минюста

Верховный суд ликвидировал Партию роста по требованию МинюстаПосле объединения с «Новыми людьми» у нее не осталось достаточного количества региональных отделений
Судебная коллегия по административным делам Верховного суда 20 ноября удовлетворила иск Министерства юстиции о ликвидации Партии роста. Основанием стало несоблюдение установленного законом требования о наличии региональных отделений не менее чем в половине субъектов России. Теперь в России останется 20 партий, имеющих право на участие в выборах.
На рассмотрение иска судье Вячеславу Кириллову, ранее ликвидировавшему партию «Гражданская инициатива», потребовалось всего одно заседание. Представитель ответчика Екатерина Кузнецова сообщила, что по инициативе руководства партии были проведены мероприятия по выявлению активности ее региональных подразделений. В результате руководство приняло решение о ликвидации некоторых из них. Так, в 2024 г. было ликвидировано 12 отделений, а в 2025 г. – 20 отделений. По словам Кузнецовой, часть отделений вступила в другую структуру в связи со слиянием Партии роста с партией «Новые люди».
Представитель Минюста пояснила, что сама партия уведомила ведомство о том, что у нее осталось 43 действующих отделения и планов создания новых не имеется. Согласно закону, политическая партия обязана иметь региональные подразделения минимум в половине субъектов. Поскольку это условие не выполнялось, Минюст и потребовал ликвидации. Верховный суд иск удовлетворил – вместе с прекращением деятельности оставшихся отделений.
Партия роста была создана в 2016 г. на базе «Правого дела». Ее возглавил уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов (сейчас – спецпредставитель президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития). Партия участвовала в выборах в Госдуму в 2016 г. (1,29% голосов) и в 2021 г. (0,52%). В 2018 г. Борис Титов представлял ее на президентских выборах и получил 0,76% голосов, заняв шестое место из восьми.
В 2024 г. Партия роста после длительных обсуждений объединилась с «Новыми людьми». Титов возглавил федеральный политсовет партии, а его бывшие заместители Виктор Звагельский и Татьяна Минеева вошли в центральный совет. «Ведомости» тогда писали, что Партия роста должна быть ликвидирована в существовавшем статусе – иной юридической формы объединения не существует.
У Партии роста была разная история, говорит президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. По его словам, поначалу она воспринималась как спойлер. Позже партия стремилась закрепиться в иной роли – как сила, выступающая за защиту интересов предпринимателей. Такой акцент, подчеркивает эксперт, был важен в условиях дефицита политического представительства бизнеса.
Со временем, продолжает Виноградов, по мере радикализации общей политической повестки Партия роста заняла более умеренную нишу. Она опиралась на сохранение репутации и предполагала более клубный, аккуратный формат взаимодействия с аудиторией, поясняет он. По словам эксперта, запрос на такую нишу сохраняется до сих пор и после 2022 г. даже усилился.
Партию роста в свое время недооценили, сетует политолог Константин Калачев. «Я так полагаю с тех пор, как внимательно прочитал ее программу. Это был один из самых проработанных партийных документов», – сказал он «Ведомостям». По словам эксперта, у партии мог бы быть потенциал, если бы не появление «Новых людей». В электоральном плане эта сила оказалась успешнее и заняла нишу, в которой существовала Партия роста, считает Калачев, и их объединение было логичным и закономерным.
Проект можно было бы заморозить до тех времен, пока не открылось бы новое окно возможностей, говорит собеседник, но руководство партии сочло это нецелесообразным. «Одной партией здравого смысла и прогресса стало меньше. Но, с другой стороны, ее программные наработки и ее кадры могут использовать «Новые люди», – заключил Калачев.
В подготовке статьи участвовал Евгений Мездриков