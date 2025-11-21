Верховный суд ликвидировал Партию роста по требованию Минюста

Партию роста в свое время недооценили, сетует политолог Константин Калачев. «Я так полагаю с тех пор, как внимательно прочитал ее программу. Это был один из самых проработанных партийных документов», – сказал он «Ведомостям». По словам эксперта, у партии мог бы быть потенциал, если бы не появление «Новых людей». В электоральном плане эта сила оказалась успешнее и заняла нишу, в которой существовала Партия роста, считает Калачев, и их объединение было логичным и закономерным.