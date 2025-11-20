Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Верховный суд ликвидировал «Партию роста»

Ведомости

Верховный суд РФ удовлетворил иск Министерства юстиции и постановил ликвидировать «Партию роста». Причиной для такого решения стала недостаточная представленность партии в регионах, передает «РИА Новости».

Партия уведомила Минюст о наличии 43 отделений, что, согласно законодательству, является основанием для ликвидации. Представитель «Партии роста» признал иск в суде.

Минюст обратился в Верховный суд с иском о ликвидации партии в начале октября.

«Партия роста» была создана в марте 2016 г. в ходе реорганизации партии «Правое дело» уполномоченным при президенте России по защите прав предпринимателей Борисом Титовым. В апреле 2024 г. «Новые люди» объединились с «Партией роста». В центральный совет партии «Новые люди» вошли бывшие заместители председателя «Партии роста» Виктор Звагельский и Татьяна Минеева. Титов возглавил федеральный политсовет партии.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь