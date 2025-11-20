Верховный суд ликвидировал «Партию роста»
Верховный суд РФ удовлетворил иск Министерства юстиции и постановил ликвидировать «Партию роста». Причиной для такого решения стала недостаточная представленность партии в регионах, передает «РИА Новости».
Партия уведомила Минюст о наличии 43 отделений, что, согласно законодательству, является основанием для ликвидации. Представитель «Партии роста» признал иск в суде.
Минюст обратился в Верховный суд с иском о ликвидации партии в начале октября.
«Партия роста» была создана в марте 2016 г. в ходе реорганизации партии «Правое дело» уполномоченным при президенте России по защите прав предпринимателей Борисом Титовым. В апреле 2024 г. «Новые люди» объединились с «Партией роста». В центральный совет партии «Новые люди» вошли бывшие заместители председателя «Партии роста» Виктор Звагельский и Татьяна Минеева. Титов возглавил федеральный политсовет партии.