Верховный суд ликвидировал «Партию роста»

«Партия роста» была создана в марте 2016 г. в ходе реорганизации партии «Правое дело» уполномоченным при президенте России по защите прав предпринимателей Борисом Титовым. В апреле 2024 г. «Новые люди» объединились с «Партией роста». В центральный совет партии «Новые люди» вошли бывшие заместители председателя «Партии роста» Виктор Звагельский и Татьяна Минеева. Титов возглавил федеральный политсовет партии.