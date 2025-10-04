Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

«РИА Новости»: Минюст просит Верховный суд ликвидировать «Партию роста»

Ведомости

Министерство юстиции России просит ликвидировать «Партию роста», пишет «РИА Новости» со ссылкой на данные Верховного суда РФ.

Там отмечается, что в суд поступило административное исковое заявление Министерства юстиции о ликвидации партии. Дата заседания пока не назначена.

«Партия роста» была создана в марте 2016 г. в ходе реорганизации партии «Правое дело» уполномоченным при президенте России по защите прав предпринимателей Борисом Титовым.

В апреле 2024 г. «Новые люди» объединились с «Партией роста». В центральный совет партии «Новые люди» вошли бывшие заместители председателя «Партии роста» Виктор Звагельский и Татьяна Минеева. Титов возглавил федеральный политсовет партии. Сообщалось, что «Партия роста» должна быть ликвидирована в нынешнем статусе – иной юридической формы объединения не существует.

Читайте также:«Новые люди» объединились с Партией роста
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её