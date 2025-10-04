«РИА Новости»: Минюст просит Верховный суд ликвидировать «Партию роста»

В апреле 2024 г. «Новые люди» объединились с «Партией роста». В центральный совет партии «Новые люди» вошли бывшие заместители председателя «Партии роста» Виктор Звагельский и Татьяна Минеева. Титов возглавил федеральный политсовет партии. Сообщалось, что «Партия роста» должна быть ликвидирована в нынешнем статусе – иной юридической формы объединения не существует.