«РИА Новости»: Минюст просит Верховный суд ликвидировать «Партию роста»
Министерство юстиции России просит ликвидировать «Партию роста», пишет «РИА Новости» со ссылкой на данные Верховного суда РФ.
Там отмечается, что в суд поступило административное исковое заявление Министерства юстиции о ликвидации партии. Дата заседания пока не назначена.
«Партия роста» была создана в марте 2016 г. в ходе реорганизации партии «Правое дело» уполномоченным при президенте России по защите прав предпринимателей Борисом Титовым.
В апреле 2024 г. «Новые люди» объединились с «Партией роста». В центральный совет партии «Новые люди» вошли бывшие заместители председателя «Партии роста» Виктор Звагельский и Татьяна Минеева. Титов возглавил федеральный политсовет партии. Сообщалось, что «Партия роста» должна быть ликвидирована в нынешнем статусе – иной юридической формы объединения не существует.