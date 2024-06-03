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Титов возглавил федеральный политический совет партии «Новые люди»

Ведомости

Экс-глава Партии роста Борис Титов избран председателем Федерального политического совета (ФПС) «Новых людей», следует из пресс-релиза партии.

Отмечается, что под его руководством ФПС займется защитой бизнеса и технологической повесткой. Титов также отметил, что в общем ФПС будет выполнять функции аналитического центра партии «Новые люди»: вырабатывать позиции по основным вопросам и готовить решения перед их принятием Центральным советом и съездом. По его словам, защита бизнеса будет осуществляться на базе центра общественных процедур «Бизнес против коррупции», который возглавляет Виктор Звагельский – бывший заместитель председателя Партии роста.

В апреле этого года «Новые люди» объединились с Партией роста. В центральный совет партии «Новые люди» вошли бывшие заместители председателя Партии роста Виктор Звагельский и Татьяна Минеева. По итогам тайного голосования за обоих проголосовали 64 делегата из 64. 

В качестве руководящего органа ФПС был предусмотрен уставом Партии роста. Еще в январе этого года, когда на съезде было принято решение об объединении с «Новыми людьми», объявили, что одноименную структуру после объединения возглавит Титов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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