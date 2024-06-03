Титов возглавил федеральный политический совет партии «Новые люди»

Отмечается, что под его руководством ФПС займется защитой бизнеса и технологической повесткой. Титов также отметил, что в общем ФПС будет выполнять функции аналитического центра партии «Новые люди»: вырабатывать позиции по основным вопросам и готовить решения перед их принятием Центральным советом и съездом. По его словам, защита бизнеса будет осуществляться на базе центра общественных процедур «Бизнес против коррупции», который возглавляет Виктор Звагельский – бывший заместитель председателя Партии роста.