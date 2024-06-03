Титов возглавил федеральный политический совет партии «Новые люди»
Экс-глава Партии роста Борис Титов избран председателем Федерального политического совета (ФПС) «Новых людей», следует из пресс-релиза партии.
Отмечается, что под его руководством ФПС займется защитой бизнеса и технологической повесткой. Титов также отметил, что в общем ФПС будет выполнять функции аналитического центра партии «Новые люди»: вырабатывать позиции по основным вопросам и готовить решения перед их принятием Центральным советом и съездом. По его словам, защита бизнеса будет осуществляться на базе центра общественных процедур «Бизнес против коррупции», который возглавляет Виктор Звагельский – бывший заместитель председателя Партии роста.
В апреле этого года «Новые люди» объединились с Партией роста. В центральный совет партии «Новые люди» вошли бывшие заместители председателя Партии роста Виктор Звагельский и Татьяна Минеева. По итогам тайного голосования за обоих проголосовали 64 делегата из 64.
В качестве руководящего органа ФПС был предусмотрен уставом Партии роста. Еще в январе этого года, когда на съезде было принято решение об объединении с «Новыми людьми», объявили, что одноименную структуру после объединения возглавит Титов.