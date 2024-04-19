«Новые люди» объединились с «Партией роста»Борис Титов не пришел на съезд из-за командировки
Лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев на втором этапе съезда партии объявил о юридическом объединении с «Партией роста». Ее глава Борис Титов возглавит федеральный политсовет партии, на съезде он отсутствовал из-за командировки, пояснил Нечаев.
«В России сложно создать политическую партию, но еще сложнее две партии объединить. […] "Партия роста" и лично Борис Титов помогли нам разработать экономический блок программы на выборах президента. Мы убедились, что вместе работаем еще эффективнее. Поэтому сегодня закрепляем объединение юридически», – сказал Нечаев.
Лидер «Партии роста» Борис Титов возглавит федеральный политсовет, об этом «Ведомости» писали еще 17 апреля.
Сейчас у «Новых людей» есть лишь центральный совет (руководящий орган). «Подробности по официальной должности Бориса Титова будут озвучены на съезде», – сообщил ранее «Ведомостям» представитель «Новых людей».
Федеральный политсовет как руководящий орган был предусмотрен уставом «Партии роста». 27 января, когда съездом было принято решение об объединении с «Новыми людьми», было объявлено, что одноименную структуру после объединения также возглавит Титов.
По словам близкого к Титову собеседника «Ведомостей», политик предпочел «отойти от публичности».
О том, что партии планируют объединиться, лидеры «Новых людей» и «Партии роста» объявили 24 декабря 2023 г., писали «Ведомости». Объединение должно было пройти в марте, но было перенесено из-за теракта в «Крокус сити холле».
«Партия роста» должна быть ликвидирована в нынешнем статусе – иной юридической формы объединения не существует. Ее сайт 17 апреля уже не работал.