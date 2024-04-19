/ Политика

«Новые люди» объединились с «Партией роста»

Борис Титов не пришел на съезд из-за командировки
Юлия Малева
Андрей Гордеев / Ведомости

Лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев на втором этапе съезда партии объявил о юридическом объединении с «Партией роста». Ее глава Борис Титов возглавит федеральный политсовет партии, на съезде он отсутствовал из-за командировки, пояснил Нечаев.

«В России сложно создать политическую партию, но еще сложнее две партии объединить. […] "Партия роста" и лично Борис Титов помогли нам разработать экономический блок программы на выборах президента. Мы убедились, что вместе работаем еще эффективнее. Поэтому сегодня закрепляем объединение юридически», – сказал Нечаев.

Лидер «Партии роста» Борис Титов возглавит федеральный политсовет, об этом «Ведомости» писали еще 17 апреля.

Сейчас у «Новых людей» есть лишь центральный совет (руководящий орган). «Подробности по официальной должности Бориса Титова будут озвучены на съезде», – сообщил ранее «Ведомостям» представитель «Новых людей».

Федеральный политсовет как руководящий орган был предусмотрен уставом «Партии роста». 27 января, когда съездом было принято решение об объединении с «Новыми людьми», было объявлено, что одноименную структуру после объединения также возглавит Титов.

По словам близкого к Титову собеседника «Ведомостей», политик предпочел «отойти от публичности».

О том, что партии планируют объединиться, лидеры «Новых людей» и «Партии роста» объявили 24 декабря 2023 г., писали «Ведомости». Объединение должно было пройти в марте, но было перенесено из-за теракта в «Крокус сити холле».

«Партия роста» должна быть ликвидирована в нынешнем статусе – иной юридической формы объединения не существует. Ее сайт 17 апреля уже не работал.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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