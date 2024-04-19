«Новые люди» объединились с «Партией роста»

«В России сложно создать политическую партию, но еще сложнее две партии объединить. […] "Партия роста" и лично Борис Титов помогли нам разработать экономический блок программы на выборах президента. Мы убедились, что вместе работаем еще эффективнее. Поэтому сегодня закрепляем объединение юридически», – сказал Нечаев.