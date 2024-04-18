«Новые люди» сохранят название после объединения с Партией роста

В отечественной истории партийных слияний и поглощений не было примеров равноправных объединений, выгодоприобретатель всегда тот, кто вбирает в себя чужой актив, говорит политолог Олег Захаров. «Партия роста получает доступ к электоральной квоте «Новых людей», чтобы проще было регистрировать своих кандидатов без сбора подписей. «Новые люди» увеличивают свой актив, в том числе в регионах», – пояснил он. «Для «Новых людей» это символическое усиление, для Партии роста – «элегантное избегание», – полагает Захаров.