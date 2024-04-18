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«Новые люди» сохранят название после объединения с Партией роста

Борис Титов возглавит ее федеральный политсовет
Екатерина Гробман
Максим Стулов / Ведомости

После объединения с Партией роста Бориса Титова «Новые люди» сохранят свое наименование, заявил «Ведомостям» представитель «Новых людей». Обсуждать смену названия раньше окончания региональных выборов не имеет смысла, сказал близкий к партии собеседник «Ведомостей». Структурные и кадровые решения будут оформлены на съезде партии 19 апреля в Москве.

«Мы обсуждали разные варианты, но мы уже фактически вошли в новый избирательный цикл, – подтвердила «Ведомостям» депутат Госдумы Оксана Дмитриева (избиралась по одномандатному округу от Партии роста). – Внесение в устав изменений не быстрое дело. Сейчас это уже невозможно сделать, не создавая проблем для кандидатов».

Партия роста должна быть ликвидирована в нынешнем статусе – иной юридической формы объединения не существует. Ее сайт 17 апреля уже не работал.

Один из основателей этой структуры – Титов возглавит федеральный политсовет «Новых людей» и не будет их сопредседателем, говорят собеседники «Ведомостей». Создание этого консультативного органа по выработке стратегий будет обсуждено на съезде.

Сейчас у «Новых людей» есть лишь центральный совет (руководящий орган). «Подробности по официальной должности Бориса Титова будут озвучены на съезде», – сообщил «Ведомостям» представитель «Новых людей».

Федеральный политсовет как руководящий орган был предусмотрен уставом Партии роста. 27 января, когда съездом было принято решение об объединении с «Новыми людьми», было объявлено, что одноименную структуру после объединения также возглавит Титов.

По словам близкого к Титову собеседника «Ведомостей», политик предпочел «отойти от публичности».

При этом обсуждается, что для паритета в управлении представитель Партии роста займет специально созданную должность зампреда партии (еще одним замом будет бывший партнер по Faberlic Алексея Нечаева и один из основателей «Новых людей» Александр Даванков), рассказал «Ведомостям» собеседник в руководстве Партии роста. Это может быть Виктор Звагельский (был замом Титова в Партии роста) или Татьяна Минеева (бизнес-омбудсмен Москвы).

О решении объединить две партии стало известно в декабре 2023 г. О союзе по выдвижению кандидатов Нечаев и Титов договорились еще в июне того же года. Объединение должно было пройти в марте, но было перенесено из-за теракта в «Крокус сити холле».

В отечественной истории партийных слияний и поглощений не было примеров равноправных объединений, выгодоприобретатель всегда тот, кто вбирает в себя чужой актив, говорит политолог Олег Захаров. «Партия роста получает доступ к электоральной квоте «Новых людей», чтобы проще было регистрировать своих кандидатов без сбора подписей. «Новые люди» увеличивают свой актив, в том числе в регионах», – пояснил он. «Для «Новых людей» это символическое усиление, для Партии роста – «элегантное избегание», – полагает Захаров.

Для «Новых людей» актив Партии роста – «хорошее приобретение», говорит политолог Константин Калачев. Если первые больше играли на поляне молодежи, то Партия роста серьезно занималась проблематикой МСП. «Это и кадры, и программные наработки, и лоббистский потенциал», – считает Калачев.

Глава «Минченко консалтинг» Евгений Минченко также указал, что у Партии роста было несколько сильных фигур: например, Александр Хуруджи ранее уже перешел из структуры Титова к Нечаеву. Он считает, что стоит сохранить название: «Размывание бренда, как показывает пример «Справедливой России», ни к чему хорошему не приводит».

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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