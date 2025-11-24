Как западные СМИ оценили итоги переговоров по Украине в Женеве

Но формулировка таких позитивных шагов появилась только после того, как опасения по поводу первоначальной, одобренной Трампом сделки усилились. Группа сенаторов США заявила, что Рубио в субботу сообщил им, что план исходил из интересов России и на самом деле был «списком желаний» для Москвы, а не серьезным стремлением к миру».