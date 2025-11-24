Как западные СМИ оценили итоги переговоров по Украине в Женеве

Как западные СМИ оценили итоги переговоров по Украине в ЖеневеИздания отмечают «путаницу» в администрации Трампа и острожный оптимизм Киева
Поздним вечером 23 ноября завершились переговоры делегаций США и Украины в Женеве (Швейцария). Американскую сторону возглавил госсекретарь Марко Рубио. Вашингтон и Киев в совместном заявлении отметили, что результатом переговоров стали «доработанные мирные рамки», но подробности озвучены не были. Страны также заявили о продолжении «интенсивной работы» до установленного президентом США Дональдом Трампом крайнего срока принятия плана урегулирования – 27 ноября.
Как зарубежные СМИ отреагировали на результаты встречи, – в материале «Ведомостей».
«Переговоры проходят в опасный момент для Киева. Россия постепенно добивается успехов на некоторых участках фронта <...>. Сам Зеленский оказался под давлением внутри страны после того, как вспыхнул крупный коррупционный скандал, втянувший некоторых его министров и людей из его ближайшего окружения. Он предупреждал, что Украина рискует потерять своё достоинство и свободу – или поддержку Вашингтона – из-за американского плана.
Киев приобрёл надежду в последние недели после того, как США ужесточили санкции против российского нефтяного сектора <...>. Однако проект мирного плана, по-видимому, возвращает дипломатическое преимущество Москве. Украина в значительной степени зависит от американской разведки и вооружения для продолжения конфликта с Россией».
«Сейчас, возможно, наступает рассвет. Вместо отказа от Украины [госсекретарь США] Марко Рубио <...> объявил о некотором роде примирения. Он появился в процессе экстренных переговоров с украинскими и европейскими чиновниками в Женеве, чтобы объявить о неожиданном прогрессе в усилиях администрации Трампа положить конец почти четырёхлетнему конфликту на Украине. <...>
Версия плана, опубликованная на прошлой неделе, требовала передачи территорий на Донбассе, <...> сокращения украинской армии до 600 000 солдат (примерно на 25% меньше нынешнего состава); и конституционных изменений, которые навсегда исключают членство в НАТО. <...>
Сколько из этих и других обременительных [для Украины] условий было согласовано в Женеве, пока не раскрыто, но значительный ущерб уже нанесён. Во-первых, этот план усложнит европейские попытки изъять замороженные российские активы. Более того, он <...> выявил путаницу, соперничество и некомпетентность внутри администрации Трампа».
«28-пунктный план, разработанный США для окончания почти четырехлетнего конфликта, вызвал тревогу в Киеве и европейских столицах. <...> Предложение уступает многим требованиям России, которые Зеленский категорически отвергал десятки раз, включая передачу больших территорий.
В последующем заявлении в воскресенье вечером Белый дом сообщил, что украинская делегация «подтвердила, что все их основные вопросы – гарантии безопасности, долгосрочное экономическое развитие, защита инфраструктуры, свобода судоходства и политический суверенитет – были тщательно рассмотрены во время встречи». <...>
Но формулировка таких позитивных шагов появилась только после того, как опасения по поводу первоначальной, одобренной Трампом сделки усилились. Группа сенаторов США заявила, что Рубио в субботу сообщил им, что план исходил из интересов России и на самом деле был «списком желаний» для Москвы, а не серьезным стремлением к миру».
«Осторожно оптимистичные – и, казалось бы, согласованные – заявления прозвучали, несмотря на длинное послание, которое [президент США Дональд] Трамп опубликовал в социальных сетях, критикуя Украину, а также её европейских союзников, которые в значительной степени исключены из плана».
«Законодатели США опасались, что первоначальное предложение ещё больше дестабилизирует глобальную безопасность, <...> что вызывает вопросы о том, почему Трампу так срочно нужно подписать соглашение, даже если это происходит в ущерб интересам США и Украины.
<...> Остаются вопросы, сможет ли команда Трампа достичь соглашения с украинскими и европейскими партнёрами до наступления установленного США срока. Украина снова должна попытаться убедить непредсказуемый Белый дом, что именно Россия должна идти на уступки».