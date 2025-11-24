Рубио улетел из Женевы в Вашингтон после переговоров по Украине
Госсекретарь США Марко Рубио, возглавлявший американскую делегацию на переговорах с украинской стороной в Женеве, поздним вечером 23 ноября вылетел в Вашингтон. Об этом пишет Reuters.
Обе стороны в совместном заявлении сообщили, что после переговоров в Женеве они разработали «доработанные мирные рамки», но подробности озвучены не были. США и Украина также заявили о продолжении «интенсивной работы» до установленного крайнего срока – 27 ноября.
The New York Times (NYT) со ссылкой на источник пишет, что украинские и американские официальные лица в Женеве обсудили изменения в плане по урегулированию украинского конфликта из 28 пунктов. По данным издания, рабочая версия отличается от версии, опубликованной 20 ноября украинским депутатом Алексеем Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).