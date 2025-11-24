Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Рубио улетел из Женевы в Вашингтон после переговоров по Украине

Ведомости

Госсекретарь США Марко Рубио, возглавлявший американскую делегацию на переговорах с украинской стороной в Женеве, поздним вечером 23 ноября вылетел в Вашингтон. Об этом пишет Reuters.

Обе стороны в совместном заявлении сообщили, что после переговоров в Женеве они разработали «доработанные мирные рамки», но подробности озвучены не были. США и Украина также заявили о продолжении «интенсивной работы» до установленного крайнего срока – 27 ноября.

The New York Times (NYT) со ссылкой на источник пишет, что украинские и американские официальные лица в Женеве обсудили изменения в плане по урегулированию украинского конфликта из 28 пунктов. По данным издания, рабочая версия отличается от версии, опубликованной 20 ноября украинским депутатом Алексеем Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте