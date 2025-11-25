Кто такой министр армии США Дэниел Дрисколл

Кто такой министр армии США Дэниел ДрисколлОн может занять место американского спецпосланника по Украине вместо Кита Келлога
Идея послать министра армии Дэниела Дрисколла на Украину для представления американского плана из 28 пунктов принадлежала вице-президенту США Джеймсу Вэнсу, говорится в материале портала Axios от 24 ноября. За сравнительно короткий срок Дрисколл стал одной из наиболее обсуждаемых фигур в американском правительстве. Основная причина – его участие в переговорах по Украине.
Он не только посещал Киев, но также проводил переговоры совместно с госсекретарем Марко Рубио и спецпосланником Стивеном Уиткоффом на женевской встрече с представителями Евросоюза и Украины 23 ноября. Кроме того, несколько иностранных изданий, включая американскую The Wall Street Journal и английскую The Guardian, cообщали о возможном визите Дрисколла в Москву, чтобы представить подробности предположительного американского плана, разные версии которого публиковались СМИ. Последним об этом сообщил телеканал CBS News 23 ноября. По мнению журналистов, такая поездка могла состояться по итогам обсуждений в Женеве.
Уже 24 ноября помощник президента России по внешней политике Юрий Ушаков подчеркнул, что Россия получила сигнал от США встретиться в очном порядке и начать обсуждения плана по Украине, но конкретных договоренностей пока нет. Не уточняется, какие американские чиновники могли бы быть на этой встрече. Журналисты CBS также подчеркнули, что Дрисколл может отправиться с повторным визитом в Киев в середине декабря.
Дрисколл практически не имеет опыта работы во внешнеполитической сфере. Его образование связано с бизнесом и юриспруденцией. Несколько лет он провел в рядах американских вооруженных сил, включая одну девятимесячную командировку в Ираке в 2009 г. Позже он стажировался в сенатском комитете по делам ветеранов. В 2020 г. Дрисколл безуспешно пытался стать кандидатом республиканской партии на выборах в конгресс от 11-го округа Северной Каролины. Иначе говоря, значительная часть его карьеры связана с частным сектором, а не с госслужбой. Но в его биографии интересы вызывает не карьера, а личные знакомства. Например, он был однокашником Вэнса в годы обучения в юридической школе. В те же годы он познакомился с сыном сенатора-демократа Ричарда Блюменталя (одного из наиболее активных сторонников санкционной политики в отношении России) и бывшим советником экс-президента Джо Байдена по нацбезопасности Джейком Салливаном (2021–2025). Оба описывали Дрисколла как человека, «готового слушать, учиться и работать на двухпартийной основе ради американских солдат».
Чем занимается министр армии США
В своей вступительной речи во время слушаний в сенате в январе 2025 г. Дрисколл заявил, что его приоритет – «оживить» военно-промышленную базу американской армии. В ходе слушаний он назвал Китай одной из угроз для США.
21 ноября газета The Guardian сообщила, что Трамп назвал или назначил Дрисколла своим специальным представителем. При этом в заметке не уточнялось, заменит ли он действующего спецпосланника Трампа по Украине Кита Келлога, который, согласно источникам агентства Reuters, планирует уйти в отставку в январе. На 24 ноября никакого официального подтверждения таких планов не было, и Келлог до сих пор официально занимает свой пост. При этом его медиаактивность в СМИ при обсуждении украинского направления значительно снизилась. В структуре официальных должностей и дипломатических рангов США предусмотрено несколько видов представителей президента, в том числе c использованием слов envoy и representative. Келлог числится под первым, при упоминании Дрисколла в статье The Guardian использовалось второе слово. Разницы практически нет. Но слово envoy – это в целом посланник президента, а representative – по более конкретным вопросам и иногда может требовать утверждения сенатом. Соответствующий запрос об уточнении статуса Дрисколла и Келлога была направлен в Белый дом.
Фигура Дрисколла мало светилась в принципе, но ключевой аспект его биографии – он не карьерный политик, говорит доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Дмитрий Новиков. По словам эксперта, этот человек не только очень зависим от Трампа и Вэнса, но также является технократом. Можно сказать, что он сторонник изоляционистских взглядов, но ориентироваться он будет на Трампа, его риторику и желания. «Он будет делать то, что скажет наиболее влиятельный человек в администрации. Смотреть на его реальные взгляды не нужно. Они для него не особо актуальны. Он инструмент воплощения воли президента», – сказал эксперт.
Дрисколл занимается не только вопросами урегулирования, но он, по всей видимости, если верить СМИ, будет отвечать за военно-технологическое сотрудничество с Украиной, говорит старший научный сотрудник ИСКРАНа Дмитрий Кочегуров. По словам эксперта, это показывает, что Трамп решил продолжить сотрудничество с Киевом по вопросу производства беспилотников и их закупки. Де-факто это может быть продолжением финансирования Киева, но не напрямую, а через отдельные сделки. По мнению эксперта, такое развитие событий можно оценивать двояко. С одной стороны, укрепление военного сотрудничества между США и Украиной на фоне переговоров по урегулированию вряд ли способствует их успеху, но с другой – это может быть вариант гарантий безопасности для Украины и лично Зеленского, чтобы склонить его к переговорам. Несмотря на близость Дрисколла к Вэнсу, он выражает именно интересы Трампа.