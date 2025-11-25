Кто такой министр армии США Дэниел Дрисколл

Дрисколл практически не имеет опыта работы во внешнеполитической сфере. Его образование связано с бизнесом и юриспруденцией. Несколько лет он провел в рядах американских вооруженных сил, включая одну девятимесячную командировку в Ираке в 2009 г. Позже он стажировался в сенатском комитете по делам ветеранов. В 2020 г. Дрисколл безуспешно пытался стать кандидатом республиканской партии на выборах в конгресс от 11-го округа Северной Каролины. Иначе говоря, значительная часть его карьеры связана с частным сектором, а не с госслужбой. Но в его биографии интересы вызывает не карьера, а личные знакомства. Например, он был однокашником Вэнса в годы обучения в юридической школе. В те же годы он познакомился с сыном сенатора-демократа Ричарда Блюменталя (одного из наиболее активных сторонников санкционной политики в отношении России) и бывшим советником экс-президента Джо Байдена по нацбезопасности Джейком Салливаном (2021–2025). Оба описывали Дрисколла как человека, «готового слушать, учиться и работать на двухпартийной основе ради американских солдат».