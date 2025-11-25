Газета
Политика

Кто такой министр армии США Дэниел Дрисколл

Он может занять место американского спецпосланника по Украине вместо Кита Келлога
Роман Романов
Дэниел Дрисколл уже встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским и участвовал в работе американской делегации на встрече в Женеве 23 ноября
Дэниел Дрисколл уже встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским и участвовал в работе американской делегации на встрече в Женеве 23 ноября / ANNA MONEYMAKER / GETTY IMAGES VIA AFP

Идея послать министра армии Дэниела Дрисколла на Украину для представления американского плана из 28 пунктов принадлежала вице-президенту США Джеймсу Вэнсу, говорится в материале портала Axios от 24 ноября. За сравнительно короткий срок Дрисколл стал одной из наиболее обсуждаемых фигур в американском правительстве. Основная причина – его участие в переговорах по Украине.

Он не только посещал Киев, но также проводил переговоры совместно с госсекретарем Марко Рубио и спецпосланником Стивеном Уиткоффом на женевской встрече с представителями Евросоюза и Украины 23 ноября. Кроме того, несколько иностранных изданий, включая американскую The Wall Street Journal и английскую The Guardian, cообщали о возможном визите Дрисколла в Москву, чтобы представить подробности предположительного американского плана, разные версии которого публиковались СМИ. Последним об этом сообщил телеканал CBS News 23 ноября. По мнению журналистов, такая поездка могла состояться по итогам обсуждений в Женеве.

Уже 24 ноября помощник президента России по внешней политике Юрий Ушаков подчеркнул, что Россия получила сигнал от США встретиться в очном порядке и начать обсуждения плана по Украине, но конкретных договоренностей пока нет. Не уточняется, какие американские чиновники могли бы быть на этой встрече. Журналисты CBS также подчеркнули, что Дрисколл может отправиться с повторным визитом в Киев в середине декабря.

Дрисколл практически не имеет опыта работы во внешнеполитической сфере. Его образование связано с бизнесом и юриспруденцией. Несколько лет он провел в рядах американских вооруженных сил, включая одну девятимесячную командировку в Ираке в 2009 г. Позже он стажировался в сенатском комитете по делам ветеранов. В 2020 г. Дрисколл безуспешно пытался стать кандидатом республиканской партии на выборах в конгресс от 11-го округа Северной Каролины. Иначе говоря, значительная часть его карьеры связана с частным сектором, а не с госслужбой. Но в его биографии интересы вызывает не карьера, а личные знакомства. Например, он был однокашником Вэнса в годы обучения в юридической школе. В те же годы он познакомился с сыном сенатора-демократа Ричарда Блюменталя (одного из наиболее активных сторонников санкционной политики в отношении России) и бывшим советником экс-президента Джо Байдена по нацбезопасности Джейком Салливаном (2021–2025). Оба описывали Дрисколла как человека, «готового слушать, учиться и работать на двухпартийной основе ради американских солдат».

Чем занимается министр армии США

Министр армии США занимается исключительно организационными, финансовыми и доктринальными вопросами сухопутных сил, обеспечивая их боевую и прочую готовность в соответствии с приоритетами военного министерства, воглавляемого военным министром (сейчас должность занимает Пит Хегсет). Свои министры есть у ВВС и ВМС США.

В своей вступительной речи во время слушаний в сенате в январе 2025 г. Дрисколл заявил, что его приоритет – «оживить» военно-промышленную базу американской армии. В ходе слушаний он назвал Китай одной из угроз для США.

21 ноября газета The Guardian сообщила, что Трамп назвал или назначил Дрисколла своим специальным представителем. При этом в заметке не уточнялось, заменит ли он действующего спецпосланника Трампа по Украине Кита Келлога, который, согласно источникам агентства Reuters, планирует уйти в отставку в январе. На 24 ноября никакого официального подтверждения таких планов не было, и Келлог до сих пор официально занимает свой пост. При этом его медиаактивность в СМИ при обсуждении украинского направления значительно снизилась. В структуре официальных должностей и дипломатических рангов США предусмотрено несколько видов представителей президента, в том числе c использованием слов envoy и representative. Келлог числится под первым, при упоминании Дрисколла в статье The Guardian использовалось второе слово. Разницы практически нет. Но слово envoy – это в целом посланник президента, а representative – по более конкретным вопросам и иногда может требовать утверждения сенатом. Соответствующий запрос об уточнении статуса Дрисколла и Келлога была направлен в Белый дом.

Получится ли у Евросоюза и Украины перетянуть Трампа на свою сторону

Политика / Международные новости

Фигура Дрисколла мало светилась в принципе, но ключевой аспект его биографии – он не карьерный политик, говорит доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Дмитрий Новиков. По словам эксперта, этот человек не только очень зависим от Трампа и Вэнса, но также является технократом. Можно сказать, что он сторонник изоляционистских взглядов, но ориентироваться он будет на Трампа, его риторику и желания. «Он будет делать то, что скажет наиболее влиятельный человек в администрации. Смотреть на его реальные взгляды не нужно. Они для него не особо актуальны. Он инструмент воплощения воли президента», – сказал эксперт.

Дрисколл занимается не только вопросами урегулирования, но он, по всей видимости, если верить СМИ, будет отвечать за военно-технологическое сотрудничество с Украиной, говорит старший научный сотрудник ИСКРАНа Дмитрий Кочегуров. По словам эксперта, это показывает, что Трамп решил продолжить сотрудничество с Киевом по вопросу производства беспилотников и их закупки. Де-факто это может быть продолжением финансирования Киева, но не напрямую, а через отдельные сделки. По мнению эксперта, такое развитие событий можно оценивать двояко. С одной стороны, укрепление военного сотрудничества между США и Украиной на фоне переговоров по урегулированию вряд ли способствует их успеху, но с другой – это может быть вариант гарантий безопасности для Украины и лично Зеленского, чтобы склонить его к переговорам. Несмотря на близость Дрисколла к Вэнсу, он выражает именно интересы Трампа.

