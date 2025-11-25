Кто сменит Милорада Додика на посту президента Республики Сербской

Кто сменит Милорада Додика на посту президента Республики СербскойНе самую уверенную победу на выборах одержал его соратник Синиша Каран
В Республике Сербской (РС; энтитет в составе Боснии и Герцеговины; БиГ) 23 ноября прошли внеплановые президентские выборы, на которых победу одержал союзник бывшего ее президента Милорада Додика Синиша Каран. Он был кандидатом от правящего союза независимых социал-демократов и, согласно данным ЦИК Боснии, получил 50,3% голосов после обработки 99,72% протоколов. По сообщению боснийского издания Dnevni Avaz, Каран опередил своего соперника – кандидата от оппозиционной Сербской демократической партии (СДС) Бранко Блануша – примерно на 12 000 голосов (у него около 48,4% голосов).
При этом для победы в первом туре лидирующему кандидату необходимо было заручиться именно абсолютным большинством, т. е. преодолеть планку в 50%.
«Как всегда в трудные времена, сербский народ победил», – сказал Каран после того, как Додик объявил о победе в штаб-квартире правящей партии, распложенной в столице Баня-Лука. В СДС, в свою очередь, заявили, что намерены оспаривать результаты выборов в трех городах и подадут заявление о нарушениях в ходе голосования. При этом явка на прошедших выборах была рекордно низкой – всего 35,8% избирателей дошли до участков. А следующие всеобщие выборы в РС, включая президентские, пройдут уже через год.
Сам Додик при этом говорит, что планирует сохранить в своих руках власть и он останется лидером правящей партии. «Хотели свергнуть Додика в нечестном политическом судебном процессе, а сейчас они получили двух Додиков, которых теперь будут видеть ежедневно» – так он прокомментировал результаты выборов.
При этом на уход с поста президента в октябре 2025 г. и назначение досрочных выборов Додик вынужденно пошел после августовского решения ЦИК БиГ о лишении его мандата поста главы энтитета. Это, в свою очередь, связано с вердиктом суда Боснии о несоблюдении им решений высокого представителя международного сообщества и Евросоюза (ЕС) Кристиана Шмидта (Додик отделался штрафом вместо года тюрьмы, хотя при этом и РС, и Россия не признают легитимность Шмидта. – «Ведомости»). Но одновременно в октябре 2025 г. США сняли с Додика санкции, введенные ими за восемь лет до того за «серьезную угрозу суверенитету и территориальной целостности» БиГ. Как пишет Bloomberg, отставка Додика была частью сделки с США в обмен на отмену санкций еще и против его семьи и партнеров. При этом, как считают эксперты Bloomberg, именно за счет сделки с США Додик смог сохранить свое влияние на политические процессы в РС.
Каран родился в 1962 г. на территории современной Хорватии неподалеку от города Бели-Манастир. Он проработал в силовых структурах более 20 лет, после окончания войны в Боснии в 1995 г. руководил управлением по борьбе с преступностью в РС. С декабря 2022 г. занимал пост министра внутренних дел РС, а в сентябре 2025 г. был назначен министром научно-технологического развития и высшего образования. Додик занимал пост президента РС с 2010 по 2018 г., а также с 2022 по 2025 г., между этими сроками он был сербским представителем в президиуме БиГ (высший орган власти).
Как устроена Босния и Герцеговина
Это классический пример кадрового чиновника и в этом смысле выбор Додиком его кандидатуры совершенно очевиден – это полностью его креатура, говорит младший научный сотрудник Института славяноведения РАН Яков Смирнов. Эскалация внутриполитической обстановки после выборов в РС видится возможной, считает эксперт. При этом оппозиционер Блануша сам выглядит «ноунеймом» и производит впечатление кандидата, созданного ЕС в противовес соратнику Додика. Его основные лозунги и образ носили популистский характер, направленные на молодое поколение: классические заявления о борьбе с коррупцией, общение с молодой аудиторией и т. п.
В некоторой степени можно говорить о том, что Додик временно отступил, продолжает Смирнов, но при этом его нельзя в полной мере назвать самостоятельной фигурой. Во многих аспектах он ориентируется на своих ближайших партнеров – Сербию, Венгрию и Россию. Каран же открыто заявляет, что он «второй Додик», отмечает Смирнов, и преемственность во всем здесь совершенно неоспорима. Именно по этой причине нельзя назвать сложившуюся ситуацию победой Сараева и тем более высокого представителя, говорит Смирнов. Можно сказать, что они одержали победу в сражении, но не в войне и до решающего сражения еще далеко – если вообще дойдет, продолжает эксперт. При этом противоречия Баня-Луки и Сараева никуда не денутся, даже если Додик полностью уйдет из власти, уверен он.
Новая ситуация никак не повлияет на отношения Москвы с РС: возможно сохранение прямых контактов Додика с российскими представителями власти на уровне частных бесед, в то время как официальное взаимодействие будет проходить через офис президента РС, заключает Смирнов.
Додик в конечном счете хоть и пошел на уступки, но фактически сохранил за собой контроль над процессами в РС, отмечает научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Анастасия Малешевич. Договоренности с американцами имеют свою цену, но пока Додику удается балансировать даже лучше, чем президенту Сербии Александру Вучичу: тот вынужден идти на более жесткие меры в отношении России. Но события последних месяцев, добавляет эксперт, показали, что ни Белград, ни РС не готовы идти на эскалацию с Западом и скорее согласятся на новые уступки ему при необходимости.