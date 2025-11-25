Газета
Главная / Политика /

Кто сменит Милорада Додика на посту президента Республики Сербской

Не самую уверенную победу на выборах одержал его соратник Синиша Каран
Глеб Мишутин
Илья Лакстыгал
Многолетний лидер боснийских сербов Милорад Додик доволен, что пост президента в Республике Сербской достался его соратнику Синише Карану
Многолетний лидер боснийских сербов Милорад Додик доволен, что пост президента в Республике Сербской достался его соратнику Синише Карану / NIDAL SALJIC / TASS

В Республике Сербской (РС; энтитет в составе Боснии и Герцеговины; БиГ) 23 ноября прошли внеплановые президентские выборы, на которых победу одержал союзник бывшего ее президента Милорада Додика Синиша Каран. Он был кандидатом от правящего союза независимых социал-демократов и, согласно данным ЦИК Боснии, получил 50,3% голосов после обработки 99,72% протоколов. По сообщению боснийского издания Dnevni Avaz, Каран опередил своего соперника – кандидата от оппозиционной Сербской демократической партии (СДС) Бранко Блануша – примерно на 12 000 голосов (у него около 48,4% голосов).

При этом для победы в первом туре лидирующему кандидату необходимо было заручиться именно абсолютным большинством, т. е. преодолеть планку в 50%.

«Как всегда в трудные времена, сербский народ победил», – сказал Каран после того, как Додик объявил о победе в штаб-квартире правящей партии, распложенной в столице Баня-Лука. В СДС, в свою очередь, заявили, что намерены оспаривать результаты выборов в трех городах и подадут заявление о нарушениях в ходе голосования. При этом явка на прошедших выборах была рекордно низкой – всего 35,8% избирателей дошли до участков. А следующие всеобщие выборы в РС, включая президентские, пройдут уже через год.

Сам Додик при этом говорит, что планирует сохранить в своих руках власть и он останется лидером правящей партии. «Хотели свергнуть Додика в нечестном политическом судебном процессе, а сейчас они получили двух Додиков, которых теперь будут видеть ежедневно» – так он прокомментировал результаты выборов.

Минфин США снял санкции с Милорада Додика и его семьи

Политика / Международные новости

При этом на уход с поста президента в октябре 2025 г. и назначение досрочных выборов Додик вынужденно пошел после августовского решения ЦИК БиГ о лишении его мандата поста главы энтитета. Это, в свою очередь, связано с вердиктом суда Боснии о несоблюдении им решений высокого представителя международного сообщества и Евросоюза (ЕС) Кристиана Шмидта (Додик отделался штрафом вместо года тюрьмы, хотя при этом и РС, и Россия не признают легитимность Шмидта. – «Ведомости»). Но одновременно в октябре 2025 г. США сняли с Додика санкции, введенные ими за восемь лет до того за «серьезную угрозу суверенитету и территориальной целостности» БиГ. Как пишет Bloomberg, отставка Додика была частью сделки с США в обмен на отмену санкций еще и против его семьи и партнеров. При этом, как считают эксперты Bloomberg, именно за счет сделки с США Додик смог сохранить свое влияние на политические процессы в РС.

Каран родился в 1962 г. на территории современной Хорватии неподалеку от города Бели-Манастир. Он проработал в силовых структурах более 20 лет, после окончания войны в Боснии в 1995 г. руководил управлением по борьбе с преступностью в РС. С декабря 2022 г. занимал пост министра внутренних дел РС, а в сентябре 2025 г. был назначен министром научно-технологического развития и высшего образования. Додик занимал пост президента РС с 2010 по 2018 г., а также с 2022 по 2025 г., между этими сроками он был сербским представителем в президиуме БиГ (высший орган власти).

Как устроена Босния и Герцеговина

После распада Югославии и боснийской войны 1992–1995 гг. страна оказалась поделена на две части – Республику Сербскую с православным сербским населением и Федерацию Боснии и Герцеговины, где проживают преимущественно мусульмане-бошняки и католики-хорваты. Каждая из них имеет собственную конституцию, президента и другие органы власти. В общий орган руководства – президиум Боснии и Герцеговины – входит по представителю от каждого народа. Роль арбитра должен играть высокий представитель, но боснийские сербы с 2021 г. не признают его легитимность.

Это классический пример кадрового чиновника и в этом смысле выбор Додиком его кандидатуры совершенно очевиден – это полностью его креатура, говорит младший научный сотрудник Института славяноведения РАН Яков Смирнов. Эскалация внутриполитической обстановки после выборов в РС видится возможной, считает эксперт. При этом оппозиционер Блануша сам выглядит «ноунеймом» и производит впечатление кандидата, созданного ЕС в противовес соратнику Додика. Его основные лозунги и образ носили популистский характер, направленные на молодое поколение: классические заявления о борьбе с коррупцией, общение с молодой аудиторией и т. п.

В некоторой степени можно говорить о том, что Додик временно отступил, продолжает Смирнов, но при этом его нельзя в полной мере назвать самостоятельной фигурой. Во многих аспектах он ориентируется на своих ближайших партнеров – Сербию, Венгрию и Россию. Каран же открыто заявляет, что он «второй Додик», отмечает Смирнов, и преемственность во всем здесь совершенно неоспорима. Именно по этой причине нельзя назвать сложившуюся ситуацию победой Сараева и тем более высокого представителя, говорит Смирнов. Можно сказать, что они одержали победу в сражении, но не в войне и до решающего сражения еще далеко – если вообще дойдет, продолжает эксперт. При этом противоречия Баня-Луки и Сараева никуда не денутся, даже если Додик полностью уйдет из власти, уверен он.

Новая ситуация никак не повлияет на отношения Москвы с РС: возможно сохранение прямых контактов Додика с российскими представителями власти на уровне частных бесед, в то время как официальное взаимодействие будет проходить через офис президента РС, заключает Смирнов.

Додик в конечном счете хоть и пошел на уступки, но фактически сохранил за собой контроль над процессами в РС, отмечает научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Анастасия Малешевич. Договоренности с американцами имеют свою цену, но пока Додику удается балансировать даже лучше, чем президенту Сербии Александру Вучичу: тот вынужден идти на более жесткие меры в отношении России. Но события последних месяцев, добавляет эксперт, показали, что ни Белград, ни РС не готовы идти на эскалацию с Западом и скорее согласятся на новые уступки ему при необходимости.

