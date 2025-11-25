Кто сменит Милорада Додика на посту президента Республики Сербской

При этом на уход с поста президента в октябре 2025 г. и назначение досрочных выборов Додик вынужденно пошел после августовского решения ЦИК БиГ о лишении его мандата поста главы энтитета. Это, в свою очередь, связано с вердиктом суда Боснии о несоблюдении им решений высокого представителя международного сообщества и Евросоюза (ЕС) Кристиана Шмидта (Додик отделался штрафом вместо года тюрьмы, хотя при этом и РС, и Россия не признают легитимность Шмидта. – «Ведомости»). Но одновременно в октябре 2025 г. США сняли с Додика санкции, введенные ими за восемь лет до того за «серьезную угрозу суверенитету и территориальной целостности» БиГ. Как пишет Bloomberg, отставка Додика была частью сделки с США в обмен на отмену санкций еще и против его семьи и партнеров. При этом, как считают эксперты Bloomberg, именно за счет сделки с США Додик смог сохранить свое влияние на политические процессы в РС.