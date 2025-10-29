Минфин США снял санкции с Милорада Додика и его семьи
Министерство финансов США исключило из санкционного списка главу правящего в Республике Сербской «Союза независимых социал-демократов» Милорада Додика, следует из сообщения на сайте ведомства.
Кроме того, санкции сняты с его детей Игоря и Горицы, а также с организаций, связанных с семьей лидера республики.
Додик находится под санкциями США с 2017 г. Основанием стало то, что Додик, по мнению Вашингтона, препятствовал реализации Дейтонского соглашения (рамочное мирное соглашение от 1995 г.). Повторно санкции были введены против него в 2022 г.
3 июня Додик в интервью «Ведомостям» рассказал, что новая американская администрация отказалась от вмешательства во внутренние дела других стран, в том числе входящей в Боснию и Герцеговину Республики Сербской.