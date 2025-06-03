Додик: Босния и Герцеговина фактически управлялась американским послом
Президент входящей в Боснию и Герцеговину Республики Сербской Милорад Додик рассказал в интервью «Ведомостям», что после прихода к власти Дональда Трампа, отношения с США значительно изменились.
«Администрация (прошлого президента Джо Байдена) не только вмешивалась во внутренние дела БиГ, но и фактически ею управляла через своего посла. И нанесла урон, последствия которого будут длиться долгое время», – сказал он.
Додик подчеркнул, что сербы БиГ были рады победе республиканца. «Приход к власти Трампа сделал нашу ситуацию немного легче, как минимум, потому, что сейчас нет американского посла в Сараеве, который бы руководствовался исключительно своим мнением», – пояснил президент.
Он отметил, что новая американская администрация отказалась от вмешательства во внутренние дела других стран. «Трамп назвал USAID преступной и мошеннической организацией, которая дестабилизировала государства путем финансирования неправительственных организаций», – добавил Додик.
Последний посол США в Боснии и Герцеговине Майкл Мерфи покинул свой пост 15 февраля 2025 года. До этого но был заместителем госсекретаря по европейским и евразийским делам, был заместителем главы Миссии США при НАТО и членом американской делегации в ООН. Администрация Трампа не назначала посла в БиГ.