Додик: Босния и Герцеговина фактически управлялась американским послом

Последний посол США в Боснии и Герцеговине Майкл Мерфи покинул свой пост 15 февраля 2025 года. До этого но был заместителем госсекретаря по европейским и евразийским делам, был заместителем главы Миссии США при НАТО и членом американской делегации в ООН. Администрация Трампа не назначала посла в БиГ.