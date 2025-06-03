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Додик: Босния и Герцеговина фактически управлялась американским послом

Ведомости

Президент входящей в Боснию и Герцеговину Республики Сербской Милорад Додик рассказал в интервью «Ведомостям», что после прихода к власти Дональда Трампа, отношения с США значительно изменились.

«Администрация (прошлого президента Джо Байдена) не только вмешивалась во внутренние дела БиГ, но и фактически ею управляла через своего посла. И нанесла урон, последствия которого будут длиться долгое время», – сказал он.

Додик подчеркнул, что сербы БиГ были рады победе республиканца. «Приход к власти Трампа сделал нашу ситуацию немного легче, как минимум, потому, что сейчас нет американского посла в Сараеве, который бы руководствовался исключительно своим мнением», – пояснил президент.

Он отметил, что новая американская администрация отказалась от вмешательства во внутренние дела других стран. «Трамп назвал USAID преступной и мошеннической организацией, которая дестабилизировала государства путем финансирования неправительственных организаций», – добавил Додик.

Последний посол США в Боснии и Герцеговине Майкл Мерфи покинул свой пост 15 февраля 2025 года. До этого но был заместителем госсекретаря по европейским и евразийским делам, был заместителем главы Миссии США при НАТО и членом американской делегации в ООН. Администрация Трампа не назначала посла в БиГ.

 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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