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Милорад Додик: «Вся моя жизнь, настоящее, будущее, – это борьба»

Лидер Республики Сербской – о возможности распада БиГ, отношениях с Сербией, ЕС, США и Россией
Илья Лакстыгал
Лидер Республики Сербской (Босния и Герцеговина) Милорад Додик
Лидер Республики Сербской (Босния и Герцеговина) Милорад Додик / Андрей Гордеев / Ведомости

Милорад Додик – лидер входящей в конфедерацию Боснии и Герцеговины (БиГ) ее сербской части – Республики Сербской. Она имеет высокую автономию согласно Дейтонским соглашениям 1995 г., завершившим войну в Боснии. Сейчас вновь начались обсуждения, насколько прочно это государственное образование, разрываемое внутренними противоречиями. Сербская часть БиГ и ее лидер оказались под давлением, а сам он – под угрозой ареста.

Суд БиГ 29 мая объявил, что апелляция по делу президента Додика, осужденного на год тюрьмы и шесть лет запрета на политическую деятельность за подрыв государственного строя страны, будет рассмотрена 12 июня. В случае подтверждения приговора Додик будет официально смещен с поста. Тогда ему предстоит либо с помощью подконтрольных силовых структур оказывать сопротивление аресту, либо отправиться в эмиграцию.

Вероятна ли спустя 30 лет новая война на Балканах или возможен «мирный развод», что несет БиГ интеграция в ЕС, на кого будет ориентироваться Республика Сербская и как выстраивать отношения с Западом и Россией – об этом рассказал «Ведомостям» Милорад Додик.

«Интерпол определил это как политический процесс»

– Секретариат Интерпола отказался удовлетворить запрос органов БиГ о вашем ареста, но теперь предстоит заседание суда 12 июня. Как вы оцениваете ситуацию?

– Иво Андрич – единственный нобелевский лауреат по литературе с территории бывшей Югославии. Его местом жительства была БиГ. Одна из его самых известных цитат: «Когда вы оказываетесь в Боснии и Герцеговине, логика перестает действовать». Это действительно страна без логики. И это ясно абсолютно всем, кто там проживает.

Так и Интерпол абсолютно ясно высказался о том, что речь идет о политическом процессе, который инициировал иностранец, незаконно назначенный высокий представитель в БиГ (представитель международного сообщества, надзирающий за БиГ по Дейтонским соглашениям с 2021 г., Кристиан Шмидт. – «Ведомости»), которого поддержала бывшая американская администрация Джо Байдена и некоторые страны Западной Европы. Он изменил закон таким образом, что любое неуважение его решений представляет собой основание для открытия уголовного дела. Суд в БиГ, который ведется бошняками-мусульманами, поддержал решение.

После этого начался судебный процесс не только против меня и председателя парламента Ненада Стевандича, но и против премьер-министра Республики Сербской Радована Вишковича. Интерпол определил все это как политический процесс и отказался поддержать запрос на ордер о нашем аресте. При этом у нас в стране продолжают использовать различные механизмы для того, чтобы продолжать этот процесс. Но стоит сказать, что самого суда БиГ [который судит высокопоставленных чиновников] нет в конституции.

– Вы благодарили президента Сербии Александра Вучича в связи с тем, что Интерпол не удовлетворил ордер на ваш арест. Какую роль он в этом сыграл?

– Что касается роли президента Вучича, то она исключительно положительная. Он использовал силы Сербии как самостоятельного государства и члена Интерпола, для того чтобы объяснить ту ситуацию, которая происходит у нас. Он апеллировал исключительно к фактам. Сербия является подписантом Дейтонских мирных соглашений, гарантом их выполнения и стороной этого договора. Именно поэтому она и уполномочена также представлять и защищать его, как самостоятельное государство и как член ООН.

– Как вам и вашим близким удается так активно передвигаться по миру на фоне давления и санкций некоторых стран?

– Мы можем ездить и путешествовать беспрепятственно. У нас нет запрета на международные поездки. Да, по-прежнему действуют американские санкции, которые были введены администрацией Байдена, но туда [в США] мы и не ездим. Также есть попытки со стороны Германии и Австрии ввести какие-то санкции. Но в целом вся ситуация происходит именно внутри БиГ со стороны мусульман-бошняков в Сараеве, опять же по приказу высокого представителя в БиГ.

Нас могут задержать на границе именно БиГ. Это нам осложняет выезд из страны, но тем не менее Республика Сербская занимает значительную часть границы, поэтому ее невозможно так изолировать.

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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