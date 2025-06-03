Милорад Додик: «Вся моя жизнь, настоящее, будущее, – это борьба»

После этого начался судебный процесс не только против меня и председателя парламента Ненада Стевандича, но и против премьер-министра Республики Сербской Радована Вишковича. Интерпол определил все это как политический процесс и отказался поддержать запрос на ордер о нашем аресте. При этом у нас в стране продолжают использовать различные механизмы для того, чтобы продолжать этот процесс. Но стоит сказать, что самого суда БиГ [который судит высокопоставленных чиновников] нет в конституции.