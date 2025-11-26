Яблочникам продолжают продлевать сроки заключения под стражу

Впрочем, по словам политолога Алексея Макаркина, «Яблоко» будет жить до тех пор, пока к нему имеет отношение его основатель Явлинский. Тем более что у яблочников до сих пор есть региональные депутаты, а в столицах и Карелии у партии есть определенная поддержка со стороны электората, добавил он. Поэтому, по мнению Макаркина, партия будет участвовать в выборах в 2026 г., поскольку ей важно сохранить регистрацию, хотя шансов на успех эксперт не видит.