Яблочникам продолжают продлевать сроки заключения под стражу

Яблочникам продолжают продлевать сроки заключения под стражуШансы на участие партийцев в думской кампании 2026 г. тают на глазах, говорят эксперты
25 ноября сразу двум известным яблочникам суды продлили меры пресечения: заместитель председателя «Яблока», экс-депутат Мосгордумы Максим Круглов, обвиняемый в распространении заведомо ложной информации о ВС РФ за публикацию в Telegram 2022 г. (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК; максимальная санкция – 10 лет лишения свободы), пробудет в СИЗО до 29 декабря, а глава рязанского отделения партии Константин Смирнов (обвиняется в вымогательстве по пп. «а», «г» ч. 2 ст. 163 УК РФ) останется в СИЗО как минимум до 30 января 2026 г.
Круглов был задержан 1 октября, и уже на следующий день его отправили в СИЗО. Его адвокат Наталия Тихонова настаивала на необоснованности продления Круглову срока содержания под стражей. Сам политик отрицает вменяемый ему мотив политической ненависти. «Я являюсь политиком оппозиционной партии и высказываю иную точку зрения, отличную от точки зрения провластной», – высказался он (цитата по RusNews).
Смирнов находится в заключении с 31 января 2025 г., максимальное наказание по инкриминируемой ему статье – семь лет лишения свободы. По версии следствия, он ради незаконного обогащения вступил в преступный сговор со своей знакомой, прежде работавшей журналисткой, и в прошлом году опубликовал статью с «позорящими сведениями» против исполняющего обязанности генерального директора «специализированной коммерческой организации Рязанской области». Смирнов вину не признает.
В суде с личным поручительством за Смирнова выступил председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков. Он отметил, что давно знает обвиняемого как «взвешенного и спокойного человека, всегда действующего в рамках закона», и попросил суд избрать ему меру пресечения, не связанную с лишением свободы. Помимо него обращение с просьбой изменить меру пресечения в Советский районный суд Рязани направила член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Ева Меркачева.
Целят в руководителей
Административные дела дошли до Рыбакова: 18 ноября Выборгский районный суд Санкт-Петербурга оформил на него протокол за публичную демонстрацию символики экстремистской организации (ст. 20.3 ч. 1 КоАП РФ). Ожидается, что суд рассмотрит дело 4 декабря. Привлеченные к ответственности по ст. 20.3 КоАПа лишаются права быть избранными на годичный срок. Кроме того, наказание по этой статье предусматривает арест на срок до 15 суток или штраф в размере от 1000 до 2000 руб.
Это не первый случай, когда членов партии привлекают по так называемым экстремистским статьям, ограничивающим возможность принимать участие в выборах. 12 ноября Приморский краевой суд оштрафовал на 2 млн руб. заместителя председателя регионального отделения «Яблока» Марину Железнякову по уголовному делу о реабилитации нацизма (ч. 2 ст. 354.1 УК РФ) за публикацию в 2021 г. 7 ноября протокол о публичном демонстрировании экстремистской символики (ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ) составили на члена фракции «Яблоко» в заксобрании Петербурга Ольгу Штанникову.
Еще трое яблочников, которые являются заместителями председателя, считаются в России иноагентами. Самым первым иноагентом в июне 2023 г. стал глава псковского отделения Лев Шлосберг
Таким образом, среди замов преследование не коснулось лишь Анны Черепановой (давний соратник Григория Явлинского Сергей Иваненко умер 4 сентября 2024 г.).
Яблочники-иноагенты также не имеют права участвовать в выборах на любых уровнях – закон, запрещающий баллотироваться гражданам с таким статусом, вступил в силу 15 мая 2024 г. Несмотря на это, «Яблоко» планирует продолжать отстаивать интересы своего электората, в том числе на выборах в Госдуму в 2026 г., говорил «Ведомостям» глава пресс-службы партии Игорь Яковлев. Партия имеет право участвовать в выборах без сбора подписей.
Выдвижение кандидатов в округах будет зависеть от судьбы списка – будет он вообще или нет, зарегистрируют его или откажут, эти вещи идут пакетом, говорит политолог Константин Калачев. «Самовыдвиженцем идти по подписям – дело затратное и почти безнадежное. Склоняюсь к мысли, что «Яблоко» будет вынуждено эти выборы пропустить», – посетовал он.
Впрочем, по словам политолога Алексея Макаркина, «Яблоко» будет жить до тех пор, пока к нему имеет отношение его основатель Явлинский. Тем более что у яблочников до сих пор есть региональные депутаты, а в столицах и Карелии у партии есть определенная поддержка со стороны электората, добавил он. Поэтому, по мнению Макаркина, партия будет участвовать в выборах в 2026 г., поскольку ей важно сохранить регистрацию, хотя шансов на успех эксперт не видит.