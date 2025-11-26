Российские губернаторы активизировали международные связи

Российские губернаторы активизировали международные связиЗарубежные визиты глав регионов стали устойчивой практикой
В конце ноября сразу несколько губернаторов съездили в заграничные командировки. Георгий Филимонов (Вологодская обл.) посетил Китай, Михаил Евраев (Ярославская обл.) совершил визит в Белоруссию, Александр Беглов (Санкт-Петербург) слетал на Кубу, Владислав Шапша (Калужская обл.) – во Вьетнам. Последний посещал Китай в сентябре, а во время его вьетнамской командировки в КНР работала вторая делегация Калужской области, возглавляемая заместителем губернатора Дмитрием Разумовским. В эти дни в Сиане проходил VI Российско-китайский бизнес-форум.
Главы регионов в ходе зарубежных визитов встречались с коллегами и представителями деловых кругов. Евраева принял президент Белоруссии Александр Лукашенко («Ведомости» 6 ноября 2024 г. писали об устоявшейся практике визитов в Минск глав российских регионов), Филимонов от имени президента Владимира Путина вручил орден Дружбы зампреду Китайской ассоциации ушу У Биню и принял участие в переговорах российской делегации с членом политбюро ЦК КПК, заместителем председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжуном.
Шапша провел переговоры с президентом концерна TH Group Тхай Хыонг (реализует три инвестпроекта в Калужской области) и стратегическими партнерами региона, встретился с президентом страны Лыонг Кыонгом. Президент вручил главе Калужской области государственную награду Вьетнама – медаль Дружбы. Беглов обсудил сотрудничество и совместные проекты с секретарем центрального комитета Коммунистической партии Кубы по организационным вопросам Роберто Моралесом и губернатором провинции Матансас Мариэттой Поэй Самора, а также встретился «с активом российских соотечественников».
За последние 2–3 года зарубежные визиты губернаторов стали устойчивой практикой, говорит заместитель генерального директора КГ «Полилог» по политическим проектам Роман Моложон. По его словам, чем-то вроде «базового маршрута» стала Белоруссия. «Повестка визитов на данном направлении максимально прикладная – промышленная кооперация, инвестпроекты в машиностроении (с МАЗом, «БелАЗом» и др.), совместные ярмарки и форумы Союзного государства», – отмечает Моложон.
Вторым по значимости направлением эксперт назвал Китай. «Точки соприкосновения на этом треке также зафиксированы: российские дни в китайских провинциях, тематические форумы, обсуждение туристических маршрутов и образовательных обменов», – перечисляет эксперт.
Третьим важным вектором, по его словам, являются страны ЕАЭС и ближнего зарубежья: поездки подобного формата наиболее востребованы у приграничных регионов. «Пока не массовое, но устойчиво развивающееся направление – Юго‑Восточная Азия. В основном в ходе поездок обсуждаются аграрные и туристические проекты. Среди примеров продуктивного сотрудничества – Калужская область и Вьетнам.
Иногда губернаторы посещают Кубу, Венесуэлу, Никарагуа и другие страны Латинской Америки. Такие поездки обладают политическим символизмом», – сказал Моложон. Поездки Владимира Путина являются ориентиром для губернаторов, региональные делегации следуют по тем же трекам, заключил эксперт.
Бывают разные мотивы приезда губернаторов, часто формальные и церемониальные (в рамках отношений городов-побратимов), иногда это ассистирование инвестпроектам на территории России либо бизнес-интересам своего региона, говорит президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. По его словам, в рамках российско-китайских отношений между субъектами РФ существует некая конкуренция по поводу того, кто больше взаимодействует с КНР.
Фактор межрегионального международного сотрудничества очень важен, говорит глава «Минченко консалтинга» Евгений Минченко. По его словам, более активно оно происходит в приграничных регионах. «В деталях знаю по Шапше – там [во Вьетнаме] реальные перспективы и возможности [для Калужской области]. Но в целом этот процесс считаю позитивным», – сказал эксперт «Ведомостям».