Российские губернаторы активизировали международные связи

Бывают разные мотивы приезда губернаторов, часто формальные и церемониальные (в рамках отношений городов-побратимов), иногда это ассистирование инвестпроектам на территории России либо бизнес-интересам своего региона, говорит президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. По его словам, в рамках российско-китайских отношений между субъектами РФ существует некая конкуренция по поводу того, кто больше взаимодействует с КНР.