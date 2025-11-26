Как скорректированный мирный план США и Украины настигает Россию

The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что из плана убрали пункты о будущем отношений России и США вне Украины, чтобы Зеленский не визировал своей подписью то, что не связано с Киевом. По данным Politico, опция внесения изменений в документ у Украины появилась не сразу. Во время визита в Киев к Зеленскому 19 ноября Дрисколл, который считается протеже вице-президента США Джеймса Вэнса, якобы требовал принять 28 пунктов, угрожая негативными последствиями. Но после включения в процесс Рубио – особенно в Женеве – позиция Вашингтона стала мягче. По словам Пескова, в Кремле понимают, что в проект США сейчас вносятся изменения, но именно первоначальный документ – «единственное, что есть субстантивное» и способно стать основой для переговоров.