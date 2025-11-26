Как скорректированный мирный план США и Украины настигает Россию

Как скорректированный мирный план США и Украины настигает РоссиюИ где оказались ЕС и Китай на фоне дипломатии «с ощущением срочности»
Переговоры США и Украины по содержанию американского мирного плана после раунда в Женеве 23 ноября продолжились 24–25 ноября в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Первой о поездке министра армии США Дэниела Дрисколла в Абу-Даби со ссылкой на источники 25 ноября сообщила The Financial Times (FT) – почти одновременно с Politico и СBS News.
The New York Times сообщила, что два других видных американских переговорщика – госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель Стивен Уиткофф – не полетели из Швейцарии в ОАЭ.
По данным FT, Дрисколл ведет переговоры с руководителем главного управления разведки минобороны Украины Кириллом Будановым и некими российскими представителями. Axios сообщило со ссылкой на источники, что от России там якобы находится «глава военной разведки» без упоминания имени.
Позже пресс-секретарь Дрисколла Джефф Толберт подтвердил, что его начальник ведет переговоры с российской делегацией «о достижении прочного мира». Накануне пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт говорила, что «команда работает интенсивно с русскими и украинцами, и это происходит с ощущением срочности».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 25 ноября заявил журналистам, что Кремлю «по-прежнему нечего сообщить». Позже министр иностранных дел России Сергей Лавров на вопрос о встречах в Абу-Даби сказал, что «у нас есть постоянно действующие каналы общения с американцами» и Россия «этого не скрывает». Он также добавил, что Россия не торопит США с переговорами по Украине, но рассчитывает, что Вашингтон скоро проинформирует Москву об итогах консультаций.
Переговоры Дрисколла, скорее всего, неофициальные, полагает завотделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков. По его мнению, выбор переговорщика от США имеет символическое значение: Вашингтон до официальной встречи на высоком уровне может «задобрить» Москву и добиться уступок по ряду пунктов мирного плана.
Кроме того, встреча американских и российских представителей в ОАЭ, вероятно, необходима для того, чтобы обозначить шаги сторон при срыве мирного процесса к концу ноября. Хотя Белый дом, скорее всего, не станет использовать инструменты прямого давления на Украину, он попытается раскрутить в свою пользу идущий там громкий коррупционный скандал, в первую очередь бьющий по политическим позициям и перспективам Зеленского и его окружения.
По информации Politico, целью Дрисколла в ОАЭ было представление россиянам мирного плана, который США и Украина обсуждали 23 ноября и который сокращен с 28 пунктов «примерно до 19». О том, что по итогам встреч в Швейцарии план президента США Дональда Трампа был укорочен, официально заявил в своем обращении накануне президент Украины Владимир Зеленский: «На данный момент, после Женевы, пунктов стало меньше – уже не 28».
Лавров сказал, что власти России пока неофициально получали план Трампа из 28 пунктов, а других редакций не видели. Он добавил, что, если после обсуждения его с Украиной «будет вымаран дух и буква Анкориджа по тем ключевым пониманиям, которые мы зафиксировали, то, конечно, это будет принципиально другая ситуация». «Насколько они (американцы. – «Ведомости») будут отстаивать эту свою позицию и насколько они смогут противодействовать попыткам сбить их с верного пути, мы пока не знаем», – заметил Лавров.
Российские власти считают корректным обсуждение лишь документа, согласованного на Аляске, считает Скориков: «Поэтому предложения европейцев не подлежат обсуждению как затягивающие мирный процесс».
Один из участников тех переговоров – первый замглавы МИД Украины Сергей Кислица подтвердил FT, что в обновленном варианте осталось 19 пунктов. Например, Вашингтон якобы согласился не прописывать ограничения размера ВСУ. Но стороны «оставили в подвешенном состоянии» наиболее спорные вопросы, включая территориальные и будущей политики НАТО. То, что по ним окончательные решения примут лично Трамп и Зеленский, подтвердил еще один участник переговоров – советник офиса президента Украины Александр Бевз. Секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Рустам Умеров 25 ноября сообщил, что Киев ожидает организации визита Зеленского в США «в ближайшую возможную дату в ноябре, чтобы завершить финальные этапы и достичь соглашения» с Трампом.
Вечером 25 ноября глава офиса Зеленского Андрей Ермак заявил Axios, что украинский президент готов встретиться с Трампом 27 ноября, в День благодарения. Кроме того, тогда же, после видеоконференции с участниками европейской «коалиции желающих», британский премьер Кир Стармер сообщил, что Зеленский принял большую часть пунктов плана Трампа по урегулированию.
The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что из плана убрали пункты о будущем отношений России и США вне Украины, чтобы Зеленский не визировал своей подписью то, что не связано с Киевом. По данным Politico, опция внесения изменений в документ у Украины появилась не сразу. Во время визита в Киев к Зеленскому 19 ноября Дрисколл, который считается протеже вице-президента США Джеймса Вэнса, якобы требовал принять 28 пунктов, угрожая негативными последствиями. Но после включения в процесс Рубио – особенно в Женеве – позиция Вашингтона стала мягче. По словам Пескова, в Кремле понимают, что в проект США сейчас вносятся изменения, но именно первоначальный документ – «единственное, что есть субстантивное» и способно стать основой для переговоров.
На этом фоне стало понятно, что единого европейского плана урегулирования на Украине, о котором писало агентство Reuters, нет. Рубио еще на переговорах в Женеве, где присутствовали и представители ЕС, с удивлением сказал, что ничего не знает о нем. А 24 ноября премьер Нидерландов Дик Схоф признал отсутствие такой альтернативы. Это подтвердил и Стармер. Президент Франции Эмманюэль Макрон 25 ноября вернулся к своей давней теме о будущих гарантиях Украине – на этот раз о намерении европейцев развернуть «силы обеспечения безопасности» в Киеве и Одессе, что не раз осуждали в Москве.
Одновременно в контексте украинского урегулирования в инфополе появился Китай. 24 ноября Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин провели телефонный разговор, где обсудили и эту тему. И если Трамп в соцсети Truth Social по его итогам обозначил ее первой в списке, то китайская сторона в своем релизе – последней. Вероятно, для лидера Китая острее тема ухудшения отношений с Японией, премьер которой Санаэ Такаити допустила ввязывание Токио в гипотетический конфликт за Тайвань. И уже 25 ноября Трамп позвонил ей. Но 25 ноября замглавы МИД России Андрей Руденко сказал ТАСС, что «с китайцами у нас постоянные контакты идут, в том числе и по вопросам урегулирования на Украине».
Украинская проблема у Си и Трампа не была приоритетом, уверен директор ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Василий Кашин. Впрочем, Китай все же будет вовлечен в мирный процесс в рамках ООН, ведь страна имеет большое влияние в организации, а вокруг и под ее руководством сформировалась группа «Друзья мира» примерно из 100 стран, напоминает эксперт: «Их голоса важны, одной из особенностей российско-украинского конфликта стало повышенное внимание его сторон к позиции глобального Юга. Но возможности Пекина ограничены из-за деградации отношений с ЕС, США и Украиной».