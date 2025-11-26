Получится ли у Трампа сделать из США сверхдержаву искусственного интеллекта

Получится ли у Трампа сделать из США сверхдержаву искусственного интеллектаЭта технология – один из главных инструментов в соперничестве с Китаем
США, конкурирующие в глобальной борьбе за доминирование в сфере искусственного интеллекта (ИИ) с Китаем и Европой, запускают инициативу Genesis Mission. Как говорится в исполнительном указе, подписанном президентом страны Дональдом Трампом в ночь на 25 ноября, она направлена на координацию общенациональной политики для начала «новой эры ИИ-инноваций», и должна привести к открытиям, которые помогут справиться с вызовами XXI в.
В качестве общей цели в указе называется создание интегрированной ИИ-платформы, где будут собраны все федеральные базы данных. Она будет использоваться для обучения фундаментальных научных моделей и создания «ИИ-агентов» (программная система, которая может автономно выполнять задачи и достигать поставленных целей без постоянного контроля человека). Они будут направлены на помощь в тестировании гипотез и автоматизации исследовательской деятельности. В проект планируется привлечь как ученых из американских организаций и высших учебных заведений, так и зарубежных специалистов наряду с представителями бизнеса.
«Genesis Mission значительно ускорит научные открытия, укрепит национальную безопасность, обеспечит доминирующее положение в энергетике, повысит производительность труда и увеличит отдачу от инвестиций налогоплательщиков в исследования и разработки, тем самым укрепив технологическое превосходство Америки и глобальное стратегическое лидерство», – говорится в документе.
Курировать инициативу будут министр энергетики США Крис Райт и помощник президента по науке и технологиям (APST) Майкл Крациос. Под их руководством учредят американскую платформу науки и безопасности, которая будет координировать основные направления Genesis Mission. В течение 90 дней после подписания указа минэнерго разработает план интеграции данных из разных датасетов, а в течение 270 дней Райт должен будет продемонстрировать первичные возможности платформы «как минимум» на одном из приоритетных направлений. При этом в течение 60 дней после подписания документа он должен будет передать управлению APST список 20 основных вызовов в научно-технологической сфере. А уже затем в течение месяца Крациос должен будет объединить работу федеральных ведомств для создания расширенного списка вызовов.
Самая важная часть документа касается определения наиболее актуальных вызовов в сфере технологий, говорит исполнительный директор АНО «Колаборатория» Мария Базлуцкая. Основным из них можно считать изнашивание энергосетей, что усугубляется бумом строительства дата-центров в США, объясняет эксперт.
По данным Statista, в США насчитывается 4165 дата-центров, в Великобритании – 499, в Германии – 487, в Китае – 381, а во Франции – 321.
При этом Базлуцкая видит три уязвимости у нынешней американской инициативы. Первая из них – это растущие пузыри инвестиций. У инвесторов большие ожидания, и если правительство не сможет эффективно скоординировать работу на этом направлении, то будет риск замедления финансовых потоков.
Вторая – нехватка электроэнергии и потенциально вычислительной инфраструктуры. «Мощностей, например, полупроводников может не хватить в нужном объеме, так как они по большей части идут на экспорт», – подчеркнула эксперт. Третья проблема – разрозненность баз данных, их будет крайне сложно объединить в «единое окно». Но если эта цель будет достигнута, то будущая централизованная система станет более уязвимой к атакам на первых этапах формирования.
При этом Базлуцкая уточняет, что в нынешних бюджетных документах не заложены расходы на полномасштабную реализацию инициативы по ИИ. Несмотря на это, правительство США может обратится за инвестициями к крупному бизнесу, особо заинтересованному в развитии этой сферы.
Если же говорить о внешнеполитическом значении Genesis Mission, то ее реализация сопряжена с укреплением статуса США как страны – лидера в сфере современных технологий, что может дать им дополнительное преимущество в глобальном соперничестве с Китаем.
По данным портала Second Talent, в 2025 г. по теме исследований в сфере ИИ в США было опубликовано 28 400 работ (для сравнения, в Китае за тот же период было опубликовано 41 200 работ, хотя у них и ниже цитируемость). По количеству патентов в сфере ИИ КНР тоже обгоняет конкурента – 58 900 против 22 100 на 2024 г. Но соотношение по получению грантов у США выше – 73% против 41%.
Что касается количества специализированных исследовательских лабораторий, то в США их насчитывается 45, в КНР – 28. Если средний объем финансирования у американцев на одну лабораторию составляет $2,1 млрд, то у китайцев – $890 млн. Число людей, получивших докторскую степень по научным направлениям, связанным с ИИ, в США 4200, а в Китае – 6800.
При этом в конце января 2025 г. технологические гиганты OpenAI, Oracle и SoftBank уже анонсировали совместный проект Stargate и пообещали инвестировать до $500 млрд в инфраструктуру развития технологии искусственного интеллекта (ИИ) в течение ближайших четырех лет.
Важным результатом новой инициативы будет создание научных федеральных датасетов, что, вероятно, активно лоббировалось американскими бигтехами, говорит доцент кафедры американских исследований СПбГУ Анна Сытник. Эти платформы помогут преодолеть один из главных вызовов в сфере ИИ – «дообучение» моделей. «Данные общего обучения закончились, теперь нужны качественные узкоспециализированные датасеты», – объяснила эксперт. И это будет связано с более эффективным внедрением технологий ИИ в «узкие» специальности.