Получится ли у Трампа сделать из США сверхдержаву искусственного интеллекта

Курировать инициативу будут министр энергетики США Крис Райт и помощник президента по науке и технологиям (APST) Майкл Крациос. Под их руководством учредят американскую платформу науки и безопасности, которая будет координировать основные направления Genesis Mission. В течение 90 дней после подписания указа минэнерго разработает план интеграции данных из разных датасетов, а в течение 270 дней Райт должен будет продемонстрировать первичные возможности платформы «как минимум» на одном из приоритетных направлений. При этом в течение 60 дней после подписания документа он должен будет передать управлению APST список 20 основных вызовов в научно-технологической сфере. А уже затем в течение месяца Крациос должен будет объединить работу федеральных ведомств для создания расширенного списка вызовов.