Трамп запустил программу Genesis для применения ИИ в науке

Ведомости

Президент США Дональд Трамп подписал указ о запуске научной программы Genesis, направленной на ускорение научных исследований с помощью искусственного интеллекта. Об этом сообщили в Белом доме.

Программа предполагает использование федеральных вычислительных мощностей и государственных массивов данных для разработки продвинутых ИИ-моделей для научных исследований, национальной безопасности, энергетики и промышленности. Genesis должна автоматизировать планирование экспериментов, ускорить моделирование и создание прогностических моделей, а также повысить эффективность исследований и разработок.

«Миссия Genesis объединяет научные данные мирового уровня с самым передовым американским искусственным интеллектом, чтобы совершить прорыв в медицине, энергетике и других областях», – заявил научный советник президента Майкл Крастиос.

Но для разработки и использования ИИ требуются огромные вычислительные ресурсы. Это вызывает опасения, что внедрение технологии только увеличит нагрузку на электросети США. По данным BIoomberg, министр энергетики США Крис Райт заявил, что инициатива Genesis поможет справиться с ростом цен на энергоносители. По его словам, это одна из «конечных целей» инициативы в сфере энергетики.

24 января Трамп подписал указ о превращении США в мировой центр развития ИИ. Он отмечал, что не считает развитие технологий угрозой для рынка труда и уверен, что внедрение ИИ, напротив, создаст новые возможности для экономики.

