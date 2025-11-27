Как прошел госвизит Владимира Путина в Киргизию

Сейчас у России и Киргизии наступил динамичный период развития отношений, отмечает заведующий сектором Центральной Азии ИМЭМО РАН Станислав Притчин. Каких-то проблемных точек нет, даже миграционные вопросы успешно решаются на уровне правительств. Осуществляются магистральные проекты вроде разработки золотого рудника «Джеруй» и проекты «Росатома» в зеленой энергетики. В целом накопленные российские инвестиции в Киргизии достигли уже $2 млрд, а Российско-киргизский фонд развития стал ключевой организацией, которая уже на $1 млрд субсидировала и кредитовала бизнес в Киргизии, отмечает Притчин. Обсуждается вопрос и строительство малой АЭС, а «Газпром» является ведущим игроком в газораспределительной сети, добавляет эксперт. Сейчас, благодаря тому что российский газ идет в Центральную Азию, есть возможность транспортировки энергоносителя напрямую. Как итог, работа в политической и экономической сфере идет очень активно, а проблемные вопросы удается быстро решать, резюмирует Притчин.