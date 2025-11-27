Как прошел госвизит Владимира Путина в Киргизию

Как прошел госвизит Владимира Путина в КиргизиюНа переговорах обсудили вопросы миграции, военно-техническое сотрудничество и энергетику
В Бишкеке во дворце «Ынтымак Ордо» (в переводе «Дворец единства») 26 ноября состоялись переговоры Владимира Путина с президентом Киргизии Садыром Жапаровым. К площади перед дворцом Aurus российского президента сопровождал 21 кавалерист в национальных костюмах. После того как Aurus подъехал к входу во дворец, Путина встретил Жапаров, они послушали гимны. Затем состоялось приветствие почетного караула, Путин обратился к киргизским военным со словами: «Салам, аскер» (в переводе «Приветствую, военные»). Поприветствовали членов делегаций, прошел караул, затем – фотографирование.
На той же улице напротив «Ынтымак Ордо» находится посольство Украины. С площади его видно не было. Здание закрывал огромный экран с флагами России и Киргизии, размещенный за забором резиденции, на котором показывали ролики о дружбе двух народов – российского и киргизского. В самом Бишкеке развешано множество флагов стран ОДКБ – здесь 27 ноября пройдет заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ. Также повсюду в городе видна агитация – 30 ноября состоятся досрочные парламентские выборы. В Жогорку кенеше, парламенте Киргизии, 90 депутатов, избирающихся по 30 многомандатным округам. Причем изменения в конституцию Киргизии определили, что одному полу не может быть предоставлено более двух мандатов в округе – таким образом в стране хотят увеличить число женщин в парламенте.
Накануне вечером после прилета Путина в Бишкек они с Жапаровым общались тет-а-тет в резиденции «Ала-Арча». В «Ынтымак Ордо» главы государств еще недолго поговорили вдвоем, а потом присоединились к своим делегациям. В российскую делегацию вошли вице-премьер Алексей Оверчук (возглавляет с российской стороны межправительственную комиссию), глава МВД Владимир Колокольцев, министр экономического развития Максим Решетников, министр спорта Михаил Дегтярев, министр энергетики Сергей Цивилев, помощник президента Юрий Ушаков, заместители главы администрации президента Дмитрий Песков и Максим Орешкин и др.
Кроме того, в Бишкек приехали председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев, замглавы ФСВТС Михаил Бабич, а также представители бизнеса – Муса Бажаев, Петр Фрадков и др.
Россия для Киргизии «остается стратегическим союзником, надежным партнером, добрым другом», сказал Жапаров. «Несмотря на динамичную геополитическую и сложную экономическую обстановку, Россия демонстрирует высокую адаптивность и устойчивость. В этом мы видим прежде всего заслугу ваших [Путина] личных качеств как лидера», – заявил он. Жапаров отметил, что киргизский народ в повседневной жизни чувствует поддержку России, особенно в сфере энергетики и продовольствия.
Россия остается одним из крупнейших торгово-экономических партнеров страны. «В 2025 г. количество российских компаний в Кыргызстане возросло до 1800, что больше в три раза, чем несколько лет назад», – сказал Жапаров.
Отношения стратегического партнерства и союзничества между Россией и Киргизией развиваются на основе обоюдного уважения и учета интересов друг друга, начал Путин. Он назвал Россию ведущим торгово-экономическим партнером Киргизии – в 2024 г. товарооборот увеличился на 13,6% до $4,1 млрд, российские инвестиции достигли почти $2 млрд. «Такое доверие российских инвесторов в сотрудничестве с Киргизией, во вложении своих капиталов в киргизскую экономику связано с вашими усилиями», – сказал президент.
Российские компании обеспечивают Киргизию природным газом и нефтепродуктами, а Россия видит потенциал для наращивания сотрудничества в сфере мирного атома, в строительстве солнечных и ветровых электростанций, цифровой экономике, логистике, сказал Путин. Он подчеркнул, что Россия ценит внимание руководства Киргизии к вопросам поддержки русского языка, который в республике имеет статус официального. Также ведется сотрудничество в сфере безопасности, в Киргизии размещена объединенная российская военная база.
По окончании переговоров в зал по традиции зашли члены делегаций. Всех журналистов интересовал, конечно, помощник президента Ушаков, поскольку ночью Bloomberg опубликовало якобы расшифровки его телефонных разговоров со спецпредставителем президента США Стивеном Уиткоффом и главой РФПИ Кириллом Дмитриевым (см. vedomosti.ru). Ушаков заявил, что ряд утечек о телефонных переговорах «фейк» (хотя еще рано утром он слово «фейк» в комментариях не произносил, фейком разговор назвал Дмитриев), а его разговоры с Уиткоффом носят закрытый характер. Он подтвердил, что Уиткофф на следующей неделе посетит Россию, где будет обсуждаться американский мирный план по Украине.
После того как Путин и Жапаров вошли в зал, состоялось подписание документов, среди них – совместное заявление лидеров двух стран об углублении отношений союзничества и стратегического партнерства, протокол о внесении изменений в договор между странами о развитии военно-технического сотрудничества, межправительственное соглашение о правовом статусе представительств компетентных органов по вопросам внутренних дел и миграции, соглашение о строительстве в Киргизии кампуса Славянского университета им. Б. Н. Ельцина и др. В совместном заявлении среди прочего говорится, что в целях оптимизации миграционных процессов Россия и Киргизия рассмотрят возможность прохождения некоторых миграционных процедур на территории государства постоянного проживания трудящегося.
Путин пригласил Жапарова с ответным государственным визитом в Россию. Главы государств также выступили с заявлением для СМИ.
Сейчас у России и Киргизии наступил динамичный период развития отношений, отмечает заведующий сектором Центральной Азии ИМЭМО РАН Станислав Притчин. Каких-то проблемных точек нет, даже миграционные вопросы успешно решаются на уровне правительств. Осуществляются магистральные проекты вроде разработки золотого рудника «Джеруй» и проекты «Росатома» в зеленой энергетики. В целом накопленные российские инвестиции в Киргизии достигли уже $2 млрд, а Российско-киргизский фонд развития стал ключевой организацией, которая уже на $1 млрд субсидировала и кредитовала бизнес в Киргизии, отмечает Притчин. Обсуждается вопрос и строительство малой АЭС, а «Газпром» является ведущим игроком в газораспределительной сети, добавляет эксперт. Сейчас, благодаря тому что российский газ идет в Центральную Азию, есть возможность транспортировки энергоносителя напрямую. Как итог, работа в политической и экономической сфере идет очень активно, а проблемные вопросы удается быстро решать, резюмирует Притчин.
«Охарактеризовать отношения Киргизии и России можно одним словом – стабильность», – считает старший научный сотрудник ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Дарья Рекеда. Для обеих стран важно поступательное системное сотрудничество и последовательное продвижение вместе с грамотным выполнением пунктов совместной программы, которые закладываются каждый год в рамках встреч на высшем и других уровнях. «Ни в политической, ни в экономической плоскости не наблюдается турбулентностей. Россия остается одним из крупнейших торговых партнеров Киргизии, что важно для страны в плане развития собственной экономической инфраструктуры», – говорит она. Кроме того, Москва последовательно взаимодействует с Бишкеком в гуманитарных проектах вроде защиты русского языка, напоминает эксперт. В плане энергетики и инвестиций Россия сохраняет уверенные позиции в Киргизии – «здесь все без сюрпризов», считает Рекеда.