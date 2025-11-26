Путин в ходе визита в Бишкек сыграл на комузе

26 ноября в дворце «Ынтымак Ордо» прошли переговоры Путина и Жапарова. До начала встречи состоялась церемония официального приема. Лимузин Aurus российского президента к дворцу сопровождали 21 кавалерист в национальных костюмах, двое из них несли флаги России и Киргизии. После исполнения гимнов и прохода почетного караула Путин обратился к военным со словами: «Салам, аскер» (в переводе «Приветствую, военные»).