Путин в ходе визита в Бишкек сыграл на комузе
Президент России Владимир Путин в ходе госвизита в Киргизию попробовал себя в игре на национальном инструменте комуз в резиденции «Ала-Арча». Видеокадры опубликованы в Telegram-канале Кремля.
Накануне заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ для глав государств организовали краткую культурную программу. Им показали киргизскую юрту и процесс изготовления трехструнного щипкового инструмента из дерева. После выступления музыканта Путин взял комуз, сыграл несколько аккордов и проверил настройку.
Путин прибыл в Бишкек с государственным визитом 25 ноября. В аэропорту его встретил президент Киргизии Садыр Жапаров. После прилета лидеры возложили венки к Вечному огню на площади Победы, затем направились в «Ала-Арчу» на встречу тет-а-тет.
26 ноября в дворце «Ынтымак Ордо» прошли переговоры Путина и Жапарова. До начала встречи состоялась церемония официального приема. Лимузин Aurus российского президента к дворцу сопровождали 21 кавалерист в национальных костюмах, двое из них несли флаги России и Киргизии. После исполнения гимнов и прохода почетного караула Путин обратился к военным со словами: «Салам, аскер» (в переводе «Приветствую, военные»).
Жапаров назвал Россию «стратегическим союзником, надежным партнером и добрым другом». По его словам, несмотря на сложную международную обстановку, Россия демонстрирует устойчивость, а киргизский народ в повседневной жизни чувствует поддержку Москвы, в том числе в энергетике и сфере продовольствия.
Путин в ответ заявил, что отношения стратегического партнерства и союзничества развиваются на основе взаимного уважения и учета интересов.