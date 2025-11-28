Коновалов не исключил очередного вето на законопроект парламента Хакасии

Коновалов не исключил очередного вето на законопроект парламента ХакасииВ КПРФ призвали на помощь главного судебного пристава России
Очередной виток противостояния «красного» главы Хакасии Валентина Коновалова с возглавляемым единороссом Сергеем Соколом верховным советом вновь оказался связан с межбюджетными отношениями. Региональный парламент 26 ноября со второй попытки принял внесенные главой комитета по бюджету и налоговой политике Валерием Марковым («Единая Россия»; ЕР) поправки в республиканский закон «О бюджетном процессе и межбюджетных отношениях», закрепляющие за легислатурой право распределять муниципалитетам субсидии через изменения в казне.
Сначала депутатам не хватило голосов для принятия законопроекта (22 «за» при необходимых 24). После того как Сокол назначил повторное голосование, количество голосов «за» выросло до 32, и решение было принято. Представитель спикера регионального парламента сказал «Ведомостям», что поправки были приняты во исполнение решения Пятого апелляционного суда общей юрисдикции, который 23 октября признал недействующим принятый 21 мая закон о бюджетном процессе. Депутаты тогда приняли его, преодолев вето Коновалова (он называл закон антинародным и утверждал, что тот противоречит федеральному законодательству). Закон фактически лишал правительство Хакасии полномочий применять санкции к муниципалитетам в случае неисполнения ими обязательств по оздоровлению своего финансового состояния без внесения изменений в бюджет республики.
В итоге часть принятых 26 ноября поправок были согласованы и одобрены Коноваловым, добавил представитель Сокола. «Но в общем и целом верховный совет работает в правовом поле. Решение, которое было принято на сессии, мотивировано и аргументировано тем, что это исполнение решения суда», – подчеркнул он. В КПРФ считают иначе. Член фракции компартии Олег Иванов записал видеообращение к главному судебному приставу России Дмитрию Аристову, в котором утверждает, что легислатура «саботирует решение суда». «Требуется ваше личное вмешательство как главного судебного пристава страны для понуждения верховного совета Хакасии и его председателя Сокола Сергея Михайловича к неукоснительному исполнению судебного решения Пятого апелляционного суда общей юрисдикции», – заявил Иванов.
27 ноября Коновалов во время прямой линии не исключил, что наложит вето на принятый закон. «Сейчас мы увидим, в каком виде депутаты верховного совета приняли данный закон, когда он к нам зайдет, проанализируем. Если там снова будет противоречие федеральному законодательству, конечно, мы применим все законные возможности для того, чтобы это исправить», – заявил глава Хакасии.
В республике сложилась патовая ситуация, констатирует политюрист Олег Захаров: «Если парламент настаивает на принятии какого-то закона, а истеблишмент торпедирует его, это может длиться годами, примеры чего были и в недавней истории России, когда «коммунистическая» Госдума по нескольку месяцев кряду отправляла [президенту Борису] Ельцину бюджет, который он отклонял».
Сокол продолжает активно играть против Коновалова после краткого перемирия в 2024 г., констатирует руководитель аналитического департамента «Минченко консалтинга» Кирилл Петров. «Апелляционный суд все же удовлетворил иск Коновалова о признании положений бюджетного закона недействительными, но обе стороны интерпретируют решение как свою победу», – говорит эксперт. Усиление давления на главу Хакасии чревато не только новыми встречными исками, но и напряжением с федеральным руководством КПРФ, издержки которого будут еще выше в преддверии думских выборов, заключил Петров.
Противостояние Коновалова и Сокола в Хакасии будет постепенно нарастать в преддверии думской кампании 2026 г., считает политолог Ростислав Туровский. «Этот конфликт является весьма резонансным и превращается в дело чести и для КПРФ, и для ЕР, где каждая из партий заинтересована в том, чтобы представить ситуацию в Хакасии в качестве своего успеха», – сказал он «Ведомостям». По его мнению, ближе к выборам, скорее всего, в ситуацию придется вмешаться Кремлю, если это не станет необходимым раньше. «И, вероятно, кому-то придется уступить, а может быть, и всем – не исключено, что и Коновалов, и Сокол могут сменить место работы, в том числе перейти в Госдуму», – отметил эксперт.
16 июля «Ведомости» писали, что Сокол может покинуть свой пост и продолжить карьеру в другом регионе из-за конфликта с Коноваловым. У спикера парламента есть амбиции и он не намерен останавливаться, констатировал политолог Александр Кынев. По мнению эксперта, конфликт будет продолжаться «до тех пор, пока кто-то из них не уйдет».