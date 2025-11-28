Коновалов не исключил очередного вето на законопроект парламента Хакасии

Противостояние Коновалова и Сокола в Хакасии будет постепенно нарастать в преддверии думской кампании 2026 г., считает политолог Ростислав Туровский. «Этот конфликт является весьма резонансным и превращается в дело чести и для КПРФ, и для ЕР, где каждая из партий заинтересована в том, чтобы представить ситуацию в Хакасии в качестве своего успеха», – сказал он «Ведомостям». По его мнению, ближе к выборам, скорее всего, в ситуацию придется вмешаться Кремлю, если это не станет необходимым раньше. «И, вероятно, кому-то придется уступить, а может быть, и всем – не исключено, что и Коновалов, и Сокол могут сменить место работы, в том числе перейти в Госдуму», – отметил эксперт.