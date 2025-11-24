ОНФ обвинил власти Хакасии в отмене выплат семьям погибших военнослужащих

Хакасия относится к числу проблемных регионов с точки зрения ее финансового положения, но Коновалов и сам находится в «группе риска», поскольку на него как на коммуниста может быть оказано особое политическое давление, тем более перед думскими выборами, где он, вероятно, будет включен в предвыборный список КПРФ, говорит политолог Ростислав Туровский. «Поэтому ему желательно избегать подобных ситуаций, тогда как ЕР и ОНФ легко могут использовать их, чтобы ослабить позиции Коновалова», – сказал эксперт «Ведомостям».