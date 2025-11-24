Газета
Главная / Общество /

ОНФ обвинил власти Хакасии в отмене выплат семьям погибших военнослужащих

Эксперты прогнозируют усиление медийных атак на главу республики с приближением думских выборов
Александр Тихонов
Коммунист Валентин Коновалов должен быть готов объяснять свои действия под давлением ОНФ и ЕР
Коммунист Валентин Коновалов должен быть готов объяснять свои действия под давлением ОНФ и ЕР / Андрей Гордеев / Ведомости

Общероссийский народный фронт (ОНФ) в Хакасии направил обращение в прокуратуру с просьбой проверить соблюдение прав участников специальной военной операции, сообщается на странице в VK республиканского отделения ОНФ. Поводом стала ситуация с региональными выплатами семьям погибших военнослужащих в размере 1 млн руб., которые, как утверждает глава хакасского ОНФ Ксения Буганова, были отменены.

В ходе публичного обсуждения проекта бюджета Хакасии на три года в верховном совете республики Буганова заявила, что в последнее время, как выяснилось, «отменена региональная выплата 1 млн руб. при потере близкого родственника». «До того как эту выплату не отменили, когда приходит «груз 200», члены семьи получают 100 000 руб. от региона плюс 1 млн руб. Этих денег было достаточно, чтобы организовать достойные похороны своему отцу, брату, мужу. Сегодня максимум, что они получают, – 100 000 руб., и то, если они пришли вовремя», – призвала власти глава регионального ОНФ.

Выплат семьям погибших в ходе спецоперации военнослужащих в размере 1 млн руб. в Хакасии не было, сообщил «Ведомостям» руководитель пресс-службы главы республики Константин Новоторженцев. «В России семьям погибших бойцов дополнительно к федеральным выплатам в зависимости от возможностей региональных бюджетов устанавливаются региональные единовременные и ежемесячные выплаты. В нашей республике единовременная помощь выплачивается гражданину, осуществившему захоронение бойца, а членам семьи погибшего устанавливается ежемесячная выплата», – сказал он.

С чем КПРФ пойдет на выборы в Госдуму в 2026 году

Политика / Демократия

Единовременная выплата в размере 1,1 млн руб. семьям военнослужащих, погибших в ходе спецоперации, предусмотрена постановлением правительства Хакасии от 20 июля 2022 г. Речь в нем идет о «лицах, направленных (командированных) на территории Донецкой и Луганской народных республик» и членах их семей. Указанные регионы вместе с Запорожской и Херсонской областями 30 сентября 2022 г. вошли в состав России. 26 сентября 2022 г. правительство Хакасии сообщало, что материальная помощь в размере 1,1 млн руб. за гибель военнослужащего была оказана 30 семьям, еще 6 семей ожидали ее получения «в ближайшее время».

«Ведомости» направили запросы в ОНФ и прокуратуру Хакасии.

Проектом бюджета Хакасии на 2026 г. предусмотрены доходы в размере 63,3 млрд руб., расходы – 70,3 млрд руб., дефицит – 7,7 млрд руб. Порядка 70% расходов планируется направить на социальную поддержку, здравоохранение, образование, культуру, спорт, а также на софинансирование национальных проектов и федеральных госпрограмм, говорилось в сообщении пресс-службы правительства Хакасии по итогам бюджетных слушаний.

Отставка вместо выплаты

В 2025 г. выплаты членам семей погибших бойцов спецоперации были приостановлены в Забайкальском крае. 6 июня занимавший на тот момент должность генпрокурора Игорь Краснов (сейчас – председатель Верховного суда России) поручил прокурору Забайкалья оперативно разобраться с этим вопросом. «Считаю это проявлением формализма и бездушием», – заявлял генпрокурор во время приема граждан в Чите. Реакцией губернатора Забайкалья на недовольство генпрокурора стала внезапная отставка правительства региона.

«Бюджет 2026 г., как и бюджет текущего периода, будет исполняться в сложных экономических условиях. Существуют риски недопоступления собственных доходов, прежде всего налога на прибыль организаций в запланированном размере», – заявлял на слушаниях министр финансов республики Игорь Тугужеков.

Глава Хакасии – член КПРФ Валентин Коновалов. С 2023 г. ему оппонирует председатель регионального парламента Сергей Сокол («Единая Россия»; ЕР). У единороссов большинство в заксобрании.

Хакасия относится к числу проблемных регионов с точки зрения ее финансового положения, но Коновалов и сам находится в «группе риска», поскольку на него как на коммуниста может быть оказано особое политическое давление, тем более перед думскими выборами, где он, вероятно, будет включен в предвыборный список КПРФ, говорит политолог Ростислав Туровский. «Поэтому ему желательно избегать подобных ситуаций, тогда как ЕР и ОНФ легко могут использовать их, чтобы ослабить позиции Коновалова», – сказал эксперт «Ведомостям».

Возможная отмена выплат – серьезный триггер, который может создать Коновалову большие проблемы, говорит политолог Константин Калачев. По словам политолога, тема уже вышла за пределы республики и теперь вопрос в том, как коммунист выйдет из этой ситуации.

