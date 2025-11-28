Зачем Дональд Трамп ломает G20 и получится ли у него это сделать

Вернувшись в Белый дом в январе 2025 г., Трамп несколько раз обрушивался с критикой на Южную Африку, в том числе и при встрече с Рамафосой в конце мая. ЮАР в целом не единственный в Африке триггер американского недовольства. В начале ноября Трамп также пригрозил военным ударом по территории Нигерии, в случае если местное правительство не положит конец преследованиям и убийствам христианского населения. В то же самое время он подчеркнул, что не был окончательно уверен в том, что происходящее – геноцид. При этом, по данным материалов телеканалов CNN, Al Jazeera и американского портала FactCheck, хотя факты насилия в отношении, в частности, белых фермеров имеют место, они не носят массового характера. Кроме того, в феврале Трамп подписал указ «о противодействии вопиющим действиям» ЮАР. Было также подчеркнуто недовольство США решением ЮАР присоединиться к иску против Израиля в Международном уголовном суде. В связи с этим было объявлено о прекращении оказания помощи ЮАР и подготовке программы переселения африканеров в США. Как сообщило в конце октября Associated Press, к тому моменту переехали около 400 африканеров.