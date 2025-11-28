Зачем Дональд Трамп ломает G20 и получится ли у него это сделать

Зачем Дональд Трамп ломает G20 и получится ли у него это сделатьТак он хочет, в частности, ослабить БРИКС
ЮАР не получит приглашение на саммит G20, который планируется провести в США в 2026 г. Об этом в своей соцсети Truth Social написал президент Дональд Трамп. По его словам, Южная Африка и вовсе не достойна даже членства в какой бы то ни было группе. Он также заявил о намерении немедленно приостановить «все транши и субсидии» Вашингтона в отношении Йоханнесбурга. Одна из основных претензий американского лидера – угнетенное, по словам Трампа, положение белого населения ЮАР: «<...> они убивают белых людей и без разбора допускают отъем их ферм».
Другим поводом недовольства стал отказ ЮАР передать эстафету по проведению саммита «старшему представителю американского посольства» в этой стране. На церемонии закрытия саммита присутствовал американский поверенный в делах Марк Диллард.
«Вызывает сожаление тот факт, что, несмотря на многочисленные попытки и усилия президента Сирила Рамафосы и его администрации восстановить дипломатические отношения с США, президент Трамп продолжает применять карательные меры против Южной Африки, основанные на дезинформации и искажениях информации о нашей стране», – говорится в официальном заявлении МИД ЮАР, опубликованном на сайте ведомства 26 ноября.
Согласно новостной службе NPR, пресс-секретарь президента ЮАР Рамафосы Винсент Магуэйня подчеркнул, что передача председательства в группе от главы одного государства младшему сотруднику посольства другого государства – это нарушение протокола и именно поэтому церемония передачи не состоялась в последний день саммита. Журналисты сообщили, что она пройдет 1 декабря и в ней будут участвовать представители США и ЮАР, равные по рангу.
Что касается финансовой помощи, о прекращении которой заявил Трамп, то, по данным портала USAFacts за 2023 финансовый год, ее общий объем для ЮАР составлял $441,2 млн. При этом 99,9% этих средств предназначались для решения экономических вопросов. Кроме того, 36,7% выделенных в 2023 г. средств были направлены организациям, расположенным на территории США и реализующим проекты в том числе в ЮАР. В 2024 г. эта сумма должна была составить $564 млн, а в 2025 г. – $103,3 млн. Стоит уточнить, что исторического максимума помощь от США для ЮАР достигла в первый срок Трампа (2017–2021) в 2019 г. и составила $1,29 млрд.
Вернувшись в Белый дом в январе 2025 г., Трамп несколько раз обрушивался с критикой на Южную Африку, в том числе и при встрече с Рамафосой в конце мая. ЮАР в целом не единственный в Африке триггер американского недовольства. В начале ноября Трамп также пригрозил военным ударом по территории Нигерии, в случае если местное правительство не положит конец преследованиям и убийствам христианского населения. В то же самое время он подчеркнул, что не был окончательно уверен в том, что происходящее – геноцид. При этом, по данным материалов телеканалов CNN, Al Jazeera и американского портала FactCheck, хотя факты насилия в отношении, в частности, белых фермеров имеют место, они не носят массового характера. Кроме того, в феврале Трамп подписал указ «о противодействии вопиющим действиям» ЮАР. Было также подчеркнуто недовольство США решением ЮАР присоединиться к иску против Израиля в Международном уголовном суде. В связи с этим было объявлено о прекращении оказания помощи ЮАР и подготовке программы переселения африканеров в США. Как сообщило в конце октября Associated Press, к тому моменту переехали около 400 африканеров.
В августе источники агентства Reuters сообщили, что трамповская администрация обдумывала возможность предоставить африканерам 30 000 мест из 40 000 выделенных по квотам для иностранных беженцев в США.
История с ЮАР для Трампа носит как внешне-, так и внутриполитическое значение, говорит главный научный сотрудник ИСКРАНа Владимир Васильев. К внутриполитическим факторам относится желание Трампа консолидировать свой белый электорат, особенно евангелистов. Кроме того, увлеченность ЮАР показывает вновь растущее влияние миллиардера и экс-советника Трампа Илона Маска (родился в ЮАР), который также недоволен положением белого меньшинства. Что касается внешней политики, то помимо попыток вынудить Йоханнесбург пойти на уступки в торговых переговорах, Трамп хочет склонить его к ослаблению связей с БРИКС, так как видит в группе долгосрочного соперника США в странах Глобального Юга.
Среди внешнеполитических инициатив ЮАР Трампа также не устраивает позиция страны в отношении Израиля, говорит научный сотрудник программы «Африка в фокусе российских интересов» ИМИ МГИМО Лора Чкония. По ее словам, обвинения насчет ущемления прав белых в ЮАР – попытка выставить администрацию Рамафосы в плохом свете, показать, что ситуация в стране вышла из под контроля и поэтому они не вправе выступать в роли медиатора.
Трамп хочет создать условия зависимости и подчинения, что неприемлемо для ЮАР. Но, подчеркивает Чкония, Йоханнесбург не согласится на условия, при которых им придется отказаться от партнерства с Россией, Китаем, от участия в БРИКС. ЮАР остается региональным лидером: представляет интересы других африканских стран, имеет приоритетный доступ к ним и может повлиять на их процесс принятия решений.
«Южная Африка получает существенное финансирование от штатов, особенно по линии борьбы с эпидемией ВИЧ/СПИДа, а также является важным торговым партнером и реципиентом ПИИ. С другой стороны, у ЮАР нет существенных рычагов давления на США, кроме как партнерство с их конкурентами на геополитической арене, а также эффективный канал доступа к другим африканским странам», – объяснила Чкония.