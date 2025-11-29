Что в мире пророчат Зеленскому после отставки Ермака

Что в мире пророчат Зеленскому после отставки ЕрмакаНа Украине сейчас царит неопределенность, а Зеленский оказался в уязвимом положении
Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак подписал заявление об отставке 28 ноября. Она последовала после того, как утром того же дня у него провели обыски сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). До этого украинский антикоррупционный надзорный орган потратил 15 месяцев на расследование дела, получившего название «операция Мидас», и раскрыл схему, которая вынуждала подрядчиков «Энергоатома» выплачивать откаты в размере 10–15%.
Ермак ушел в отставку в разгар обсуждений американского плана по урегулированию, после переговоров США и Украины в Женеве, консультаций США и России в ОАЭ. Влияние уже бывшего главы офиса Зеленского настолько велико, что его называют «зеленым кардиналом» Украины и «фактическим вице-президентом», а критики обвиняли его в централизации власти, пишет The Guardian. Как происходящее вокруг Ермака оценивают иностранные СМИ – в материале «Ведомостей».
Якоб Крупа, The Guardian
«Отставка Ермака всего через несколько часов после обыска его дома антикоррупционными агентствами – явная попытка быстро преодолеть противоречия, возникшие, пожалуй, в самый неподходящий момент для Украины, поскольку она сталкивается с растущим давлением как со стороны союзников, так и врагов», – отмечает журналист.
По его мнению, происходящее вокруг Ермака является «очень важным моментом для Зеленского и Украины».
Axios
Портал называет отставку политическим землетрясением, которое происходит на фоне «отчаянных» дипломатических усилий администрации президента США Дональда Трампа по продвижению мирного соглашения.
«Это идеальный шторм. Сейчас царит большая неопределенность», – приводит Axios слова украинского чиновника.
Bloomberg
Зеленский оказался в уязвимом положении из-за потери главного помощника на фоне растущего давления США, пишет агентство:
«Отставка Ермака подчеркивает напряженность между ближайшим окружением президента и антикоррупционными ведомствами страны, созданными по настоянию западных сторонников Киева».
CNN
Отставка Ермака может стать для президента Украины самым серьезным политическим испытанием с момента вступления в должность, указывает телеканал. Уход Ермака, вероятно, будет воспринят внутри страны положительно, но он вселяет неопределенность в администрацию в «критический дипломатический момент».
Ермак стал крайне непопулярной фигурой, которая «каким-то образом аккумулировала все недовольство ошибками президента», отмечают собеседники CNN.
«Ключевой вопрос заключается в том, усилит ли его уход внутреннее давление на самого Зеленского или же переломит ситуацию», – говорится в статье.
The Telegraph
«Виновен ли он? Он отрицает какие-либо правонарушения. Но многие сторонники президента вздохнут с облегчением, узнав, что он принял меры, чтобы дистанцироваться от невыборного чиновника, который благодаря связям с Зеленским сосредоточил в своих руках колоссальную политическую власть».
Не исключено, что европейские союзники подталкивали Зеленского к отстранению Ермака, пишет издание. Кроме того, до этого в отношениях с Белым домом уже были допущены ошибки: чиновники Трампа советовали украинскому лидеру уволить Ермака после той встречи в Белом доме – отчасти потому, что ему нужен был переводчик с английского.