Что в мире пророчат Зеленскому после отставки Ермака

Ермак ушел в отставку в разгар обсуждений американского плана по урегулированию, после переговоров США и Украины в Женеве, консультаций США и России в ОАЭ. Влияние уже бывшего главы офиса Зеленского настолько велико, что его называют «зеленым кардиналом» Украины и «фактическим вице-президентом», а критики обвиняли его в централизации власти, пишет The Guardian. Как происходящее вокруг Ермака оценивают иностранные СМИ – в материале «Ведомостей».