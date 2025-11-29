Газета
Что в мире пророчат Зеленскому после отставки Ермака

На Украине сейчас царит неопределенность, а Зеленский оказался в уязвимом положении
Полина Худякова
TASS
TASS

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак подписал заявление об отставке 28 ноября. Она последовала после того, как утром того же дня у него провели обыски сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). До этого украинский антикоррупционный надзорный орган потратил 15 месяцев на расследование дела, получившего название «операция Мидас», и раскрыл схему, которая вынуждала подрядчиков «Энергоатома» выплачивать откаты в размере 10–15%.

Ермак ушел в отставку в разгар обсуждений американского плана по урегулированию, после переговоров США и Украины в Женеве, консультаций США и России в ОАЭ. Влияние уже бывшего главы офиса Зеленского настолько велико, что его называют «зеленым кардиналом» Украины и «фактическим вице-президентом», а критики обвиняли его в централизации власти, пишет The Guardian. Как происходящее вокруг Ермака оценивают иностранные СМИ – в материале «Ведомостей».

Якоб Крупа, The Guardian 

«Отставка Ермака всего через несколько часов после обыска его дома антикоррупционными агентствами – явная попытка быстро преодолеть противоречия, возникшие, пожалуй, в самый неподходящий момент для Украины, поскольку она сталкивается с растущим давлением как со стороны союзников, так и врагов», – отмечает журналист.

По его мнению, происходящее вокруг Ермака является «очень важным моментом для Зеленского и Украины».

Axios 

Портал называет отставку политическим землетрясением, которое происходит на фоне «отчаянных» дипломатических усилий администрации президента США Дональда Трампа по продвижению мирного соглашения.

«Это идеальный шторм. Сейчас царит большая неопределенность»,приводит Axios слова украинского чиновника. 

Что происходит вокруг отставки главы офиса Зеленского Ермака после обысков

Политика / Международные новости

Bloomberg

Зеленский оказался в уязвимом положении из-за потери главного помощника на фоне растущего давления США, пишет агентство:

«Отставка Ермака подчеркивает напряженность между ближайшим окружением президента и антикоррупционными ведомствами страны, созданными по настоянию западных сторонников Киева».

CNN

Отставка Ермака может стать для президента Украины самым серьезным политическим испытанием с момента вступления в должность, указывает телеканал. Уход Ермака, вероятно, будет воспринят внутри страны положительно, но он вселяет неопределенность в администрацию в «критический дипломатический момент».

Ермак стал крайне непопулярной фигурой, которая «каким-то образом аккумулировала все недовольство ошибками президента», отмечают собеседники CNN.

«Ключевой вопрос заключается в том, усилит ли его уход внутреннее давление на самого Зеленского или же переломит ситуацию», – говорится в статье.

The Telegraph

«Виновен ли он? Он отрицает какие-либо правонарушения. Но многие сторонники президента вздохнут с облегчением, узнав, что он принял меры, чтобы дистанцироваться от невыборного чиновника, который благодаря связям с Зеленским сосредоточил в своих руках колоссальную политическую власть».

Не исключено, что европейские союзники подталкивали Зеленского к отстранению Ермака, пишет издание. Кроме того, до этого в отношениях с Белым домом уже были допущены ошибки: чиновники Трампа советовали украинскому лидеру уволить Ермака после той встречи в Белом доме – отчасти потому, что ему нужен был переводчик с английского.

