Что происходит вокруг отставки главы офиса Зеленского Ермака после обысков

Что происходит вокруг отставки главы офиса Зеленского Ермака после обысковЕС поддержал антикоррупционное расследование
Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак подписал заявление об отставке. После этого состоится «перезагрузка офиса», заявил 28 ноября сам Зеленский в вечернем видеообращении в Telegram.
«Руководитель офиса президента Андрей Ермак написал заявление об отставке. Хочу, чтобы не было слухов и спекуляций. Что касается нового руководителя офиса, завтра я проведу консультации с теми, кто может возглавить эту институцию», – сказал он.
Зеленский поблагодарил «Андрея» за то, как он представлял «украинскую позицию в переговорном треке» в контексте урегулирования конфликта с Россией. Отставка произошла в разгар обсуждений «плана Трампа» по урегулированию, после переговоров США и Украины в Женеве, консультаций США и России в ОАЭ.
Вместо Ермака на переговорах, по словам Зеленского, Украину теперь будут представлять «начальник генштаба, представители МИДа, секретарь СНБО и наша разведка»: «И когда у нас у всех есть такой внешний вызов, мы должны внутри быть крепкими».
Вскоре на сайте офиса президента Украины появилось сообщение, что Зеленский подписал заявление Ермака об отставке.
По мнению старшего научного сотрудника ИМЭМО РАН Дмитрия Офицерова-Бельского, произошедшее означает, что позиции до этого много лет неуязвимого Ермака ослабли достаточно для смещения под давлением курируемых западными странами автономных антикоррупционных органов.
«Мидас» и Али-Баба
Отставка последовала после того, как утром 28 ноября у Ермака провели обыски сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Сначала публикации появились в «Украинской правде». Потом обыски подтвердили депутат Рады от партии «Голос» Ярослав Железняк и само НАБУ.
Обыски подтвердил и сам Ермак. По его словам, НАБУ и САП «действительно проводят процессуальные действия у меня дома» и «никаких препятствий у следователей нет». Позже депутат Рады от партии экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко заявил, что НАБУ готовит подозрение Ермаку по делу о ЖК «Династия» под Киевом. Строительство «Династии» связывают с бывшим вице-премьером Алексеем Чернышовым, арестованным 18 ноября, считают источники «Зеркала недели».
Обыски были связаны с расследованием «Мидас» по коррупционным схемам совладельца студии «Квартал 95» Тимура Миндича, писала Financial Times. По версии НАБУ от 10 ноября, Миндич и другие участники преступного сообщества требовали у контрагентов госкомпании «Энергоатом» откаты до 15% от контрактов, угрожая им блокировкой платежей и потерей статуса поставщика. Ермак в этом деле якобы фигурирует под псевдонимом Али-Баба, рассказывал ранее Железняк.
Депутат и ряд других украинских оппозиционных политиков призвали Зеленского уволить Ермака. Тогда президент Украины отказался. Associated Press 20 ноября писало, что Ермак стремился укрепить свою поддержку в правительстве на фоне коррупционного скандала. Для этого он намеревался провести встречу с послом Украины в Лондоне экс-главкомом ВСУ Валерием Залужным, но в этом ему было отказано. По мнению Офицерова-Бельского, «падение» Ермака может происходить не без британского влияния или согласия.
«Украинская правда» сообщала, что после первых публикаций «пленок Миндича» Ермак поручил прокуратуре и СБУ начать расследование против главы САП Александра Клименко. Но ни Ермаку, ни Клименко не сделали представление о подозрении. Последнему якобы готовили обвинение, но процесс приостановлен, пишет издание NV. Клименко мог стать фигурантом расследования из-за коррупционного дела Миндича, говорится в публикации. Но теперь оформлять это подозрение и вручать его не будут, так как «боятся».
«Зеркало недели» писало, что в июле главы НАБУ и САП Семен Кривонос и Клименко сообщили Зеленскому о готовности материалов для выдвижения обвинений против Ермака и ответственного за переговоры с Россией секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустема Умерова. Это произошло якобы на фоне неудавшейся попытки украинского руководства лишить НАБУ и САП независимости. Зеленский отказался от инициативы после массовых протестов и давления ЕС.
ЕС не против гонений на Ермака
Европейская бюрократия благосклонно отнеслась к обыскам у Ермака: «Мы понимаем, что идут расследования, и с большим уважением относимся к этим расследованиям», – заявила на брифинге в Брюсселе 28 ноября официальная представительница Еврокомиссии (ЕК) Паула Пинью. По ее словам, эти действия «показывают, что антикоррупционные органы Украины выполняют свою работу».
С ней согласился и представитель ЕК по политике расширения Гийом Мерсье, отметив, что обыски у Ермака показывают, что «антикоррупционные органы действительно существуют и могут функционировать». Мерсье напомнил, что борьба с коррупцией принципиально важное условие для вступления Украины в ЕС. «Она требует постоянных усилий и сильных полномочий. Это ключевой элемент, упомянутый в нашем докладе о расширении, опубликованном несколько недель назад», – сказал Мерсье.
Более резко высказался в интервью Politico европейский комиссар по вопросам юстиции Майкл Макграт. По его словам, если Украина хочет в ЕС, она должна «искоренить» коррупцию в истеблишменте. А министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, комментируя ситуацию, заявил: «Мы ожидаем объяснений». По его словам, хотя поддержка Украины в ее вооруженной борьбе с Россией со стороны Варшавы неизменна, прозрачность в борьбе с коррупцией является обязательным условием евроинтеграции: «Нельзя вступить в Европейский союз, не имея прозрачности в антикоррупционной политике».