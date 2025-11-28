Что происходит вокруг отставки главы офиса Зеленского Ермака после обысков

Депутат и ряд других украинских оппозиционных политиков призвали Зеленского уволить Ермака. Тогда президент Украины отказался. Associated Press 20 ноября писало, что Ермак стремился укрепить свою поддержку в правительстве на фоне коррупционного скандала. Для этого он намеревался провести встречу с послом Украины в Лондоне экс-главкомом ВСУ Валерием Залужным, но в этом ему было отказано. По мнению Офицерова-Бельского, «падение» Ермака может происходить не без британского влияния или согласия.