Как западные СМИ оценивают обыски у Андрея Ермака

«Обыск у Ермака будет иметь серьезные последствия для Украины и, возможно, для мирных переговоров. Трудно переоценить значение Ермака в украинской политической системе. Он выполняет для Зеленского несколько функций: является самым доверенным советником, обеспечивает внутреннюю политическую стабильность, контролирует доступ к президенту, является основным контактным лицом для иностранных политиков и главным переговорщиком по мирному урегулированию. <…> До сих пор Зеленский всегда сопротивлялся призывам уволить Ермака или хотя бы ограничить его полномочия, но, если он сейчас окажется втянут в коррупционный скандал, эти призывы, скорее всего, станут звучать громче».