Как западные СМИ оценивают обыски у Андрея Ермака

Как западные СМИ оценивают обыски у Андрея ЕрмакаПодозрения НАБУ могут осложнить переговоры и усилить политическую турбулентность в Киеве
У главы офиса президента Украины Андрея Ермака прошли обыски в рамках расследования Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины (САП).
Сначала о происходящем сообщил депутат Верховной рады от партии «Голос» Ярослав Железняк. Затем в НАБУ подтвердили обыски в рамках расследования. Сам Ермак позже написал в своем Telegram-канале, что силовики «проводят процессуальные действия» у него дома, им обеспечен «полный доступ к квартире», на месте присутствуют адвокаты.
Еще 10 ноября антикоррупционные органы Украины заявили о раскрытии крупной схемы в энергетическом секторе. По версии следствия, ее организатором был бизнесмен Тимур Миндич – давний соратник президента Владимира Зеленского. По версии ведомств, участники схемы требовали у контрагентов «Энергоатома» откаты в размере 10–15% от суммы контрактов, угрожая блокировкой платежей и потерей статуса поставщика.
«Ведомости» собрали реакции в иносми на обыски у Ермака.
«Украинские антикоррупционные наблюдатели в пятницу провели обыск в офисе главного советника президента Владимира Зеленского Андрея Ермака, что стало сенсацией в рамках стремительно набирающего обороты расследования о взяточничестве. Ранее в этом месяце украинские депутаты и правозащитники потребовали, чтобы Зеленский уволил Ермака на фоне энергетического коррупционного скандала, который расследует НАБУ».
«Обыск у Ермака будет иметь серьезные последствия для Украины и, возможно, для мирных переговоров. Трудно переоценить значение Ермака в украинской политической системе. Он выполняет для Зеленского несколько функций: является самым доверенным советником, обеспечивает внутреннюю политическую стабильность, контролирует доступ к президенту, является основным контактным лицом для иностранных политиков и главным переговорщиком по мирному урегулированию. <…> До сих пор Зеленский всегда сопротивлялся призывам уволить Ермака или хотя бы ограничить его полномочия, но, если он сейчас окажется втянут в коррупционный скандал, эти призывы, скорее всего, станут звучать громче».
«Обыски проходят в очень неудобный для Зеленского и его главы администрации момент, когда министр сухопутных войск США Дэн Дрисколл должен прибыть в Киев к концу этой недели, а президент США Дональд Трамп продвигает проект мирного плана. На следующей неделе американские чиновники отправятся в Москву».
«Ермак – ближайший соратник Зеленского, он возглавляет офис президента с 2020 г. На прошлой неделе Зеленский отверг давление со стороны депутатов от его партии, которые требовали уволить Ермака в связи с последним коррупционным скандалом с участием другого союзника президента».
«Проверка господина Ермака правоохранительными органами может сорвать мирные переговоры под эгидой США и еще больше дестабилизировать внутреннюю политику Украины, в то время как российские войска продолжают добиваться успехов на фронте».
«То, что Андрей Ермак окажется втянут в антикоррупционный скандал на Украине, было «действительно лишь вопросом времени», – говорит редактор Sky News по вопросам безопасности и обороны Дебора Хейнс. По ее словам, это очень тревожный поворот и он будет невероятно беспокоить Зеленского, учитывая, что сейчас ему нужно выглядеть сильным.
«Обыски, которые, скорее всего, приведут к росту напряженности в отношениях между Зеленским и его политическими оппонентами, проходят на фоне давления на Киев с целью заставить его принять мирное соглашение с Россией, поддержанное США».
«Разгорающийся скандал, который происходит в напряженный период переговоров о прекращении войны России в Украине, рискует сорвать переговоры, особенно если в него будет вовлечен глава украинской делегации, что ослабит позиции Киева».