Глава САП Александр Клименко мог стать подозреваемым по делу Миндича

Для главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины (САП) Александра Клименко готовили подозрение по делу о коррупции в энергетическом секторе страны, но оформлять его документально и вручать не намерены. Об этом сообщает NV со ссылкой на источник.