Глава САП Александр Клименко мог стать подозреваемым по делу Миндича
Для главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины (САП) Александра Клименко готовили подозрение по делу о коррупции в энергетическом секторе страны, но оформлять его документально и вручать не намерены. Об этом сообщает NV со ссылкой на источник.
Собеседник издания объяснил такое решение тем, что «все боятся» вручать Клименко подозрение.
Как отмечает NV, если обыски, которые 28 ноября сотрудники САП и Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) провели у главы офиса украинского лидера Андрея Ермака, дадут соответствующие основания, именно Клименко должен будет подписать подозрение.
10 ноября антикоррупционные органы Украины сообщили о выявлении в энергетическом секторе страны крупной незаконной схемы. По версии ведомств, ее организатор – бизнесмен Тимур Миндич, давний соратник президента Украины Владимира Зеленского. Участники преступного сообщества требовали у контрагентов «Энергоатома» откаты в размере 10–15% от суммы контрактов, угрожая им блокировкой платежей и потерей статуса поставщика.
28 ноября депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что НАБУ готовится предъявить обвинение Ермаку по делу Миндича.