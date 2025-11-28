Газета
Политика

Зеленский подписал указ об отставке Ермака

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский уволил главу своего офиса Андрея Ермака. Об этом говорится в соответствующем президентском указе.

«Уволить Ермака Андрея Борисовича с должности руководителя офиса президента Украины», – указано в документе.

До этого Зеленский опубликовал видеообращение, согласно которому Ермак сам подал в отставку. «Я хочу, чтобы не было слухов и спекуляций», – отметил украинский лидер. По его словам, 29 ноября должны пройти его консультации с кандидатами на пост главы администрации лидера.

28 ноября сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) провели обыски в доме Ермака. Оперативные действия были проведены в рамках коррупционного дела. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк говорил, что НАБУ готовится предъявить обвинение Ермаку по делу бизнесмена Тимура Миндича, который считается организатором многомиллионных откатов в сфере энергетики.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, скандал, связанный с коррупционными схемами на Украине, «шатает во все стороны» политическую систему республики. Он подчеркнул, что последствия таких преступлений будут крайне негативными.

