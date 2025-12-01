Почему именно дело алтайских коммунисток вызвало такой протест КПРФ и Зюганова

Почему именно дело алтайских коммунисток вызвало такой протест КПРФ и ЗюгановаКак минимум 18 партийных реготделений публично призвали остановить преследование
Коммунисты в регионах массово выступают с поддержкой депутата Алтайского заксобрания Людмилы Клюшниковой (ее отправили 21 ноября в СИЗО на два месяца в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве по ч. 4 ст. 159 УК РФ) и ее помощницы Светланы Кербер (арестована 15 ноября на два месяца). «Ведомости» насчитали как минимум 18 заявлений региональных ячеек (включая обращение алтайских коммунистов) с призывом прекратить политическое давление и освободить женщин.
В защиту выступили коммунисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Амурской, Белгородской, Вологодской, Ивановской, Липецкой, Рязанской, Саратовской, Томской, Тюменской, Ульяновской, Ярославской областей, Забайкальского, Камчатского и Красноярского края, а также Карачаево-Черкесии.
По версии следствия, в период с 2021 по 2025 г. Клюшникова организовала фиктивное трудоустройство своей помощницы в парламент, предоставив подложные документы о выполнении ею трудовых функций. При этом Кербер якобы фактически не выполняла никаких обязанностей. В результате этих действий из бюджета было незаконно перечислено более 3 млн руб., считают следователи.
Одними из первых о своем несогласии с действиями правоохранителей заявили земляки: 18 ноября, как писали «Ведомости», алтайское краевое отделение выступило с заявлением о том, что они расценивают уголовное преследование как политическое давление на Клюшникову из-за ее «оппозиционной деятельности». Об этом же «Ведомостям» сказал и секретарь ЦК КПРФ по выборам Сергей Обухов, пояснив, что такие аресты – это одна из форм давления. А депутат Госдумы Мария Прусакова, представляющая в парламенте Алтайский край, заявила тогда же, что, по ее мнению, правоохранители хотят создать прецедент, на основании которого попытаются под копирку действовать в отношении любого неугодного депутата.
20 ноября лидер КПРФ Геннадий Зюганов направил правительственную телеграмму председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину, призвав правоохранителей «принять экстренные меры для пресечения незаконных действий в отношении Клюшниковой и Кербер». 24 ноября Бастрыкин поручил главе Следственного управления по Алтайскому краю представить отчет о расследовании дела.
Фракция КПРФ в Госдуме также убеждена, что «предъявленные обвинения не имеют под собой никакого основания». Это пример «политического давления на оппозицию, а истинная причина уголовного преследования коммунистов – их активная деятельность в регионе», следует из сообщения на партийном сайте.
В московском горкоме 28 ноября выпустили заявление с призывом остановить «расправы над активными коммунистами в Алтайском крае». В нем говорится о том, что в столь ответственный для России момент «власть капитала» продолжает преследовать «подлинных патриотов» страны.
В горкоме Санкт-Петербурга убеждены, что действия в отношения коллег в Алтайском крае направлены на то, чтобы ослабить «сильные» региональные отделения партии. «К примеру, в нынешнем созыве алтайского законодательного собрания во фракции КПРФ работают 18 депутатов, причем девять из них были избраны по одномандатным округам. Это свидетельство активной работы местных партийных активистов. И эта работа, по всей видимости, признана опасной для так называемой внутриполитической стабильности», – говорится в сообщении на сайте партии.
Коммунисты не в первый раз проводят всероссийские акции в поддержку своих активистов: например, накануне выборов Госдумы в 2021 г. КПРФ организовала общероссийскую акцию в защиту кандидатов, «подвергающихся давлению власти», в частности в отношении снятого с выборов в Госдуму директора совхоза им. Ленина Павла Грудинина, напоминает политолог Константин Калачев. Но сейчас ситуация с массовой поддержкой алтайских активисток вышла за обычные рамки, констатирует он.
«Уверен, что в КПРФ реально рассчитывают на то, что СК не найдет в деле Кербер [и Клюшниковой] оснований для уголовного преследования, а медийное внимание поможет партии широко протрубить о своей победе. В связи с приближением следующих выборов в Госдуму для КПРФ это очень важно. Им нужен пример эффективной защиты своей активистки, который взбодрит региональные отделения, будущих кандидатов и потенциальных спонсоров», – сказал эксперт «Ведомостям».
Столь массовой поддержки ранее не случалось, хотя подобные акции были, согласен политолог Дмитрий Еловский. Например, в 2021 г. КПРФ «вступалась» за Валерия Рашкина (в то время – депутат Госдумы) из-за обвинения в незаконной охоте (позже суд признал его виновным, а нижняя палата лишила мандата), а в 2018 г. – за депутата Саратовской облдумы Николая Бондаренко из-за его резких высказываний относительно пенсионных изменений. Такая солидарность – это отличительная черта компартии, подчеркивающая, что коммунисты «своих не бросают» и поддерживают «красный актив», обратил внимание политконсультант Олег Бондаренко.