Почему именно дело алтайских коммунисток вызвало такой протест КПРФ и Зюганова

Одними из первых о своем несогласии с действиями правоохранителей заявили земляки: 18 ноября, как писали «Ведомости», алтайское краевое отделение выступило с заявлением о том, что они расценивают уголовное преследование как политическое давление на Клюшникову из-за ее «оппозиционной деятельности». Об этом же «Ведомостям» сказал и секретарь ЦК КПРФ по выборам Сергей Обухов, пояснив, что такие аресты – это одна из форм давления. А депутат Госдумы Мария Прусакова, представляющая в парламенте Алтайский край, заявила тогда же, что, по ее мнению, правоохранители хотят создать прецедент, на основании которого попытаются под копирку действовать в отношении любого неугодного депутата.