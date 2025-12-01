Зачем Филимонов придумал пост заместителя по работе с обратной связью от жителей

Зачем Филимонов придумал пост заместителя по работе с обратной связью от жителейЭто решение выглядит скорее как политический жест на фоне публичных скандалов
Глава Вологодской области Георгий Филимонов ввел новую должность в правительстве региона – вице-губернатора по взаимодействию с населением. На этот пост назначена Анна Одинцова, с 2022 г. руководившая Центром управления регионом (ЦУР). Теперь она будет координировать работу ЦУРа «на уровне целого заместителя губернатора», сообщил Филимонов на аппаратном совещании 27 ноября.
По словам губернатора, в обязанности Одинцовой будет входить не только отслеживание комментариев в интернете и «борьба с отписками», но и прогнозирование рисков – «интеллектуальный менеджмент». «Наверное, можно предположить, что ни у одного другого субъекта РФ нет заместителя губернатора по системе обратной связи, отработке жалоб, умению коснуться каждого человека, услышать, дотянуться и оперативно ориентировать профильных сотрудников областного правительства на отработку этих жалоб», – приводит слова Филимонова сайт региональной администрации. За ЦУРом при этом сохранится статус «информационного спецназа», отметил он.
Одинцова «получила скиллы» коммуникации с людьми на различных площадках и «отработки» кризисных ситуаций за время работы в ЦУРе, а новая должность дает ей достаточный аппаратный вес и возможность улучшить координацию между ведомствами, отметил собеседник «Ведомостей», близкий к правительству региона. «Когда звонит замгубернатора и говорит: «Слушайте, ответьте побыстрее!», то [воспринимается] это по-другому, чем если будет звонить просто какой-то сотрудник», – сказал он.
По словам собеседника «Ведомостей», комментарии в соцсетях остаются одним из самых эффективных инструментов получения обратной связи от населения для исполнительной власти. «Человек видит, что у него дорога не убрана, он начинает писать в комментарии. Чиновники, понимая, что рано или поздно это прочитает сам губернатор, начинают людям отвечать», – пояснил он.
Усиление работы с обратной связью от населения стало трендом во внутренней политике, говорит первый заместитель генерального директора АНО «Диалог регионы» Кирилл Истомин. По его словам, назначение руководителей ЦУРов в правительства субъектов случаются нередко, но в основном в блоки информационной политики. «Решение Георгия Филимонова ввести должность профильного заместителя губернатора по обратной связи в этом смысле передовое и, вероятно, не последнее», – сказал Истомин «Ведомостям».
Назначение заместителя по взаимодействию с населением совпало с несколькими публичными скандалами вокруг руководства Вологодской области. Так, в конце ноября губернатору пришлось объясняться за поездку в Китай его отца – директора Центра боевых искусств Череповца Юрия Филимонова – одновременно с официальной делегацией региона. «Ведомости» писали об этом 25 ноября. Губернатор отреагировал на посты с критикой, опубликовав аудиосообщение в Telegram-канале и сообщив, что это была «частная поездка» заслуженного тренера России. А 28 ноября первый заместитель Филимонова Иван Иноземцев покинул пост по собственному желанию в связи с выходом на пенсию. В октябре чиновник попал в скандал, подравшись с посетителем кафе.
Резонансными стали и другие инициативы губернатора – увековечение памяти Иосифа Сталина, антиалкогольная политика, предложения по увеличению рождаемости (возможность для частных клиник получить 1 млн руб. за отказ проводить прерывание беременности).
Введение должности заместителя по взаимодействию с населением скорее отражает склонность губернатора Филимонова к «креативу под разными соусами», отмечает политолог Александр Кынев. В каждом регионе работа с обратной связью организована по-разному: где-то за это отвечают пресс-службы, где-то подразделения, которые отвечают за письма и обращения, отметил эксперт. Но ключевой вопрос в данном случае – стиль управления, который задает руководитель: «Пока он остается прежним, должности ничего не меняют».
Внешне это выглядит скорее как политический жест, говорит президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. «Такая позиция обречена либо на конфликт со всеми прочими ведомствами, поскольку предполагается, что на все вопросы граждан чиновник должен отвечать «да», либо на декоративность», – считает он.