Зачем Филимонов придумал пост заместителя по работе с обратной связью от жителей

Назначение заместителя по взаимодействию с населением совпало с несколькими публичными скандалами вокруг руководства Вологодской области. Так, в конце ноября губернатору пришлось объясняться за поездку в Китай его отца – директора Центра боевых искусств Череповца Юрия Филимонова – одновременно с официальной делегацией региона. «Ведомости» писали об этом 25 ноября. Губернатор отреагировал на посты с критикой, опубликовав аудиосообщение в Telegram-канале и сообщив, что это была «частная поездка» заслуженного тренера России. А 28 ноября первый заместитель Филимонова Иван Иноземцев покинул пост по собственному желанию в связи с выходом на пенсию. В октябре чиновник попал в скандал, подравшись с посетителем кафе.