В Мосгорсуде начался процесс по делу о нападении на посольство России в Киеве

Изначально обвинение в нападении на посольство было предъявлено и чиновнику Рудьковскому. Он также был объявлен в международный розыск в 2016 г. В 2018-м он был задержан уже в Москве, после чего содержание дела было выделено в отдельное производство. В 2019 г. Мосгорсуд признал его виновным в нападении на посольство и приговорил к двум годам колонии общего режима. Тогда суд установил, что политик участвовал в уничтожении служебных автомобилей и агрессивных действиях у ворот диппредставительства.