В Мосгорсуде начался процесс по делу о нападении на посольство России в Киеве«Ведомости» узнали подробности обвинения против уроженцев Украины
В Московском городском суде начались слушания уголовного дела о нападении на посольство России в Киеве летом 2014 г. Обвинение заочно предъявлено гражданам Украины Владимиру Назаренко и Алексею Бакаю, которые, по данным следствия, участвовали в атаке на диппредставительство. Оба фигуранта находятся за пределами России, объявлены в международный розыск, и их дело рассматривается без их личного участия.
Как следует из оглашенных прокурором материалов дела, в июне 2014 г. Назаренко и Бакай, а также бывший министр транспорта и связи Украины Николай Рудьковский участвовали в нападении на российское диппредставительство. По версии следствия, группа подошла к зданию посольства, вооружившись топорами, деревянными палками, ломами, бейсбольными битами и бутылками с зажигательной смесью. Во время атаки были повреждены фасад и окна здания, уличные светильники, а также шесть дипломатических автомобилей. Кроме того, был уничтожен государственный флаг России, установленный на территории посольства.
Следствие квалифицировало эти действия по статье о нападении на учреждения, пользующиеся международной защитой. В обвинении говорится, что нападение представляло угрозу для сотрудников дипмиссии и нарушило гарантии безопасности, предусмотренные международным правом. Действия участников носили подчеркнуто демонстративный характер и сопровождались агрессивными призывами, направленными против России, пришли к выводу следователи.
Кроме того, Назаренко предъявлено еще обвинение в воспрепятствовании реализации избирательных прав российских граждан. По версии следователей, он в 2016 г. в день голосования на думских выборах находился у здания посольства, где тогда действовал избирательный участок для российских граждан, проживающих на территории Украины. Следователи утверждают, что он препятствовал проходу избирателей и тем самым вмешивался в работу комиссии и реализацию избирательных прав граждан.
Назаренко и Бакая заочно арестованы в России. Расследование сопровождалось попытками розыска обвиняемых на территории других стран, но их местонахождение установить не удалось. Как ожидается, на следующем заседании в суде допросят как свидетелей российских дипломатов, работавших в момент нападения в посольстве.
Адвокаты подсудимых не возражали против рассмотрения дела при отсутствии явки подзащитных или допроса сотрудников посольства. Но после заседания в разговоре с «Ведомостями» защитники заявили, что их доверители вину в преступлениях не признали.
Изначально обвинение в нападении на посольство было предъявлено и чиновнику Рудьковскому. Он также был объявлен в международный розыск в 2016 г. В 2018-м он был задержан уже в Москве, после чего содержание дела было выделено в отдельное производство. В 2019 г. Мосгорсуд признал его виновным в нападении на посольство и приговорил к двум годам колонии общего режима. Тогда суд установил, что политик участвовал в уничтожении служебных автомобилей и агрессивных действиях у ворот диппредставительства.