Связан ли приезд главы МИД Китая в Россию с активными переговорами по Украине

Именно в качестве главы канцелярии комиссии ЦК КПК по внешнеполитической работе Ван – установленный партнер по диалогу для российского секретаря Совбеза, говорит директор ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Василий Кашин. Этот формат существует уже около двух десятилетий, и там стороны обсуждают ключевые вопросы международной безопасности. И сейчас абсолютно точно на встрече будет затрагиваться тема переговорного процесса вокруг Украины, а также ситуация в Центральной Азии и на Ближнем Востоке. А в феврале 2025 г. у Шойгу действительно была специальная поездка в Китай на фоне обсуждения дальнейших процессов в контексте прихода тогда к власти в США Трампа, полагает Кашин. И в целом Шойгу – очень важная персона для китайцев, он пользуется у них доверием в том числе и потому, что еще на посту министра обороны занимал проактивную позицию в развитии отношений с КНР.