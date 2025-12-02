Связан ли приезд главы МИД Китая в Россию с активными переговорами по Украине

Связан ли приезд главы МИД Китая в Россию с активными переговорами по УкраинеОдновременно Москва приняла симметричное решение отменить визы для китайцев
Глава канцелярии комиссии центрального комитета компартии Китая (ЦК КПК) по иностранным делам и одновременно министр иностранных дел КНР Ван И 1 декабря начал свой двухдневный визит в Россию. Как анонсировало агентство «Синьхуа», Ван собирался посетить ее для участия в очередном, 20-м раунде регулярных консультаций по стратегической безопасности с российским секретарем Совбеза Сергеем Шойгу.
Последний раз они виделись 28 февраля 2025 г. в Пекине, и Ван тогда говорил, что китайско-российские отношения «будут и впредь оставаться прочными как скала». Но тогда сама цель визита Шойгу была другой – он приехал в Китай после своей рабочей поездки в Индонезию и Малайзию и пообщался также с председателем КНР Си Цзиньпином. А вот именно предыдущие консультации по стратегической безопасности Вана и Шойгу проходили в ноябре 2024 г. в Пекине.
Отвечая 1 декабря на вопрос «Ведомостей», пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков сказал, что на этот раз у Путина пока нет планов встретиться с Ваном: у главы государства сейчас перегруженный график, «тем более еще на вторую половину недели запланированы российско-индийские контакты на высшем уровне» (визит Путина в Индию). А 2 декабря Путин встретится со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, с которым, как ожидается, они обсудят согласованный Вашингтоном с Киевом мирный план.
При этом 25 ноября замглавы МИД России Андрей Руденко сказал ТАСС, что «с китайцами у нас постоянные контакты идут, в том числе и по вопросам урегулирования на Украине», не пояснив, о каком уровне идет речь. А за день до того президент США Дональд Трамп и Си обсудили эту тему по телефону. «Ведомости» направили запрос в МИД России.
Предыдущий раз Ван приезжал в Россию на День Победы 9 мая вместе с Си, а до того – 1 апреля, когда он прорабатывал детали этого визита (и тогда у него была беседа с Путиным).
Именно в качестве главы канцелярии комиссии ЦК КПК по внешнеполитической работе Ван – установленный партнер по диалогу для российского секретаря Совбеза, говорит директор ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Василий Кашин. Этот формат существует уже около двух десятилетий, и там стороны обсуждают ключевые вопросы международной безопасности. И сейчас абсолютно точно на встрече будет затрагиваться тема переговорного процесса вокруг Украины, а также ситуация в Центральной Азии и на Ближнем Востоке. А в феврале 2025 г. у Шойгу действительно была специальная поездка в Китай на фоне обсуждения дальнейших процессов в контексте прихода тогда к власти в США Трампа, полагает Кашин. И в целом Шойгу – очень важная персона для китайцев, он пользуется у них доверием в том числе и потому, что еще на посту министра обороны занимал проактивную позицию в развитии отношений с КНР.
Одновременно Путин 1 декабря подписал указ, согласно которому на основе принципа взаимности до 14 сентября 2026 г. граждане КНР (за исключением трудовых и образовательных целей) могут приезжать в Россию без визы на срок до 30 дней. 15 сентября аналогичное решение первым принял Пекин. Посол России в Китае Игорь Моргулов говорил в ноябре 2025 г., что с той даты туристический поток из России в Китай вырос на 34%.
В Минэкономразвития уже заявили о своих ожиданиях, что с учетом отмены виз Россию уже в 2026 г. посетят более 2 млн китайских туристов, сообщил «РИА Новости» директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов ведомства Никита Кондратьев. При этом Россию за девять месяцев 2025 г. уже посетили 1,4 млн китайских туристов, подсчитало «РИА Новости». До сих пор им для этого необходимо было получать электронную или обычную визу.
Безвизовый режим и с Саудовской Аравией
По мнению директора Ассоциации туристических агрегаторов Александра Брагина, с учетом деловых поездок турпоток из Китая может вырасти вдвое. Для сравнения: в 2024 г. граждане Китая въезжали в Россию с туристическими целями 848 000 раз, с деловыми целями – 331 000 раз, следует из данных погранслужбы ФСБ (учитывает количество въездов, а не людей). Годовой рекорд пока был поставлен в доковидном 2019 году, когда Россию посетило более 2 млн граждан КНР, из которых 1,5 млн – с туристическими целями.
Как сообщили агентству «Синьхуа» в крупнейшей туристической фирме провинции Гуандун ECWALK, в зимний сезон в России китайцев наиболее привлекают полярное сияние в Мурманске и озеро Байкал. А еще накануне решения Путина газета South China Morning Post писала, что, согласно данным китайских платформ, число бронирований отелей в России на декабрь выросло более чем на 50%, а поисковые запросы по российским направлениям утроились (в том числе из-за напряженных отношений КНР с Японией).
Решение об отмене виз для граждан КНР было скорее вынужденным дипломатическим ответным шагом, так как китайцы сделали первый шаг в сентябре, говорит исследователь Европейского университета Полина Рысакова. И это поменяет всю конфигурацию туристического поля, так как теперь, по сути, становится бессмысленным канал безвизовых групповых поездок от пяти человек. Насколько просто будет контролировать в таком случае пересечение границы и понимать точную статистику въездного потока – пока вопрос остается открытым.
Для китайских туристов будет важен вопрос и о том, насколько стабильно у них будет работать мобильная связь и приложение WeChat, отмечает Рысакова. Туристический приток после отмены виз может быть заметен прежде всего на Дальнем Востоке, полагает эксперт. А в целом по стране скорее можно ожидать всплеска поездок китайцев по делам бизнеса, культуры и образования, заключает Рысакова.
Для китайцев в России раньше действовала электронная виза, которую и без того мог, по сути, получить почти любой желающий, напоминает Кашин. И даже в проблемные для России 1990-е годы, когда была заметна в ограниченных объемах экономически обусловленная миграция граждан Китая с их попытками остаться в стране, никаких проблем с точки зрения криминала или политической безопасности они не создавали.