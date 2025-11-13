МИД Китая: Пекин никогда не предоставлял оружие сторонам украинского конфликта

13 ноября на сайте госдепа США было опубликовано заявление, в котором главы МИД «большой семерки» выразили готовность усилить экономическое давление на Россию, а также на ее союзников. Они осудили помощь России со стороны КНДР и Ирана, а также Китая. «Большая семерка» объявила о полной поддержке Украины.