МИД Китая: Пекин никогда не предоставлял оружие сторонам украинского конфликта
Пекин никогда не предоставлял оружие ни одной из сторон украинского конфликта, заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь. Его слова цитирует Global Times.
Кроме того, Китай строго контролирует товары двойного назначения. Так республика отреагировала на заявление «большой семерки» (G7), которая, по словам Линь Цзяня, перекладывает вину на Пекин и навешивает ярлыки.
Представитель МИДа подчеркнул, что усилия Китая по совершенствованию системы экпортного контроля соответсвуют международной повестке и обеспечивают мир и региональную стабильность. Утверждения об «избыточных мощностях Китая» или «нерыночной практике» опровергнуты фактами и даже не заслуживают опровержения, подчеркнул Линь Цзянь. Он призвал «большую семерку» признать мировые тенденции и отказаться от риторики холодной войны и идеологических предубеждений.
13 ноября на сайте госдепа США было опубликовано заявление, в котором главы МИД «большой семерки» выразили готовность усилить экономическое давление на Россию, а также на ее союзников. Они осудили помощь России со стороны КНДР и Ирана, а также Китая. «Большая семерка» объявила о полной поддержке Украины.
23 октября официальный представитель МИД Китая Го Цзякунь заявил, что давление на Россию не поможет урегулировать конфликт между Москвой и Киевом. Диалог и переговоры – единственный действенный способ, заключил он.