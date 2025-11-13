Главы МИД стран G7 призвали к немедленному прекращению огня на Украине
Министры иностранных дел стран «большой семерки» (G7) заявили, что начало переговоров о немедленном прекращении огня на Украине должно стартовать по линии соприкосновения. Они также объявили о полной поддержке Украины. Заявление опубликовано на сайте госдепа США.
Кроме того, главы МИД выразили готовность усилить экономическое давление на Россию, а также на ее союзников. Они осудили помощь России со стороны КНДР и Ирана, а также Китая.
Они также подтвердили, что идет рассмотрение вариантов использования замороженных российских активов для финансовой помощи Украине.
При этом американский госсекретарь Марко Рубио заявил на брифинге стран глав МИД G7, что США могут столкнуться с непредвиденными последствиями, если замороженные активы РФ будут использованы для помощи Украине.
9 сентября постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер сообщил, что украинская сторона готова к прекращению огня с Россией по нынешней линии соприкосновения, если Киеву предоставят гарантии безопасности.