МИД Китая: давление на Россию не решит украинский кризис

Кроме того, Китай выразил решительный протест европейской стороне за санкции, коснувшиеся китайских компаний. Го Цзякунь подчеркнул, что Пекин настаивает, чтобы Евросоюз прекратил использовать КНР в качестве предлога и перестал ущемлять интересы страны.