МИД Китая: давление на Россию не решит украинский кризис
Давление на Россию не поможет урегулировать конфликт между Москвой и Киевом, заявил на брифинге официальный представитель МИД Китая Го Цзякунь.
«Диалог и переговоры – это единственный действенный способ разрешения украинского кризиса», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Кроме того, Китай выразил решительный протест европейской стороне за санкции, коснувшиеся китайских компаний. Го Цзякунь подчеркнул, что Пекин настаивает, чтобы Евросоюз прекратил использовать КНР в качестве предлога и перестал ущемлять интересы страны.
22 октября президент США Дональд Трамп заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин может оказать «огромное влияние» на российского лидера Владимира Путина.
23 октября Евросоюз официально принял новый пакет рестрикций против России. Он направлен, в частности, против российских банков, криптобирж, компаний в Индии и Китае.