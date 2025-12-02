Путин обсудил с Хинштейном восстановление Курской области

«Предварительно мы проработали это и с Министерством культуры, и с правительством. Якорным филиалом здесь мог бы стать Государственный Русский музей. Руководство ГРМ также эту инициативу поддерживает, и федеральные музеи-спутники, которые также в этом музейно-выставочном центре разместятся», – сказал глава региона.