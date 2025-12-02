Путин обсудил с Хинштейном восстановление Курской области

Путин обсудил с Хинштейном восстановление Курской областиГубернатор попросил поддержки в создании свободной экономической зоны в трех районах
Президент России Владимир Путин провел встречу с губернатором Курской области Александром Хинштейном, в ходе которой обсуждались меры по стабилизации ситуации и восстановлению региона. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Хинштейн сообщил о работе по обеспечению прямой связи с населением, включая регулярные многочасовые встречи без предварительного отбора вопросов и обязательное ведение официальных страниц в соцсетях. Для решения проблем приграничных территорий создан координационный совет с участием инициативных групп местных жителей.
Благодаря федеральной поддержке жители получают выплаты по 65 000 руб. за утраченное имущество и сертификаты на новое жилье. Особое внимание уделяется разминированию: к работам привлечена беспрецедентная группировка сил. Уже разминировано 92 населенных пункта, обезврежено около 2,7 млн взрывоопасных предметов.
Для восстановления экономики разработана программа развития приграничья. Губернатор попросил поддержки в создании свободной экономической зоны в трех районах области и в мерах помощи пострадавшим предприятиям, особенно в аграрном секторе.
Отдельное внимание в регионе уделяется сохранению исторической памяти: планируется создание мемориала жертвам фашизма и неонацизма, формируется «Белая книга» поврежденных объектов культурного наследия. Проводится подготовка к тысячелетию Курска в 2032 г. с реставрацией исторической крепости, где предлагается разместить федеральный музейно-выставочный центр. Хинштейн попросил Путина поддержать инициативу о создании такого центра.
«Предварительно мы проработали это и с Министерством культуры, и с правительством. Якорным филиалом здесь мог бы стать Государственный Русский музей. Руководство ГРМ также эту инициативу поддерживает, и федеральные музеи-спутники, которые также в этом музейно-выставочном центре разместятся», – сказал глава региона.
Несмотря на сложную ситуацию, в области реализуются культурные и инфраструктурные проекты, включая новые общественные пространства и гастроли федеральных театров, пользующиеся высоким спросом у жителей.